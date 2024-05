X-MEN ’97: lo showrunner parla di quel finale, del destino di [SPOILER] e di un colpo agli X-MEN di Bryan Singer

Proprio quando pensavamo che X-Men ’97 non avrebbe potuto sconvolgerci di nuovo, il capitolo centrale del finale in tre parti “La tolleranza è l’estinzione” ci ha consegnato uno dei cliffhanger più sbalorditivi della serie.

Potete leggere il nostro riassunto completo qui, ma in un confronto esplosivo sull’Asteroide M, Magneto ha strappato l’adamantio dallo scheletro di Wolverine, un momento che, anche se probabilmente familiare ai fan dei fumetti, promette di essere una svolta per Logan nella seconda stagione.

L’ex showrunner di X-Men ’97 Beau DeMayo è intervenuto su X (via Toonado.com) per condividere alcune informazioni sull’episodio, a partire dalla battaglia tra Wolverine e il Maestro del Magnetismo…

For all the talk of change and progress, the X-Men are back in a classic X-Men scenario: humans wanting to kill mutants has them fighting Magneto. Just like old times. Just like The Final Decision in the OG series. #XMen97 — Beau DeMayo (@BeauDemayo) May 8, 2024

#XMen97 If you remember the OG series, Logan is actually complimenting Magneto when he does that deed. In a way, he understands why Magneto did what he did…but still has to do the deed. — Beau DeMayo (@BeauDemayo) May 8, 2024

DeMayo ha anche chiarito perché Ciclope ha impedito al Professor X di prendere il controllo di Magneto, spiegando che doveva evitare che le Prime Sentinelle venissero riattivate quando Jean Grey si trovava già in una situazione pericolosa per combattere contro il Cable controllato da Mister Sinister. Per quanto riguarda la possibilità che Jean sia uscita viva da quella battaglia, DeMayo non ha voluto svelare nulla, lasciando intendere un’altra possibile morte per l’ex Fenice.

Please confirm to us that Jean did not die 😭😭😭😭😭 Best episode so far, I loved the exchange between Jean and Storm, it was really beautiful! I just don’t understand why Cyclops shot the Xavier  — Yury Limã (@yuyuhakushol) May 8, 2024

Infine, ha commentato l’attacco ai costumi di pelle nera del franchise degli X-Men in live-action. Abbiamo sentito per la prima volta questa battuta in uno dei trailer di X-Men ’97 e sembra che DeMayo non abbia resistito alla tentazione di prendere di mira i film di Bryan Singer sugli X-Men (nonostante abbia dichiarato di esserne un fan).

#xmen97 okay, I love the Singer moves. But we had to… — Beau DeMayo (@BeauDemayo) May 8, 2024

