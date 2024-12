Virgin River: lo showrunner conferma che una star della serie non tornerà nella settima stagione

Lo showrunner di Virgin River conferma che un personaggio chiave non tornerà nella stagione 7. Virgin River è un dramma romantico di Netflix iniziato nel 2019. La serie è stata ampiamente apprezzata dagli spettatori nel corso delle sue sei stagioni ed è già stata rinnovata per la settima stagione. Virgin River vanta un cast di primo piano che comprende Alexandra Breckenridge, Martin Henderson, Colin Lawrence, Tim Matheson, Benjamin Hollingsworth, Mark Ghanimé, Sarah Dugdale e Annette O’Toole. La sesta stagione è uscita il 19 dicembre.

Parlando con TVLine, lo showrunner di Virgin River Patrick Sean Smith ha rivelato che Ghanimé non tornerà per la settima stagione. Lo showrunner afferma chiaramente che “non sarà un series regular per la stagione 7”. Lo showrunner non ha escluso la possibilità che il personaggio di Ghanimé, Cameron, possa tornare nel franchise in futuro, esprimendo la sua riverenza per il personaggio e l’attore. Di seguito riportiamo l’intera dichiarazione di Smith:

Amo Mark, che interpreta Cameron, e amo il personaggio di Cameron. Farà sempre parte del mondo e mi piacerebbe rivedere il suo personaggio, ma purtroppo non sarà un series regular nella settima stagione.

Cosa significa questo per Virgin River

Cameron era già stata cancellata

Anche se questo cambiamento potrebbe essere deludente per alcuni spettatori di Virgin River , la notizia non è del tutto priva di sorprese. Cameron è entrato nella serie durante la quarta stagione di Virgin River e ha ricoperto il ruolo di series regular in quella stagione e in quella successiva. Era un potenziale interesse amoroso per Mel, prima di passare successivamente a essere oggetto delle attenzioni di Muriel. Nonostante le sue apparizioni regolari nelle stagioni 4 e 5, Cameron è apparso solo in tre episodi della stagione 6 diVirgin River. Sembrava quindi che il personaggio di Ghanimé fosse già stato cancellato dalla serie.

Lo dimostra anche il modo in cui la storyline di Cameron è stata trattata all’inizio della sesta stagione di Virgin River . La rottura di Cameron e Muriel avviene tra la quinta e la sesta stagione diVirgin River , cancellando il personaggio dalla serie. La serie sembrava anche fornire a Cameron una chiusura e un modo semplice per rimanere fuori dalla stagione. Cameron torna con la sua ex, Michelle, e torna a dire a Muriel che si trasferisce di nuovo a San Diego. In questo modo la storyline di Cameron è di fatto chiusa, anche se la Smith è disposta a farlo tornare.