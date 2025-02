True Detective – Stagione 5: rivelata la location in un nuovo aggiornamento su riprese e casting

La location della quinta stagione di True Detective è stata rivelata in un nuovo aggiornamento sulle riprese e sul casting. Con Nic Pizzolatto come showrunner, le prime tre stagioni della serie antologica della HBO, vincitrice di un Emmy, sono state ambientate in Louisiana, California e negli Ozarks. La quarta stagione, sottotitolata Night County, ha visto Issa López assumere il ruolo di showrunner ed è stata ambientata in Alaska. La quinta stagione di True Detective è stata ufficialmente rinnovata con il ritorno di Lopez al timone.

Anche il lancio avverrà nel 2027, ha dichiarato Orsi. Leggete i suoi commenti completi qui sotto:

Powered by

È ambientato a New York, a Jamaica Bay. Issa ha molto da dire, non diversamente da quanto ha fatto con Night Country. È un ambiente diverso, ma altrettanto potente… Sono davvero entusiasta. Abbiamo una piccola writers room con Issa; lei è entusiasta. Abbiamo appena preso appunti sui primi due episodi e sull’intera stagione. Sinceramente, non vedo l’ora che inizi. È tutta una questione di casting e di preparazione.

Cosa significa per lo show l’ambientazione della quinta stagione di True Detective

Le isole paludose, con le loro maree mutevoli e l’inquietante isolamento, dovrebbero creare un’atmosfera di costante inquietudine, perfetta per una narrazione poliziesca intrisa di mistero. L’ambientazione si presta bene anche all’atmosfera di isolamento e degrado tipica di True Detective.

Secondo Issa López, anche se la quinta stagione sarà caratterizzata da una nuova storia e da nuovi personaggi, ci saranno comunque alcuni importanti collegamenti con tutto ciò che è accaduto in Alaska nella quarta stagione. Nonostante le diverse ambientazioni, Lopez dovrebbe continuare a esplorare i temi del trauma, del lutto e del potere ossessionante del passato.