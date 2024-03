Mancano poco più di due settimane all’uscita di X-Men ’97, il tanto atteso revival di X-Men: La serie animata, e ora i fan più accaniti possono sapere il numero di episodi che proporrà la serie. Il programma televisivo MCU live-action più lungo fino ad oggi è She-Hulk: Attorney at Law con 9 episodi. Sul fronte dell’animazione, le prime due stagioni di What If…? invece condividono il record di 9 episodi ciascuna, ma X-Men ’97 le batterà tutte con ben 10 episodi (secondo un comunicato stampa diffuso dalla Disney). Supponendo che avremo un episodio a settimana, il finale di X-Men ’97 dovrebbe arrivare il 15 maggio.

Lo scooper @CanWeGetToast afferma (tramite Toonado.com) che Your Friendly Neighbourhood Spider-Man (precedentemente noto come Spider-Man: Freshman Year) sarà lungo 10 episodi, con ogni puntata che durerà circa 30 minuti.

Cose entusiasmanti sono chiaramente all’orizzonte per la Marvel Animation. “X-Men’97 rivisita l’iconica era degli anni ’90 in cui gli X-Men, una banda di mutanti che usano i loro misteriosi doni per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono sfidati come mai prima d’ora, costretti ad affrontare una situazione pericolosa e nuovo futuro inaspettato”, si legge in una breve sinossi.

Cosa sappiamo su X-Men ’97?

La nuovissima serie X-Men '97, composta da 10 episodi, arriverà in streaming a partire dal 20 marzo. Il cast delle voci nella versione originale include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler).

Beau DeMayo è il caposceneggiatore; gli episodi sono diretti da Jake Castorena, Chase Conley e Emi Yonemura. Con le musiche dei Newton Brothers, Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e DeMayo sono i produttori esecutivi della serie.