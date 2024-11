Lanterns: anche Poorna Jagannathan in un ruolo ricorrente

Poorna Jagannathan (Non ho mai) è stata scelta per un ruolo ricorrente in Lanterns, la serie della HBO basata sul fumetto DC di Lanterna Verde. Si unisce ai personaggi fissi della serie Kyle Chandler, Aaron Pierre e Kelly Macdonald, oltre al collega Garret Dillahunt.

La serie, di Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King, segue la nuova recluta John Stewart (Pierre) e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan (Chandler), due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America.

Jagannathan interpreterà Zoe, che è sicura di sé e composta in qualsiasi contesto, anche quelli in cui si distingue. È altrettanto composta e astuta degli uomini influenti che la circondano. Si dice che Zoe sia un interesse amoroso per John. Macdonald interpreta l’interesse amoroso di Hal, lo sceriffo Kerry. Dillahunt interpreta il cowboy William Macon.

Di cosa parlerà Lanterns

Lanterns dei DC Studios segue la nuova recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America.

Chris Mundy (True Detective: Night Country) è showrunner e produttore esecutivo e scriverà Lanterns insieme a Damon Lindelof (Watchmen) e allo sceneggiatore di fumetti Tom King (Supergirl). Lanterns non ha ancora una data di messa in onda confermata.

Lanterns è la storia di una coppia di Lanterne Verdi

La produzione di Lanterns è attualmente programmata per iniziare nel primo trimestre del 2025 nel Regno Unito, potenzialmente mettendo lo show sulla buona strada per un’uscita nel 2026. Guy Gardner di Nathan Fillion, che farà il suo debutto nel reboot di Superman di James Gunn, dovrebbe avere un ruolo di supporto nella serie.

Hal Jordan è stato precedentemente interpretato da Ryan Reynolds nel famigerato film del 2011 Lanterna Verde. “Questa è la storia di una coppia di Lanterne Verdi John Stewart e Hal Jordan”, ha detto Gunn del progetto quando è stato annunciato per la prima volta. “Ci sono altre Lanterne Verdi sparse qua e là, ma questa è in realtà una serie TV ambientata sulla Terra, quasi come True Detective, con un paio di Lanterne Verdi che sono poliziotti spaziali che sorvegliano Precinct Earth e scoprono un terrificante mistero che si collega alla nostra più grande storia del DCU.”

Il creatore di Lost e Watchmen, vincitore di un Emmy Award, Damon Lindelof, sta lavorando alla sceneggiatura dell’episodio pilota insieme allo showrunner di Ozark Chris Mundy e all’acclamato scrittore di fumetti Tom King. Si dice che anche Justin Britt-Gibson, Breannah Gibson e Vanessa Baden Kelly siano a bordo (anche se la notizia non è ancora stata confermata). La produzione di Lanterns dovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2025 nel Regno Unito, il che potrebbe portare la serie a un’uscita nel 2026. Lanterns non ha ancora una data di debutto confermata.