The Trauma Code: il turno degli eroi, aggiornamenti sulla stagione 2 e conferme per la stagione 3

Arrivata su Netflix Italia a metà gennaio, la nuova serie sudcoreana The Trauma Code: il turno degli eroi è già un successo e mentre arrivano nuovi dettagli sulla stagione 2, sceneggiatori e creatori confermano che il medical drama sarà rinnovato per una terza stagione.

Il 29 gennaio, lo scrittore di The Trauma Code: il turno degli eroi ha confermato che lo show verrà esteso alla terza stagione. Lee Nak Jun, il creatore, ha elogiato la grande alchimia tra gli attori protagonisti dello show, Joo Ji Hoon e Choo Young Woo, promettendo ai fan che la serie continuerà a offrire contenuti avvincenti fino alla terza stagione.

Powered by

The Trauma Code: il turno degli eroi avrà una seconda e una terza stagione

Lee Nak Jun ha condiviso i suoi pensieri durante una recente apparizione sul canale YouTube Doctor Friends. “Netflix? All’inizio, pensavo fosse solo un sogno”, ha ricordato. “Quando ho sperato per la prima volta che il mio romanzo potesse diventare un webtoon e alla fine un drama nel 2019, sembrava impossibile. Ma poi, i diritti sono stati venduti. Dopo un lungo periodo senza riprese, all’improvviso, la produzione è iniziata nel 2023”. Ha aggiunto: “Se il drama avrà successo, ci sarà una seconda stagione. La prima stagione non ha ancora concluso la sua storia. Se gli spettatori sono curiosi di sapere cosa succede dopo, possono leggere il mio webtoon o web novel.” Lee ha sottolineato, “Lo show è stato realizzato pensando già alle stagioni 2 e 3.“

Lee Nak Jun ha anche parlato di una delle scene più memorabili dello show: Baek Kang Hyuk che trasporta Yang Jae Won mentre scende da un elicottero. “Il regista era davvero preoccupato. C’è un medico in Corea che può calarsi in corda doppia da un elicottero? No. Ma questo è un romanzo fantasy medico, quindi dovevamo farlo funzionare”, Lee spiegato.

Parlando con Chosun Biz, il regista di The Trauma Code: il turno degli eroi Lee Do-Yoon ha condiviso la sua incertezza su cosa potrebbe riservare il futuro in termini di “se [lui] lo farà o chi ne prenderà il comando”. Ma sembra certamente interessato a tornare, poiché ha affermato: “Non so cosa succederà domani, quindi non so se lo farò o chi si occuperà della seconda stagione, ma ho preparato i miei dispositivi per ogni evenienza”.