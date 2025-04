The Rookie: la stagione 7 ha promosso un nuovo membro del cast a series regular

L’ultimo aggiornamento sulla settima stagione di The Rookie conferma che un membro del cast è stato promosso. All’inizio del suo settimo anno, la longeva serie poliziesca ha perso una delle sue star principali, Tru Valentino. L’attore era entrato a far parte del cast della serie della ABC dalla quarta stagione nel ruolo di Aaron Thorsen ed era uscito alla fine della sesta. Per colmare il vuoto lasciato dall’assenza di Thorsen, sono stati introdotti due nuovi personaggi. In vista dell’ottava stagione di The Rookie, già confermata, uno di questi nuovi arrivati rimarrà nel cast.

Deadline riporta che Deric Augustine, che interpreta Miles Penn, è stato promosso a membro del cast principale. Augustine è una delle due nuove aggiunte principali alla serie della ABC, insieme a Patrick Keleher nel ruolo di Seth Ridley. Augustine era stato precedentemente inserito nel cast come guest star ricorrente nella settima stagione di The Rookie, anche se era presente nella maggior parte degli episodi.

Cosa significa la promozione di Deric Augustine per The Rookie

Avendo lavorato nel dipartimento di polizia del Texas, Miles è uno dei nuovi arrivati nel cast di The Rookie. Il suo ufficiale addestratore è Tim Bradford. Da quando è arrivato, ha ricevuto maggiore attenzione, forse a indicare l’evoluzione del suo status all’interno della serie. In un episodio recente, ad esempio, Miles considera la possibilità di lasciare la polizia e lavorare insieme a un amico con cui ha riallacciato i rapporti. Ma grazie al consiglio di Tim, Miles decide di rimanere un agente di polizia. I fan hanno anche scoperto che Miles vive nella sua auto.

Augustine, che è apparso in serie come The Vampire Diaries e Criminal Minds, ha legato bene con i suoi colleghi e ha dimostrato una particolare intesa con Tim Bradford, interpretato da Winter. Nel complesso, la serie creata da Alexi Hawley ha mantenuto un gruppo centrale di personaggi originali, ma la maggiore attenzione su Miles Penn significa che la serie procedurale probabilmente cercherà di aggiungere personaggi appositamente per lui in ruoli secondari, che si tratti di parenti o potenziali interessi amorosi.