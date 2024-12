The Rookie – Stagione 7: il nuovo personaggio diventerà un “ostacolo” per Wesley

La stagione 7 di The Rookie aggiunge un nuovo personaggio che diventerà un “ostacolo” per Wesley Evers (Shawn Ashmore). Il dramma della ABC ruota attorno al poliziotto John Nolan (Nathan Fillion) e alla sua progressione da recluta più anziana della polizia di Los Angeles ad agente di formazione. Oltre ad Ashmore, che interpreta un assistente del procuratore distrettuale, e Fillion, il cast di The Rookie comprende Alyssa Diaz, Jenna Dewan, Richard T. Jones, Melissa O’Neil, Eric Winter e Mekia Cox. Abituati ai cambiamenti di casting, per la settima stagione sono stati confermati nuovi poliziotti, interpretati da Deric Augustine e Patrick Keleher, mentre il protagonista Aaron Thorsen (Tru Valentino) non tornerà.

Durante una recente intervista con TVLine, lo showrunner Alexi Hawley ha rivelato un altro nuovo personaggio e ha anticipato il suo impatto nella stagione 7 di The Rookie. Ivan Hernandez è stato scritturato per il ruolo del detective Graham, la cui introduzione coincide con il debutto della stagione il 7 gennaio. Hawley ha spiegato che apparirà in numerosi episodi: “Interpreta un detective della nostra stazione che finisce per diventare un ostacolo personale per Wesley (interpretato da Shawn Ashmore) – ma in modo divertente”.

Powered by

Cosa potrebbe significare questo personaggio per la stagione 7 di The Rookie

In precedenza Wesley ha cambiato carriera, diventando assistente del procuratore distrettuale nel corso della serie, e da allora ha lavorato su vari casi criminali, tra cui un processo personale che coinvolgeva la famiglia di Angela (Diaz). Nel corso della sesta stagione, Wesley ha trascorso il tempo a prendersi cura dei suoi figli, mentre lavorava contro Monica Stevens (Bridget Regan). Avendo già affrontato le difficoltà causate dall’ex fidanzato e da Elijah Stone, sarà interessante vedere che tipo di rapporto avranno Wesley e Graham nella stagione 7 di The Rookie e come si confronterà con gli altri.

Non è chiaro in che modo Graham influirà sulla deterrenza del personaggio di Ashmore, ma dal punto di vista professionale potrebbe creare problemi a uno o più casi di Wesley o ad Angela, che lavora anche per il Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Tuttavia, considerando il modo in cui Monica è stata incorporata nella trama di The Rookie, è possibile che Graham sia una figura del passato di Wesley o Angela. A prescindere dalla familiarità tra i due, se mai ce ne sarà, i commenti di Hawley indicano che Wesley e Graham battibeccheranno più di una volta nel corso della settima stagione.