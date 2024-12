Biancaneve: il trailer del live action con Gal Gadot e Rachel Zegler

È stato ufficialmente distribuito il nuovo trailer del remake live-action di Biancaneve della Disney, che mostra di più la voce di Rachel Zegler, i sette nani e la svolta malvagia di Gal Gadot nei panni della regina cattiva.

Il film è diretto da Marc Webb (“500 giorni insieme”, “The Amazing Spider-Man”) ed è l’ultimo remake della Disney. Dopo il classico animato del 1937 “Biancaneve e i sette nani“, questa nuova iterazione della storia segue Biancaneve dopo che la gelosa regina malvagia, che per caso è anche sua madre, ordina il suo omicidio. Biancaneve scappa in una foresta e scopre la magia dei sette nani in una casetta.

Tutto quello che sappiamo su Biancaneve

Biancaneve è diretto da Marc Webb, regista di The Amazing Spider-Man, da una sceneggiatura della regista di Barbie, Greta Gerwig e della drammaturga Erin Cressida Wilson. Il film dovrebbe ampliare la storia del classico d’animazione del 1937. Il film conterrà nuove canzoni di Benj Pasek e Justin Paul (La La Land e The Greatest Showman) e vedrà anche la star di Wonder Woman, Gal Gadot nel ruolo della Regina Cattiva. Gli attori per la maggior parte dei sette “nani” non sono stati annunciati, ma sappiamo che Martin Klebba, che ha partecipato a tutti i film dei Pirati dei Caraibi, interpreterà Brontolo.

È stato inoltre confermato che il film includerà una versione più giovane di Biancaneve, il che suggerisce che avremo una sorta di scene di flashback che approfondiranno le origini del personaggio principale.

L’uscita di Biancaneve nelle sale è prevista per il 21 marzo 2025.