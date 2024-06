Vincent D’Onofrio, il suo Kingpin è “intrappolato” negli accordi Marvel-Sony

Vincent D’Onofrio ha interpretato per la prima volta il re del crimine, Wilson Fisk, in Daredevil di Netflix. E’ rimasto in scena per tre stagioni prima che la serie finisse e in seguito ha fatto un ritorno a sorpresa in Hawkeye dei Marvel Studios.

Alcune settimane dopo, Charlie Cox è apparso nei panni di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home prima di entrare in azione nei panni di Daredevil in She-Hulk: Attorney at Law ed Echo. Cox e D’Onofrio sono apparsi entrambi in quest’ultimo e Daredevil: Born Again è la loro prossima fermata.

Nel 2022, abbiamo appreso che Cox presterà la sua voce a Daredevil in Your Friendly Neighborhood Spider-Man della Marvel Animation. Sfortunatamente, il fatto che D’Onofrio si unisca a lui nella serie sembra tutt’altro che garantito.

“Lo dirò in modo trasparente: conoscete tutta la faccenda Marvel-Sony, giusto?” Vincent D’Onofrio ha detto ai fan al Fan Expo Boston 2024. “Quindi ci sono personaggi – personaggi Marvel inventati dalla Marvel, scritti dalla Marvel – che sono intrappolati tra Marvel e Sony. E quindi ci vuole molto tempo prima che capiscano chi sta facendo cosa.” “Non so mai veramente dove [Kingpin potrà apparire]. Il mio personaggio si trova in quel tipo di situazione, a differenza di Charlie. Quindi non lo so, fa parte dell’accordo quando si tratta di interpretare Kingpin”, ha ammesso l’attore.

È del tutto possibile che, come con Scarlet Witch e Quicksilver, membri degli X-Men e dei Vendicatori che i Marvel Studios una volta condividevano con la 20th Century Fox, anche per Kingpin la situazione sia simile. Fox potrebbe anche aver avuto i diritti per utilizzare Fisk perché è apparso nel film Daredevil del 2003, dove lo interpretava il defunto Michael Clarke Duncan.

Tuttavia, come accaduto con Spider-Man, è probabile che anche per Kingpin si riesca a raggiungere un accordo che faccia felici sia i Marvel Studios, che la SONY, che soprattutto i fan, che vogliono vedere il grande nemico di Daredevil scontrarsi con lui in ogni occasione possibile.