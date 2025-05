Margaret Qualley protagonista di Love of Your Life per Amazon MGM Studios

Margaret Qualley sarà la protagonista del film di Amazon MGM Studios, “Love of Your Life“, con la regia di Rachel Morrison. Julia Cox ha scritto la sceneggiatura, mentre Ryan Gosling e Jessie Henderson sono i produttori.

I dettagli della trama sono ancora segreti. Deadline è stato il primo a riportare l’importante vendita della sceneggiatura a ottobre, dopo un’intensa guerra di offerte, vinta da Gosling e Henderson per Amazon MGM Studios. All’epoca, l’asta era una delle più importanti dell’anno, dato che non era coinvolto alcun talento al di fuori dei produttori, quindi, una volta che Amazon MGM Studios è salito a bordo, il ruolo principale è stato considerato uno dei più ambiti in città per qualsiasi protagonista di serie A. Sebbene diverse fonti affermino che molte persone fossero in lizza per la parte, Margaret Qualley è sembrata la scelta migliore fin dall’inizio, soprattutto dopo l’incontro con Morrison per il ruolo all’inizio di quest’anno.

Margaret Qualley ha alle spalle un anno molto positivo, che include il suo ruolo acclamato dalla critica nel thriller candidato all’Oscar “The Substance“. Attualmente sta girando “The Dog Stars” di Ridley Scott con Jacob Elordi e ad agosto uscirà anche “Honey Don’t“, il film di Ethan Coen in cui è protagonista insieme a Aubrey Plaza e Chris Evans. Altri suoi lavori di spicco includono “C’era una volta a… Hollywood” e “The Maid“.