WOLVERINE: Taron Egerton è il favorito per sostituire Hugh Jackman nel ruolo di Logan

Hugh Jackman si è “ritirato” dal ruolo di Wolverine dopo Logan di James Mangold, ma l’attore è stato convinto a riprendere il ruolo per un team-up con il Merc with a Mouth di Ryan Reynolds in Deadpool & Wolverine del mese prossimo.

Non sappiamo se Hugh Jackman continuerà a vestire i panni dell’iconico mutante artigliato anche dopo il trequel vietato ai minori, ma si vocifera che tornerà almeno per un altro film (probabilmente Avengers: Secret Wars). È sempre possibile che l’attore australiano continui a vestire i panni del Wolverine del MCU, ma è più probabile che il ruolo venga affidato a un attore più giovane.

Non siamo sicuri che i Marvel Studios abbiano in mente qualcuno, ma diversi attori sono emersi come i preferiti dai fan, tra cui la star di Kingsman e Rocket Man Taron Egerton, che è anche l’attuale favorito dai bookies.

Ecco l’elenco completo con le quote delle scommesse, secondo Sportscasting

Taron Egerton +200

Tom Hardy +300

Scott Eastwood +500

Henry Cavill +800

Jeremy Allen White +800

Charlie Hunman +900

Jamie Dornan +1000

Zac Efron +1600

Daniel Radcliffe +2000

Questo non significa che Taron Egerton o gli altri elencati siano o saranno mai in trattativa per il ruolo, naturalmente, ma è certamente un’interessante visione di quali attori gli allibratori pensano che emergeranno come principali contendenti per interpretare Wolverine.

Ecco cosa potrebbe dire Taron Egerton, che potrebbe vestire i panni di Logan, in un’intervista del 2023. “Non sarò io a interpretare Wolverine. Non ci sono segnali che indichino che sia così. E non so se… forse sto arrivando al punto in cui non è più quello che voglio. Non lo so… Non direi mai, e adoro quei film. Mi sono davvero divertito a guardarli negli ultimi 10, 15 anni. Ma se… Sai, forse non sono più la cosa giusta per me. Penso che forse ho superato il punto in cui mi sembrava la cosa giusta [per la mia carriera]“.