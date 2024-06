Superman: video sul set svela il primo sguardo al Mr. Terrific di Edi Gathegi in azione

Il regista di Superman James Gunn non avrà condiviso un nuovo look di David Corenswet nei panni dell’Uomo d’Acciaio per il Superman Day, ma grazie a un nuovo video sul set, abbiamo quello che potrebbe essere il primo sguardo a un altro eroe della DC Comics che farà il suo debutto sul grande schermo nel prossimo reboot del DCU.

Dopo essersi inizialmente installata all’Headlands Beach State Park di Cleveland, Ohio, la scorsa settimana, la produzione si è spostata a Mentor, Ohio, e questo video sembra mostrare una sequenza di stunt che viene girata o provata.

Sebbene la maggior parte del filmato sia ripresa da una discreta distanza dal set, la telecamera effettua uno zoom verso la fine, dandoci una rapida occhiata a colui che si ritiene essere l’attore di X-Men: L’inizio, Edi Gathegi, nel ruolo di Mr. Terrific.

È impossibile dirlo con certezza, ma l’uomo con la maglietta rossa è un nero alto e ben costruito che a un certo punto si lancia in aria, quindi c’è una discreta possibilità che si tratti proprio di Curtis Holt che usa le sue T-Spheres per abbattere qualche cattivo.

Mr. Terrific Taking down a bunch of people with his T-Spheres. this Superman movie will be more action-packed than any other Superman film before it. #Superman #DCU pic.twitter.com/6qixFNWN3z — Reel Anarchy (@ReelAnarchy) June 13, 2024

Tutto quello che sappiamo su Superman

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane.

Nel cast anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, animazione e giochi”.

Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.