The Studio: Apple Tv+ rinnova la serie per una seconda stagione

The Studio (qui la nostra recensione) è stato rinnovato per la seconda stagione su Apple TV+. La serie satirica su Hollywood ha debuttato il 25 marzo sulla piattaforma di streaming. L’ottavo episodio sarà disponibile in streaming il 7 maggio.

Il cast stellare della serie include Seth Rogen, Ike Barinholtz, Catherine O’Hara, Kathryn Hahn e Chase Sui Wonders, con la guest star Bryan Cranston. La serie vanta anche una vasta gamma di guest star, tra cui Martin Scorsese, Charlize Theron, Ron Howard, Anthony Mackie, Steve Buscemi e Olivia Wilde.

“Siamo entusiasti di realizzare una seconda stagione di ‘The Studio’. Non vediamo l’ora di mettere in pratica l’esperienza vissuta nella realizzazione della prima stagione e di inserirla immediatamente nella seconda, per poi ripetere questo ciclo per altre dieci stagioni”, hanno dichiarato i creatori e produttori esecutivi Rogen ed Evan Goldberg. E siamo entusiasti di tenere tutti i nostri amici e colleghi del settore con il fiato sospeso, sapendo quando una delle loro storie personali sarà disponibile in streaming su Apple TV+.

La serie è nata dall’accordo televisivo di prima visione tra Rogen e Goldberg con Lionsgate Television, sotto la loro etichetta Point Grey Pictures. Oltre a Rogen e Goldberg, la serie è creata da Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez. Tutti sono produttori esecutivi della serie, insieme a James Weaver di Point Grey. Anche Alex McAtee e Josh Fagen sono produttori esecutivi. Lo studio è Lionsgate Television.

“Seth, Evan, l’intero team creativo e il cast di ‘The Studio’ hanno fatto un ottimo lavoro con questa serie brillante, ed è stato incredibile vedere il dibattito crescere con ogni nuovo episodio”, ha dichiarato Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+. “Non vediamo l’ora di vedere dove Matt Remick porterà Continental Studios nella seconda stagione e speriamo per lui che il film ‘Kool-Aid’ sia un successo al botteghino”.

Rogen interpreta Matt Remick, che ottiene il lavoro dei suoi sogni come capo dei Continental Studios nell’episodio di apertura della serie. Secondo la sinossi ufficiale, “Mentre i film lottano per rimanere vivi e rilevanti, Matt e il suo team di dirigenti in lotta tra loro combattono le proprie insicurezze, mentre si scontrano con artisti narcisisti e vili signori aziendali nell’elusiva ricerca di realizzare grandi film. Con i loro tailleur eleganti che mascherano il loro incessante senso di panico, ogni festa, visita al set, decisione sul casting, riunione di marketing e premiazione offre loro l’opportunità di un successo strepitoso o di una catastrofe che porrà fine alla loro carriera. Essendo uno che mangia, dorme e respira film, questo è il lavoro che Matt ha perseguito per tutta la vita, e potrebbe benissimo distruggerlo”.