The Witcher: foto dal set della quarta stagione mostrano per la prima volta il Regis di Laurence Fishburne

Oggi sono state diffuse online nuove foto e filmati dal set della quarta stagione di The Witcher, che mostrano per la prima volta la star di Matrix Laurence Fishburne nei panni di Regis, un personaggio molto amato nei libri e nei giochi.

Introdotto nel romanzo Battesimo di fuoco di Andrzej Sapkowski, Regis è descritto come un barbiere-chirurgo esperto del mondo con un passato misterioso che si unisce a Geralt nel suo viaggio nella quarta stagione.

In base a quanto vediamo qui sotto, questa interpretazione del personaggio è fedele a come è stato descritto sulla pagina e a come è stato ritratto nella serie di videogiochi di successo di CD Projekt Red.

Redanian Intelligence ha fatto delle ricerche e ritiene che Regis si unisca a un gruppo noto come “The Hansa” o “Geralt’s Hansa”, un gruppo di guerrieri che sarà guidato dal Geralt di Rivia di Liam Hemsworth. Sembra che Netflix stesse girando la scena più iconica di Regis, in cui la sua vera natura viene rivelata in un campeggio dove una donna viene accusata di stregoneria.

“Sono molto emozionato di unirmi al cast e non vedo l’ora di esplorare il meraviglioso mondo di The Witcher“, ha dichiarato Laurence Fishburne dopo essere salito a bordo di The Witcher.

Di seguito potete vedere le nuove foto dal set della quarta stagione di The Witcher.

Cosa c’è da sapere sulla quarta stagione di The Witcher

L’attore si unisce a Liam Hemsworth, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, Sharlto Copley, James Purefoy e Danny Woodburn in quella che sarà la penultima stagione dello show (recentemente abbiamo saputo che la serie si concluderà con la quinta stagione).

Dopo gli scioccanti eventi che hanno sconvolto il Continente e che hanno chiuso la terza stagione, la nuova stagione segue Geralt, Yennefer e Ciri che si trovano a dover attraversare il Continente devastato dalla guerra e i suoi numerosi demoni, separati l’uno dall’altro. Se riusciranno ad abbracciare e guidare i gruppi di disadattati in cui si trovano, avranno la possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e di ritrovarsi.

“Come fan del Witcher, sono al settimo cielo per l’opportunità di interpretare Geralt di Rivia”, ha dichiarato Hemsworth poco dopo essere stato scelto come nuovo protagonista dello show. “Henry Cavill è stato un Geralt incredibile, e sono onorato che mi passi le redini e mi permetta di imbracciare le lame del Lupo Bianco per il prossimo capitolo della sua avventura“.

“Henry, sono un tuo fan da anni e sono stato ispirato da ciò che hai portato a questo amato personaggio. Avrò anche degli stivali grandi da riempire, ma sono davvero entusiasta di entrare nel mondo di The Witcher“. Non abbiamo una data di debutto confermata, ma la serie The Witcher dovrebbe tornare su Netflix nel 2025.