Red: la spiegazione del finale del film con Bruce Willis

La celebre DC Comics non ha negli anni pubblicato soltanto le storie dei supereroi Batman, Superman o Wonder Woman, bensì anche titoli che nulla hanno a che fare con tale genere di racconti. Di questo filone, uno dei loro progetti più noti e apprezzati è Red, scritto da Warren Ellis e disegnato da Cully Hamner. La popolarità di questo lo ha infine portato a diventare un film per il cinema nel 2010, diretto da Robert Schwentke, in seguito divenuto celebre come regista di alcuni film della saga di Divergent. Red ha così debuttato sul grande schermo, proponendo una storia di spionaggio con protagonisti una serie di inaspettati agenti.

I principali personaggi sono infatti un gruppo di anziani, ex agenti e spie ormai in pensione. Ad interpretarli, ci sono un gruppo di grandi attori, tra divi del cinema d’azione e premi Oscar, formando così un cast che è senza ombra di dubbio il primo elemento di grande fascino di Red. Alla sua buona riuscita contribuisce però anche un’intricata vicenda di spionaggio, tradimenti e crimini del passato, che conduce ad un finale tanto dinamico quanto sorprendente. In questo articolo, approfondiamo proprio la conclusione del film, esplorando i suoi vari colpi di scena e sciogliendo le domande rimaste in sospeso.

La trama e il cast di Red

Protagonista del film è Frank Moses, ex agente della CIA ormai in pensione e desideroso di trascorrere il resto della sua vita in modo tranquillo, nella solitudine della sua abitazione, intrattenendo rapporti solo con Sarah Ross, impiegata presso l’ufficio pensioni, e da Frank contattata pretestuosamente ogni giorno. Inaspettatamente, il suo passato da agente segreto si ripresenta però in modo quanto mai brusco. Frank riceve infatti la visita di un commando di assassini, dotati di equipaggiamento avanzato, che tentano di ucciderlo senza troppi complimenti. Sopravvissuto all’aguato, Frank intende ora sapere chi e perché lo voglia morto.

Si mette così in contatto con il suo vecchio capo, Joe Matheson, tramite il quale scopre che è stata la stessa CIA ad avergli messo un giovane agente di nome Cooper alle calcagna. L’obiettivo è eliminare l’ex agente per impedirgli di divulgare alcune informazioni segrete di cui è al corrente. Frank si rivolgerà a quel punto a Marvin e Gabriel, amici ed ex colleghi, anche loro finiti nel mirino dei nuovi assassini. A loro si unirà anche Victoria Winslow, anziana ma sempre letale assassina. Le loro ricerche su cosa stia realmente accadendo li condurranno verso il trafficante d’armi Alexander Dunning. Per ottenere le risposte che cercano, gli ex agenti dovranno però riuscire a sopravvivere agli attacchi di Cooper.

Bruce Willis interpreta Frank Moses, il quale accettò con piacere il ruolo, preparandosi fisicamente per poter interpretare anche le scene più complesse. Nei panni di Victoria Winslow vi è invece la premio Oscar Helen Mirren, che per il ruolo dovette imparare a sparare senza chiudere gli occhi. Altro premio Oscar presente nel cast è Morgan Freeman, presente nei panni di Joe Matheson, mentre John Malkovich interpreta il ruolo di Marvin Boggs. Nel film sono poi presenti gli attori Richard Dreyfuss nel ruolo del trafficante Alexander Dunning, Brian Cox in quello dell’ex agente russo Ivan Simanov e Julian McMahon nel ruolo del vice presidente Stanton. Infine, Mary-Louise Parker è Sarah Ross, mentre Karl Urban, noto per la serie Amazon The Boys, è l’agente della CIA Cooper.

La spiegazione del finale del film

Nel corso del film, Joe Matheson comunica a Frank che la stessa squadra di assassini che lo ha attaccato aveva ucciso in precedenza una giornalista del New York Times. Indagando sulla cosa, Frank riesce ad entrare in possesso di una lista di nomi nascosta dalla giornalista, che Marvin Boggs gli spiega poi essere nomi connessi a una missione segreta in Guatemala nel 1981. L’ultimo componente della lista ancora in vita è un tale Gabriel Singer, secondo cui la missione era estradare un individuo da un villaggio guatemalteco. Singer, però, viene ucciso prima che possa rivelare quello che sa. Frank riesce però ad entrare in possesso di un fascicolo che lo conduce al trafficante Alexander Dunning.

Messo sotto torchio, Dunning confessa che l’obiettivo della missione guatemalteca era di portare via Robert Stanton, all’epoca figlio di un senatore che ne aveva organizzato l’estradizione attraverso Dunning stesso. Stanton è ora diventato vicepresidente e volendo candidarsi per la Presidenza ha ordinato l’assassinio di tutti coloro che possono collegarlo a quel villaggio del Guatemala, che proprio lui all’epoca aveva fatto sterminare senza motivo in un raptus di follia omicida. In seguito, le cose precipitano con l’uccisione di Joe e il rapimento da parte della CIA di Sarah. La squadra di Frank Moses decide per uno scambio: useranno Stanton come ostaggio in cambio della vita di Sarah.

Tuttavia, dopo aver rapito il vicepresidente, al punto di raduno si presenta Dunning, che si rivela essere il vero mandante di tutti gli assassinii. Cooper, disgustato dalla corruzione della CIA, finge di arrestare Frank ma spara poi alla Wilkes stessa. Ne segue una sparatoria al culmine del quale Frank uccide di persona Dunning spezzandogli la trachea. Cooper, riconoscente, lascia la squadra di Frank in pace. Ma quando tutto sembra risolto, Ivan – l’agente russo che ha fatto un favore a Frank – ricorda a tutti di avere un favore da riscuotere e Sarah si propone di accompagnare Frank nella nuova missione. Nell’ultima scena, ambientata alcuni mesi dopo, si vede dunque Frank e Marvin mentre fuggono dalle truppe moldave con un congegno nucleare che hanno rubato.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Red grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Tim Vision, Infinity+, Apple iTunes e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di mercoledì 19 marzo alle ore 21:20 sul canale Italia 1.