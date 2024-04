Zack Snyder svela la prima immagine della serie animata Twilight of the Gods

Mentre è da poco arrivato su Netflix il film Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice (qui la recensione), secondo capitolo della sua saga di fantascienza, il regista Zack Snyder ha ora condiviso un primo sguardo ufficiale al suo prossimo progetto: la serie animata sulla mitologia norrena intitolata Twilight of the Gods. Annunciata per la prima volta nel 2019, la serie ha impiegato un bel po’ di tempo per arrivare sullo schermo, ma finalmente debutterà su Netflix il prossimo autunno, come confermato da Snyder.

Il progetto è stato descritto come “influenzato dagli Anime“, ma a giudicare da questa immagine, diremmo che lo stile di animazione è più simile a quello dello studio Cartoon Saloon, nominato agli Oscar, che ha sviluppato i lungometraggi irlandesi The Secret of Kells, Song of the Sea, The Breadwinner e Wolfwalkers. I dettagli della trama sono ancora perlopiù nascosti, ma Snyder ha dato un’idea di cosa aspettarci durante un’intervista rilasciata a Collider alla fine dello scorso anno.

“Ci sono un re e la sua regina in un piccolo villaggio vichingo e vogliono sposarsi. Durante il matrimonio accade un evento che spinge Sigrid, la futura sposa, figlia di giganti, a intraprendere una folle missione di vendetta. Arruola un cast di personaggi – una veggente, un nano – e si uniscono per formare un gruppo che ha l’unica missione di trovare un dio e combatterlo. È una missione, una storia di vendetta“. In quell’occasione Snyder ha anche aggiunto che la serie conterrà “molto sesso […] perché è divertente“.

We fear no Gods! Coming to Netflix this fall, my new animated series TWILIGHT OF THE GODS. pic.twitter.com/40yLuIUpKc — Zack Snyder (@ZackSnyder) April 24, 2024

Il nuovo progetto di Zack Snyder: Twilight of the Gods

Twilight of the Gods è stato creato da Zack Snyder , Jay Olivia ed Eric Carrasco, con Snyder che sarà lo showrunner. Ambientato nel mondo della mitologia norrena, l’anime sarà caratterizzato dalle voci di Sylvia Hoeks come Sigrid, Stuart Martin come Leif, Pilou Asbaek come Thor, John Noble come Odino, Paterson Joseph come Loki, Rahul Kohli come Egill, Jamie Clayton come The Seid. -Kona, Kristopher Hivju come Andvari, Peter Stormare come Ulfr, Jamie Chung come Hel, Lauren Cohan come Inge, Corey Stoll come Hrafnkel.

I produttori esecutivi sono Zack Snyder, Deborah Snyder e Wesley Coller, con la produzione di Carrasco. Zack Snyder e Jay Olivia dirigeranno l’anime. Stone Quarry Animation ha sviluppato la serie in collaborazione con Xilam Animation, una società di produzione parigina che ha prodotto Oggy e gli scarafaggi. Twilight of the Gods è classificato come TV-MA, con avvisi per linguaggio, nudità, sesso e fumo.