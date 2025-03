Tyler Posey dà un aggiornamento appassionato su Teen Wolf, “Continua a gridare”

Tyler Posey, star di Teen Wolf, ha condiviso un aggiornamento appassionato sul suo potenziale ritorno nei panni di Scott McCall, anticipando i suoi piani per il franchise del dramma soprannaturale. È passato quasi un decennio da quando Teen Wolf ha concluso la sua corsa su MTV e più di due anni dalla prima del seguito del film su Paramount+, che ha riunito la maggior parte del cast e ha ripreso quasi tutti i personaggi principali. Sebbene non ci siano state notizie ufficiali su un sequel o sul revival di uno show televisivo, Posey continua a sperare in qualcosa di più.

Parlando con il Daily Mail Entertainment alla premiere del nuovo film drammatico sul wrestling Queen of the Ring, in cui Tyler Posey interpreta un ruolo da protagonista, l’attore ha rivelato di avere idee su come riportare in vita Teen Wolf. Posey ha rivelato di aver scritto un sequel, oltre a svelare altri suoi progetti per il franchise. Nella citazione qui sotto, Tyler Posey incoraggia con passione i fan a farsi sentire e a far sapere alla Paramount che c’è il desiderio di un seguito di Teen Wolf:

Ho scritto il secondo Teen Wolf. Sapete, stiamo solo cercando di farlo. Ho anche un’altra idea per Teen Wolf, per continuare la storia. Ho… Lo voglio. Lo voglio tanto quanto voi, quindi sto cercando di continuare in diversi modi. Continuate a gridare. Continuate a chiederlo alla gente. Alla Paramount, a MTV, a chiunque. Dite a tutti i pezzi grossi, ai poteri forti, che volete di più. Sì, lo voglio.

Cosa potrebbero significare i commenti di Tyler Posey per Teen Wolf

Il film lascia aperta la porta a un seguito (ma è complicato)

All’inizio del 2023, pochi mesi dopo la prima di Teen Wolf: The Movie, Posey ha condiviso un post su Instagram rivelando che si sarebbe incontrato con la Paramount+. Ciò ha scatenato le speculazioni sul fatto che fosse in lavorazione una sorta di seguito. Anche se da allora non è emerso nulla, diversi membri del cast di Teen Wolf hanno dichiarato di essere disposti a riprendere i loro ruoli.

La risposta al film Paramount+ è stata negativa, con i fan di lunga data dello show di MTV che hanno discusso di cosa è andato storto in Teen Wolf: The Movie. La storia si lascia aperta a un seguito, con un potenziale focus sul figlio adolescente di Derek Hale. Allo stesso tempo, alcuni spettatori sono rimasti costernati dall’assenza di Dylan O’Brien, che non ha potuto interpretare Stiles a causa di impegni concomitanti, e dalla morte di un personaggio importante. Qualsiasi revival potrebbe dover affrontare queste critiche, o rischiare ulteriori risposte divisive da parte dei fan.