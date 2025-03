Flight Risk: trailer del nuovo thriller diretto da Mel Gibson con Mark Wahlberg

Il trailer di Flight Risk, il nuovo thriller diretto da Mel Gibson, è finalmente online, promettendo un’esperienza ad alta tensione tra i cieli dell’Alaska. Il film, che arriverà nei cinema italiani l’8 maggio con Eagle Pictures, vede protagonista Mark Wahlberg, affiancato da Michelle Dockery (Downton Abbey) e Topher Grace (BlacKkKlansman).

Scritto da Jared Rosenberg, Flight Risk racconta la storia di un pilota esperto (Wahlberg) incaricato di trasportare un agente federale (Dockery) e il suo prigioniero (Grace) al processo. Ma il viaggio si trasforma rapidamente in una lotta per la sopravvivenza quando diventa chiaro che a bordo c’è qualcuno con intenzioni pericolose. Isolati in volo sopra le terre selvagge dell’Alaska, i tre si trovano intrappolati in un gioco mortale in cui il confine tra alleati e nemici è sempre più labile.

Il trailer, carico di suspense, offre un assaggio dell’intensa atmosfera del film, tra paesaggi mozzafiato e un crescendo di tensione che esplode in un vortice di inganni e azione. Il rapporto tra i personaggi si fa sempre più instabile, portando a un’unica domanda: di chi ci si può davvero fidare quando il pericolo è a migliaia di metri da terra?

Con un cast d’eccezione e la regia di Mel Gibson, noto per il suo talento nel costruire storie adrenaliniche (La passione di Cristo, Apocalypto, La battaglia di Hacksaw Ridge), Flight Risk si preannuncia come un thriller ad alta quota che terrà il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultima scena.

L’appuntamento è fissato per l’8 maggio: siete pronti a decollare con Flight Risk?