Virgin River 6, la spiegazione del finale: Cosa è successo a Charmaine

Il finale in sospeso della sesta stagione di Virgin River ha lasciato ignoto il destino potenzialmente orribile di un personaggio, concludendo anche in modo soddisfacente alcune storyline iniziate stagioni prima. Le nozze di Jack e Mel sono sempre state il fulcro della sesta stagione di Virgin River, ma il dramma romantico ha anche introdotto nuove storie e rivisitato quelle vecchie. Dalle storie d’amore più importanti a quelle più difficili, l’amore è stato al centro della sesta stagione di Virgin River. Tuttavia, gli ultimi momenti della stagione 6 di Virgin River hanno anche introdotto due importanti cattivi che potrebbero essere al centro della già confermata stagione 7 di Virgin River.

Il finale della sesta stagione di Virgin River ha gettato un’enorme ombra sul benessere di Charmaine, che non ha raggiunto la baita di Mel per sistemarsi i capelli e il trucco per il matrimonio e non ha risposto agli sms di Mel. La stagione 7 di Virgin River dovrà dire la verità sul suo destino, oltre a rivelare se la percezione di Hope sui piani di espansione del Grace Valley Hospital era corretta, in quanto minacciavano il futuro di Vernon limitando la sua capacità di praticare la medicina. Infine, il finale della sesta stagione di Virgin River ha concluso definitivamente il tira e molla tra Jack e Mel con il loro matrimonio, mostrando le migliori qualità della loro relazione.

Spiegato il destino di Charmaine dopo il finale a rischio di Virgin River Stagione 6

Con Jack e Mel felicemente decisi a sposarsi, Charmaine è passata leggermente in secondo piano nella sesta stagione, soprattutto perché la quinta stagione di Virgin River ha rivelato che Jack non era il padre dei gemelli, ma Calvin. La nascita dei gemelli le ha dato anche una buona ragione per non essere coinvolta nella storia della sesta stagione di Virgin River, ma la sua battaglia legale contro Calvin e la sua scomparsa nella sesta stagione diVirgin River, episodio 9, hanno portato la sua storia in primo piano dopo che l’eccitazione per il matrimonio di Mel e Jack è diminuita il giorno dopo l’evento.

Jack, trovando la casa di Charmaine messa a soqquadro nel finale della stagione 6, ha lanciato l’allarme sul suo destino potenzialmente straziante.

Le stagioni 1 e 2 di Virgin River hanno consacrato Calvin come antagonista, soprattutto di Jack, dopo che ha ordinato il rapimento suo e di Mel e ha incaricato uno dei suoi subordinati di sabotare il Bar di Jack. Jack si imbatte in Charmaine e Calvin che litigano al tribunale, ma le sue minacce dirette in Virgin River, stagione 6, episodio 6, confermano Calvin come tale. La scomparsa di Charmaine in Virgin River, stagione 6, episodio 9, risulta strana, ma il suo messaggio offre una spiegazione parziale. Tuttavia, il fatto che Jack abbia trovato la casa di Charmaine messa a soqquadro nel finale della sesta stagione ha fatto scattare l’allarme sul suo destino potenzialmente straziante.

Come il matrimonio di Mel e Jack rafforza la loro relazione

Pur essendo sempre tra le migliori storie d’amore di Virgin River, la relazione tra Mel e Jack ha vissuto la sua giusta dose di drammi nel corso delle sei stagioni dello show, tra cui molteplici impedimenti al loro evidente amore reciproco e persino un’improbabile rottura. La sesta stagione di Virgin River ha comunque dimostrato più volte la stabilità del legame tra Mel e Jack, sia che Mel sostenesse Jack durante il processo di Preacher, sia che Jack facesse lo stesso con Mel per conoscere Everett o per dover gestire con attenzione la faida tra Everett e Doc.

Sebbene possa sembrare un controsenso, sono stati proprio i dubbi di Mel di andare all’altare a dimostrare quanto fosse stabile la relazione tra lei e Jack tra la sesta stagione di Virgin River, gli episodi 9 e 10. Infatti, Jack ha reagito al fatto che Mel non fosse pronta ad andare all’altare portandola nel luogo in cui si era innamorato di lei e l’aveva convinta a rimanere a Virgin River , dimostrando come i due avessero capito subito di cosa aveva bisogno l’altro e come non avessero più dubbi sulla loro relazione. La fuga di Mel e Jack non è nata dall’incertezza, ma dalla profonda conoscenza e dal sostegno reciproco.

I problemi del consiglio medico del dottor Vernon Mullins e la minaccia del Grace Valley spiegati

La lettera con cui Doc è stato sospeso mentre la commissione medica indagava sulle sue azioni ha reso le minacce del dottor Hayes molto più concrete nel finale della sesta stagione di Virgin River. Tuttavia, la chiamata del Grace Valley Hospital a Hope in veste ufficiale di sindaco e l’ammissione di essere entusiasta di espandersi a Virgin River hanno confermato come l’indagine su Doc fosse un mezzo per raggiungere un fine per quelli del Grace Valley, minacciando il tessuto stesso di Virgin River perché avrebbe portato una società impersonale e estranea a prendersi cura della salute dei suoi residenti.

La chiamata del Grace Valley Hospital a Hope, che ha fornito spiegazioni sull’indagine su Doc, ha effettivamente impostato la lotta contro l’ospedale principale della zona per la stagione 7 di Virgin River. La minaccia spiega anche il nuovo interesse per le pratiche poco ortodosse di Doc. Dopo tutto, Virgin River ha stabilito fin dal primo episodio che Doc ha scelto di trasferirsi a Virgin River per praticare la medicina di famiglia perché voleva essere libero dalla burocrazia, e questo non è mai sembrato essere un problema per quelli del Grace Valley Hospital nei 30 anni in cui lo studio di Doc ha prosperato, rendendo il loro interesse ora puramente legato agli affari.

Perché il nuovo legame tra Everett e Mel la riconnette con la sua defunta madre Sarah

Il fatto che Everett sia il padre biologico di Mel è stata la grande rivelazione del finale della quinta stagione di Virgin River. Questo ha fatto sì che l’esplorazione del suo legame con Mel fosse un must per la sesta stagione di Virgin River, soprattutto perché ha dato a Mel la possibilità di riconnettersi con la sua defunta madre. I flashback di Mel si sono spesso concentrati sui suoi ultimi ricordi della madre. Sebbene alcuni di essi abbiano evidenziato come Mel sia stata ispirata a diventare infermiera grazie alla straordinaria infermiera che si è occupata degli ultimi giorni di sua madre e che ha aiutato Mel a dirle addio, Mel non sapeva chi fosse Sarah prima della sua malattia.

Virgin River ha enfatizzato molto il modo in cui Joey si è preso cura di Mel dopo la morte di Sarah, facendo vacillare il legame di Mel con Sarah, dato che Mel non riusciva a ricordare veramente sua madre.

Mel, aiutando Everett ad aprirsi con lei, l’ha quindi ricollegata a chi era sua madre, e il pubblico ha anche avuto un assaggio di ciò su cui potrebbe concentrarsi il prequel di Virgin River se verrà ufficialmente scelto da Netflix. Conoscere la vita di Everett a Virgin River e, soprattutto, i momenti condivisi con Sarah ha aiutato Mel a capire chi fosse sua madre, cosa che non ha avuto modo di fare da quando Sarah è morta quando Mel era piccola. Condividerli con Everett lo ha aiutato a elaborare il suo dolore e ha ampliato il loro legame, dando finalmente a Mel un genitore.

Spiegazione della faida tra Everett e Doc

Da quando si è saputo che Everett era il padre biologico di Mel, la ragazza è stata avvertita che non piaceva a molti. Tra coloro che nutrivano rancore nei confronti di Everett c’era Doc, che nel corso degli anni era diventato una figura paterna per Mel, nonostante all’inizio fosse contrario ad accogliere un’infermiera nel suo studio di famiglia. Il motivo della faida tra Everett e Doc è rimasto un mistero fino all’episodio 8 della sesta stagione di Virgin River, che ha finalmente spiegato come l ‘antipatia di Doc nei confronti di Everett fosse profondamente legata al senso di colpa per la morte di un bambino, che Doc non era riuscito a salvare mentre si occupava di Everett.

[L’aver appreso la verità su ciò che ha causato l’incidente di Everett lo ha reso empatico nei confronti della lotta di Everett, facendo sì che la loro faida si spegnesse di conseguenza.

L’incontro alla lapide del bambino nella stagione 6, episodio 8, di Virgin River ha finalmente spinto Everett e Doc a parlare dei loro sensi di colpa dopo la morte di Jordan. Everett, confessando il motivo per cui ha detto a Doc che era meglio se non lo avesse salvato, ha mostrato a Doc che era stato un paziente bisognoso quanto Jordan, perché l’incidente di Everett non è stato causato da un’ubriacatura, ma dal fatto che non voleva vivere dopo la morte di Sarah e che il padre di Mel gli aveva detto che non poteva conoscere Mel. Questo ha reso Doc empatico nei confronti della lotta di Everett, facendo sì che la loro faida si spegnesse di conseguenza.

Come il finale della sesta stagione di Virgin River prepara la settima stagione

Le maggiori conseguenze del finale della sesta stagione di Virgin River sono alla base di due importanti scontri nella settima stagione. Infatti, dato che Charmaine e i suoi gemelli sono in pericolo, Calvin sarà senza dubbio un cattivo importante nella stagione 7 di Virgin River, diventando così la sfida più grande per Jack e Mel. Allo stesso modo, il Grace Valley Hospital, che vuole espandersi a Virgin River con un sotterfugio e danneggiando Doc, è un chiaro cattivo per la stagione 7 diVirgin River, che l’intera città dovrà combattere se vuole aiutare lo studio di famiglia di Doc.

Le rivelazioni più piccole della stagione 6 di Virgin River avranno ripercussioni importanti anche nella stagione 7 di Virgin River. La proposta di matrimonio di Mike a Brie ha rivelato che lui sapeva da sempre che Brie si era messa con Brady, e lo stesso Brady dovrà affrontare grandi sfide nella stagione 7 dopo che Lark è scomparsa con Hazel e ha rubato tutti i soldi dell’assicurazione dopo l’incendio del deposito di legname. Infine, il problema di salute di Muriel si è rivelato essere un cancro al seno, rendendo la sua storyline cruciale anche nella stagione 7 di Virgin River.