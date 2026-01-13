Avengers: Doomsday, un’altra star degli X-Men sarebbe coinvolta nel film

Avengers: Doomsday vedrà il ritorno degli X-Men della Fox, dato che diversi attori riprenderanno i loro ruoli nella serie Marvel Cinematic Universe. Mentre dunque gli eroi della timeline MCU condivideranno finalmente lo schermo con gli iconici mutanti, sembra che ci possa essere anche un altro ex membro degli X-Men – ad ora non annunciato – che tornerà per la storia.

Durante una nuova intervista al podcast Power of X-Men, il famoso scrittore di fumetti Marvel e X-Men Chris Claremont ha infatti reagito al teaser di Avengers: Doomsday con il ritorno dei mutanti. Tuttavia, durante questa chiacchierata, ha detto: “La cosa che trovo più meravigliosa è che stanno riportando il cast originale, inclusa Famke”. È importante ricordare che questa non è la prima volta che Claremont ha rivelato dettagli sui nuovi film degli Avengers che si sono poi rivelati veri.

Nell’aprile 2025, lo scrittore di fumetti aveva infatti rivelato che Chris Evans sarebbe tornato nel franchise e nel dicembre 2025 è effettivamente stato rivelato che Evans sarebbe effettivamente tornato in Avengers: Doomsday nei panni di Steve Rogers. Al momento della pubblicazione di questo articolo, la Marvel Studios non ha però ancora commentato la dichiarazione di Claremont riguardo a Famke Janssen, interprete di Jean Grey nei film degli X-Men.

La Janssen, in precedenza, ha smentito che tornerà in tali panni per il prossimo film dell’MCU. Parlando con Grant Hermanns di ScreenRant nell’ottobre 2025, l’attrice della trilogia degli X-Men aveva infatti affermato di non avere idea della trama di Avengers: Doomsday, dichiarando: “Ad essere sincera, non conosco bene la trama, quindi non ne sono sicura. Non è il mio mondo, non è mai stato il mio mondo, davvero, tutto quel mondo dei fumetti. Ormai dovrei saperlo, ci sono dentro da abbastanza tempo. Ma sono davvero entusiasta di vedere quando uscirà. Proprio come tutti gli altri, scoprirò quali sono le trame e come è andata a finire”.

Vale la pena tenere presente che è molto comune che gli attori Marvel debbano negare il loro coinvolgimento prima dell’uscita di un film, soprattutto quando sono vincolati da accordi di riservatezza. Ecco perché non sarebbe affatto sorprendente se la Jean di Janssen fosse in realtà una delle tante sorprese nel cast di Avengers: Doomsday.

Kevin Feige della Marvel Studios ha anche confermato al CinemaCon nel 2025 che ci sono ancora molti attori e personaggi che devono essere annunciati per la Fase 6, e Jean potrebbe facilmente essere uno di questi. Dato che la trama di Avengers: Doomsday è tenuta segreta, ciò giustificherebbe il motivo per cui la partecipazione di Janssen sarebbe un grande segreto.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).