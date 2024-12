Percy Jackson – Stagione 2: quattro nuove star, tra cui gli alleati di Luke

Percy Jackson e gli Olimpi ha aggiunto diversi nuovi volti alla sua attesissima seconda stagione. Basata sui romanzi fantasy bestseller di Rick Riordan, la serie Disney+ segue il semidio dodicenne protagonista, interpretato da Walker Scobell, mentre naviga nel mondo moderno della mitologia greca e scopre il suo destino di figlio di Poseidone. La seconda stagione di Percy Jackson dovrebbe adattare Il mare dei mostri di Riordan, dove Percy si imbarca in una pericolosa ricerca insieme ad Annabeth (Leah Jeffries) per recuperare il Vello d’Oro, incontrando nuovi formidabili nemici e amici lungo il cammino.

Secondo The Hollywood Reporter, quattro nuove star si sono aggiunte al cast della seconda stagione di Percy Jackson. Rosemarie DeWitt (The Boys, Mad Men) sarà la guest star nel ruolo di C.C., un’elegante guru New Age che Percy e la sua squadra incontrano durante la loro ricerca. Aleks Paunovic (Snowpiercer, Van Helsing) vestirà i panni del ciclope Polifemo, che custodisce l’ambito Vello d’Oro. Kevin Chacon (Jessica Jones) sostituirà Andrew Alvarez nel ruolo di un altro figlio di Ermes, Chris Rodriguez, mentre Beatrice Kitsos (iZombie) completerà il cast nel ruolo del personaggio di nuova creazione Alison Simms, descritta come “una ”laureata“del Campo Mezzosangue che vive nel mondo umano, ma che crede veramente nel mondo promesso da Kronos” e fa squadra con Luke.

Il significato dei nuovi membri del cast di Percy Jackson Stagione 2

L’aggiunta di quattro nuovi membri del cast continua l’espansione di Percy Jackson e gli Olimpi nel mondo mitologico di Rick Riordan. Gli antagonisti chiave del secondo libro della serie, Il mare dei mostri, stanno lentamente prendendo vita con il ritratto di Polifemo di Paunovic, un antico ciclope accecato da Odisseo, e con quello di C.C. di DeWitt, la cui spensierata compostezza sembra nascondere qualcosa di molto più sinistro che Percy e Annabeth dovranno scoprire nel loro viaggio per recuperare il Vello d’Oro. Per fortuna, i due troveranno un alleato nel fratellastro e ciclope di Percy, Tyson, interpretato da Daniel Diemer.

Mentre il numero di Luke cresce tra i mezzosangue e i semidei disillusi, la promessa di potere assoluto di Crono alza la posta in gioco per i giovani eroi della seconda stagione di Percy Jackson. Kitsos interpreterà Alison Simms, un personaggio creato appositamente per la serie Disney+ ed ex diplomata del Campo Mezzosangue che sostiene la visione di Crono di una nuova Età dell’Oro, ma solo per coloro che accettano di servirlo. Mentre un abisso sempre più grande continua a dividere i semidei, la seconda stagione della serie fantasy sembra pronta ad attenersi ai continui cambiamenti di lealtà della mitologia greca e a portare Percy ancora più vicino alle conseguenze della Grande Profezia dell’Oracolo.