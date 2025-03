The Studio: svelate le guest star presenti nella nuova serie con Seth Rogen

In vista del debutto del 26 marzo, Apple TV+ ha rilasciato una clip in cui Seth Rogen svela il cast e le guest star che lo affiancano in “The Studio“, la nuova comedy di cui Rogen è anche sceneggiatore, regista e produttore esecutivo insieme al candidato all’Emmy Evan Goldberg. “The Studio“, composta da un cast stellare che offre camei in ogni episodio, farà il suo debutto su Apple TV+ mercoledì con i primi due episodi dei dieci totali seguiti da un episodio settimanale, fino al 21 maggio.

Elenco completo delle guest star presenti in “The Studio”:

Aaron Sorkin

Adam Scott

Anthony Mackie

Antony Starr

Arthur Keng

Bill Watterson

Bryan Cranston

Charli D’Amelio

Charlize Theron

Chris Gann

Courtney Pauroso

Dan Black

Dave Franco

David Krumholtz

Derek Wilson

Devon Bostick

Dewayne Perkins

Erin Moriarty

Greta Lee

Ice Cube

Jean Smart

Jen Statsky

Jessica Clements

Jessica St. Clair

Johnny Knoxville

Josh Hutcherson

Keyla Monterroso Mejia

Kit Hoover

Larry Brown

Lil Rel Howery

Lisa Gilroy

Lucia Aniello

Martin Scorsese

Matt Belloni

Nicholas Stoller

Olivia Wilde

Owen Kline

Parker Finn

Paul Dano

Paul W. Downs

Peter Berg

Quinta Brunson

Ramy Youssef

Rebecca Hall

Rhea Perlman

Ron Howard

Sarah Polley

Steve Buscemi

Sugar Lyn Beard

Ted Sarandos

Thomas Barbusca

Trevor Tordjman

Zac Efron

Zack Snyder

Ziwe

Zoë Kravitz

In “The Studio”, Seth Rogen interpreta Matt Remick, il nuovo capo dei Continental Studios in crisi. In un settore in cui i film faticano a rimanere vivi, Matt e il suo team di dirigenti in lotta combattono le proprie insicurezze, mentre si scontrano con artisti narcisisti e con i vili proprietari dell’azienda nella ricerca sempre più effimera di realizzare grandi film. Indossando il vestito buono che maschera un infinito senso di panico, ogni festa, set visit, decisione sul casting, riunione marketing e premiazioni offre loro l’opportunità di un successo scintillante o di una catastrofe che pone fine alla loro carriera. Da persona che mangia, dorme e respira cinema, Matt ha inseguito questo lavoro tutta la vita e ora potrebbe distruggerlo. “The Studio” riunisce un cast stellare che comprende anche la vincitrice di Emmy, SAG e Golden Globe Catherine O’Hara, la candidata all’Emmy Kathryn Hahn, Ike Barinholtz e Chase Sui Wonders. Il candidato all’Oscar® e vincitore di un Emmy Award Bryan Cranston, Keyla Monterroso Mejia e Dewayne Perkins appariranno come guest star.

Prodotta da Lionsgate Television, “The Studio” è creata dai vincitori di più Emmy Peter Huyck e Alex Gregory insieme a Rogen, Goldberg e Frida Perez. James Weaver, Alex McAtee e Josh Fagen della Point Grey Pictures sono anche produttori esecutivi insieme a Rogen e Goldberg.