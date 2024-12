The Sandman: la star conferma il ritorno per la seconda stagione e parla di scala “cinematografica

The Sandman, l’acclamato adattamento di Netflix dell’iconica serie di fumetti DC di Neil Gaiman, si sta preparando per l’attesissima seconda stagione e la star Jenna Coleman ha confermato il suo ritorno. La Coleman ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione di Johanna Constantine nella prima stagione, che è diventata subito un successo, piazzandosi al primo posto della classifica Top 10 dello streaming la settimana del suo debutto. La seconda stagione di The Sandman è prevista per il 2025. Conosciuta per il suo lavoro in progetti come Doctor Who e Victoria, la Coleman è anche protagonista della nuova serie drammatica The Jetty, attualmente in streaming su Hulu e BritBox.

La Coleman ha confermato la notizia della sua ripresa di Sandman quando le è stato chiesto se sarebbe tornata per la seconda stagione in una recente intervista con Liam Crowley di Screen Rant. L’attore ha anche anticipato nuovi entusiasmanti sviluppi, descrivendo la prossima stagione come “più visivamente stupefacente ‘ e ’così cinematografica”. Leggete i suoi commenti completi qui sotto:

Powered by

Già. Sì, credo di poterlo dire. Sono abbastanza sicura di esserlo. Beh, in realtà sono stata vista sul set, quindi sì, lo sono sicuramente. Sì, sono tornato nella stagione. Sì, sono tornato nella seconda stagione. Direi che [la seconda stagione] è probabilmente più bella dal punto di vista visivo rispetto al primo anno. Voglio dire, ho fatto un po’ di ADR. Cosa posso dire senza che Allan Heinberg mi urli contro? La scala è, voglio dire, così cinematografica e penso che sia uno show davvero unico. Quindi sì, tutto quello che avete amato nella Stagione 1 è lì e anche di più.

Cosa significa questo per la seconda stagione di The Sandman

Espansione dei confini del sogno

Il ritorno della Coleman per la seconda stagione aumenta la già alta attesa per la serie. Il suo personaggio, Johanna Constantine, ha giocato un ruolo cruciale nella prima stagione, navigando nel regno soprannaturale con un’arguzia tagliente e un’attitudine al pericolo. Con la prossima stagione che promette di alzare la posta in gioco in termini di spettacolo e di trama, il ritorno della Coleman suggerisce che l’arco narrativo di Johanna continuerà a progredire in modo significativo. La seconda stagione approfondirà l’universo di The Sandman, esplorando ulteriormente il Sogno e introducendo altri fratelli di Dream, tra cui Destino, Distruzione e Delirio.

I commenti di Coleman sulla scala “cinematografica” della seconda stagione sono un indizio del fatto che Netflix sta raddoppiando il suo impegno per offrire un adattamento di alta qualità dell’opera di Gaiman. Lo showrunner Allan Heinberg aveva già detto che sarebbero stati introdotti nuovi personaggi dei fumetti, tra cui Thor, Loki e Odino. La nuova stagione continuerà ad avventurarsi nel tempo e nello spazio, visitando gli inferi di Ade e Persefone, il regno cortese di Faerie, l’Antica Grecia, l’Inghilterra elisabettiana e la Rivoluzione francese. Adatterà anche Seasons of Mists, un importante arco narrativo in cui Dream torna all’Inferno, dando vita a importanti rivelazioni e sollevando ancora più domande sulle sue decisioni passate.