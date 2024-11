Il Gladiatore II, la spiegazione del finale del film: cosa succede a Lucio?

A 24 anni dall’originale, Il Gladiatore II (qui la recensione) è finalmente arrivato sui nostri schermi. Questa volta il film di Ridley Scott segue il figlio di Massimo (Russell Crowe), Lucio (Paul Mescal), che incontriamo per la prima volta mentre vive in Numidia. In seguito a un’invasione dell’Impero Romano, viene portato a Roma dove si allena per diventare un gladiatore e seguire le orme del padre. Tradimenti e segreti si nascondono dietro ogni angolo della capitale, mentre Lucio deve cercare di sopravvivere in una missione di vendetta.

L’epica saga storica giunge a una conclusione particolarmente caotica e violenta, da cui non tutti escono vivi. Tuttavia, sarete perdonati se alla fine delle due ore e mezza di film avrete qualche domanda in sospeso. È qui che entriamo in gioco noi. Abbiamo analizzato tutto quello che c’è da sapere sul terzo atto dell’ultimo film di Scott, compreso un resoconto su chi sopravvive e su cosa riserva il futuro al mondo del Gladiatore. Naturalmente, qui di seguito forniremo enormi spoiler su Il Gladiatore II.



Powered by

LEGGI ANCHE:

La spiegazione del finale di Il Gladiatore II

Dopo la perdita della moglie, Lucio (Paul Mescal) viene portato ad allenarsi come gladiatore sotto l’occhio vigile di Macrino (Denzel Washington), che intende usarlo come pedina per il potere. Dopo che Lucio ha dato prova di sé in una serie di battaglie, la sua estranea madre Lucilla (Connie Nielsen) fa la straziante scoperta che egli è in realtà suo figlio, che aveva mandato via molti anni prima per la sua sicurezza. Lo affronta con questa notizia, ma Lucio non riesce a perdonarla per quello che ha fatto.

Nel frattempo, Lucilla decide di rischiare tutto per salvare suo figlio. Insieme al nuovo marito, Marco Acacio (Pedro Pascal), aveva preparato un piano per far cadere gli imperatori Geta (Joseph Quinn) e Caracalla (Fred Hechinger) usando la forza del suo esercito. Tuttavia, decidono di rimandare il tutto per salvare Lucio. Sfortunatamente, una delle loro cameriere li ascolta e condivide il loro tradimento. La notte in cui cercano di liberare Lucius, entrambi vengono arrestati.

Viene deciso che Lucio e Acacio si incontreranno nel Colosseo, cosa che Lucio spera da quando Acacio ha invaso la sua casa. Tuttavia, il momento dell’incontro non va come previsto. Acacio si appella a Lucio dicendo che ama sua madre e che stava cercando di salvarlo. Lucio decide di risparmiarlo, ma gli imperatori hanno altri piani. Dopo aver invocato “gli dei”, Geta punta il pollice verso il basso e ordina la sua esecuzione.

Questo è un punto di svolta per Lucio, che inizia a vedere sempre più la manipolazione di Macrino. È anche un punto di svolta per gli imperatori, poiché i cittadini di Roma imparano che “è così che Roma tratta i suoi eroi”. Iniziano le rivolte per le strade, chiedendo la testa dei leader. Macrino ne approfitta per salire di grado. Manipola Caracalla, che non è in sé, dicendogli che deve uccidere il suo gemello per salvare la sua scimmia. Sorprendentemente, la cosa funziona: Caracalla uccide Geta con l’aiuto di Macrino, che gli taglia la testa.

Ora che Caracalla è al comando, promuove la sua scimmia e Macrino come suoi consiglieri. Il primo ordine del giorno di Macrino è uccidere Lucilla pubblicamente nel Colosseo. Consiglia anche che sia il figlio Lucio a farlo. Fortunatamente, Lucio viene a conoscenza del piano in anticipo e usa le sue conoscenze per aiutarlo. Dice al medico Ravi (Alexander Karim) chi è veramente e gli ordina di andare in prima linea dove l’esercito di Acacio sta aspettando e di dire loro di marciare per lui. Prende anche le sue chiavi e si dirige verso i sotterranei dove si trova la tomba di Massimo.

Lì prende la sua corazza da indossare per onorare il padre e sblocca le celle degli altri gladiatori. Quando arriva il momento di chiamarli a raccolta, uccide la guardia e porta i suoi uomini nel Colosseo per salvare sua madre. Purtroppo, pur avendo la meglio, non riesce a salvarla dalla freccia di Macrino che la colpisce al cuore. In seguito alla carneficina, Lucio si reca in prima linea fuori Roma per guidare l’esercito all’interno, ma viene raggiunto da Macrino e dai suoi uomini.

I due combattono nel torrente fuori Roma, dove Lucio ha la meglio, uccidendolo e consigliando ai suoi uomini – e all’esercito avversario – di non rinunciare al sogno di Roma. Dopo averli conquistati al suo fianco, cavalcano verso la città, prendendola per sé. Gli ultimi minuti del film vedono Lucio tornare al Colosseo dove tocca la sabbia, proprio come aveva fatto suo padre tanti anni prima, e gli chiede di “parlargli”. Il tema de Il Gladiatore risuona mentre vediamo la mano di Massimo toccare i campi di grano nell’aldilà onirico, proprio come si vedeva nel primo film.

Perché Lucilla ha mandato via Lucio?

In un flashback, vediamo i momenti successivi alla fine del primo Gladiatore, quando Massimo chiede a Lucilla se Lucio è al sicuro, poco prima di morire. Tuttavia, Lucilla non ne è così sicura e pensa che ora ci sia un enorme bersaglio sulla schiena di suo figlio. Per evitare che si faccia del male, lo manda a cavallo fuori dalla città, affinché cresca in un luogo dove non ci siano persone che cercano di ucciderlo in ogni momento. Tuttavia, non è al sicuro nemmeno lì, ed è per questo che finisce per vagare da solo vicino alla Numidia e viene accolto dai suoi cittadini.

Chi muore nel film?

Il Gladiatore II ha un numero molto alto di morti, con quasi nessuno dei personaggi principali che riesce ad arrivare fino alla fine. La prima morte arriva molto presto nel film, quando la moglie di Lucio, Arishat, viene uccisa durante l’invasione della Numidia. Un altro dei suoi cari a morire è Jugurtha, che si lascia uccidere dai babbuini piuttosto che andare a Roma e diventare uno schiavo. Marco Acacio (Pedro Pascal) viene ucciso dopo la rivelazione del suo tradimento. Viene portato nel Colosseo per affrontare Lucio, che gli risparmia la vita, ma gli imperatori ordinano comunque la sua esecuzione.

In seguito alla sua morte, Caracalla (Fred Hechinger) si rivolta contro il fratello Geta (Joseph Quinn), uccidendolo sotto l’influenza di Macrino (Denzel Washington). Durante la battaglia finale nel Colosseo, diversi personaggi vengono uccisi, tra cui Lucilla (Connie Nielsen) e Gracco (Derek Jacobi) nell’arena, prima che Macrino pugnali Geta tra la folla. Dopo aver ucciso la maggior parte dei personaggi principali, l’ultima vittima è Macrino, che viene ucciso da Lucio nel loro scontro finale fuori dalle porte di Roma.

Cosa succede a Lucius?

Alla fine di Il Gladiatore II, Lucio è vittorioso e guida le sue truppe a Roma. Tuttavia, non è del tutto chiaro se diventerà il nuovo imperatore – essendo nipote di Marco Aurelio – o se spingerà per ulteriori riforme nella capitale, sotto il “sogno di Roma” di suo nonno. Se si guarda alla storia reale – non sempre seguito da un film di Ridley Scott – dopo Geta e Caracella, Macrino ha governato per un anno. Dopo di lui? Suo figlio, Diadumeniano. Se si scoprisse dell’esistenza di questo figlio, potrebbe esserer uno spunto narrativo per Il Gladiatore III.

Di chi è la mano nel finale? È Russell Crowe nel Gladiatore?

Proprio alla fine del film, Lucio chiede al padre di parlargli. È lui che vediamo nei momenti finali, con la sua mano inanellata che tocca i campi di grano. Tuttavia, non è ancora chiaro se si tratti o meno di Russell Crowe, se sia un’immagine di repertorio presa dal primo film o una nuova scena girata in occasione di questo sequel. Crowe non viene nominato neanche nei titoli di coda e la star originale del Gladiatore è stata molto chiara sui suoi pensieri riguardo al film.

A giugno, in un podcast, aveva dichiarato: “Sono leggermente a disagio per il fatto che ne stiano facendo un altro, perché ovviamente sono morto e non ho voce in capitolo su ciò che viene fatto. Ma un paio di cose che ho sentito mi hanno fatto pensare: ‘Hmm, no no no no no, non rientra nel percorso morale di quel particolare personaggio’. Ma non posso dire nulla, non è il mio posto, sono sotto terra, quindi vedremo cosa succederà”.

Il Gladiatore II ci prepara ad un Gladiatore 3?

A differenza del suo predecessore, Il Gladiatore II termina con il suo eroe ancora vivo. Il regista Ridley Scott ha già confermato di avere idee per un ipotetico Gladiatore III , che presumibilmente continuerebbe le avventure di Lucio Vero. Scott ha dichiarato a Variety a settembre: “Il finale de Il gladiatore II ricorda quello de Il padrino, con Michael Corleone che si ritrova con un lavoro che non voleva e si chiede: ‘Ora, padre, cosa faccio?’. Quindi il prossimo [film] sarà su un uomo che non vuole essere dov’è”. Detto questo,Il Gladiatore II non lascia molti fili evidenti per un sequel, con tutti i cattivi uccisi e, nonostante quanto detto da Scott, il viaggio di Lucio sembra apparentemente finito.

CORRELATE: