La fattoria degli animali: Glenn Close, Kieran Culkin e altri ancora si uniscono al cast del film di Andy Serkis

L’adattamento de La fattoria degli animali di Andy Serkis si avvarrà di un cast vocale all star, tra cui star di Stranger Things, The Big Bang Theory e del Marvel Cinematic Universe. Basato sull’omonima novella di George Orwell, l’imminente film d’animazione, la cui uscita è prevista per il 2025, segue un gruppo di animali da fattoria che si ribellano agli esseri umani e vogliono diventare padroni di se stessi. Il libro viene spesso letto nelle scuole superiori, in quanto funge da allegoria per la Rivoluzione russa e fornisce commenti politici senza tempo.

Il cast completo di La fattoria degli animali di Serkis è ora stato annunciato da Variety, con molti nomi noti di franchise di successo. Seth Rogen (The Studio), Gaten Matarazzo (Stranger Things), Steve Buscemi (Il grande Lebowski), Glenn Close (Albert Nobbs), Laverne Cox (Orange is the New Black), Kieran Culkin (A Real Pain), Woody Harrelson (Venom: La furia di Carnage), Jim Parsons (The Big Bang Theory), Kathleen Turner (The Estate) e Iman Vellani (Ms. Marvel) hanno prestato la loro voce al progetto. Oltre a dirigere, Andy Serkis doppierà almeno un personaggio.

Cosa significa il cast all-star per La fattoria degli animali di Andy Serkis

Nel film di Andy Serkis, il Napoleone di Rogen è al centro della trama de La fattoria degli animali, in quanto nuovo leader degli animali dopo che i padroni umani sono stati rovesciati. Come i suoi co-protagonisti, che hanno lasciato il segno in franchise popolari e progetti acclamati dalla critica, la star di The Studio ha partecipato a diversi film d’animazione in passato, tra cui i ruoli di Mantis in Kung Fu Panda, Frank in Sausage Party e Bebop in Tartarughe Ninja: Caos Mutante.

Il film segnerà anche il primo ruolo vocale non Marvel per la star di Ms. Marvel, che ha recitato esclusivamente in progetti del MCU fino al ruolo in Shiver. Nicholas Stoller, che ha scritto la sceneggiatura del prossimo La fattoria degli animali, ha anticipato alcune interessanti modifiche apportate alle dinamiche dei personaggi, promettendo un adattamento più cupo e moderno a 80 anni dalla prima pubblicazione della novella nel 1945. Il film, al momento, è fissato per un arrivo nelle sale l’11 luglio.