Air – La storia del grande salto: la storia vera dietro il film con Matt Damon

L’ultimo film ad oggi diretto da Ben Affleck e scritto da Alex Convery, Air – La storia del grande salto (qui la recensione), è una storia vera basata sul successo dell’ingaggio dell’allora superstar in ascesa Michael Jordan da parte del venditore della Nike, Sonny Vaccaro. Interpretato da Matt Damon, gli sforzi incessanti di Vaccaro hanno portato alla più grande collaborazione che l’industria sportiva abbia mai visto, rendendo la Nike il gigante senza pari che è oggi. Le Air Jordan di Nike continuano infatti a essere un bene prezioso ancora oggi grazie agli sforzi di Sonny Vaccaro. Come racconta il film, il suo piano di creare una linea di scarpe basata su Jordan divenne infatti la più grande scommessa di sempre nel settore delle calzature,

Una scommessa vinta che ribaltò le sorti di Nike, che a metà degli anni ’80 stava affrontando una seria crisi. L’ingaggio aiutò l’azienda a scalzare Adidas e Converse. A Jordan venne offerta la “ridicola” cifra di 500.000 dollari all’anno per ingaggiarlo ancor prima della sua prima stagione NBA. L’accordo compensava la multa di 5.000 dollari che il giocatore doveva pagare ogni volta che scendeva in campo con le scarpe firmate, cosa all’epoca proibita. Air vede anche la partecipazione di Viola Davis nel ruolo della madre di Jordan, che ebbe un ruolo fondamentale nell’indirizzare il figlio verso la cosa giusta da fare.

La storia vera dietro Air – La storia del grande salto: le Air Jordan sono nate dalla visione di Vaccaro

Prima dell’iconica firma, Converse era la scarpa preferita dai migliori giocatori di basket dell’NBA e Sonny Vaccaro era un uomo con molti contatti nel mondo del basket. Essendo solito ospitare tornei di basket per i ragazzi delle scuole superiori, Vaccaro aveva sviluppato utili amicizie con gli allenatori dell’epoca, tra cui Dean Smith, che aveva allenato Jordan nella squadra di basket maschile dei Tar Heels dell’Università del North Carolina. In questi termini, Vaccaro era un uomo che sapeva trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Essendo un uomo che si è fatto da sé nel mondo del basket, si mise in contatto con Nike con l’idea di una linea esclusiva di scarpe. Pur avendo un certo peso, Vaccaro non riuscì inizialmente a far cambiare opinione a Nike.

L’iniziativa di Vaccaro lo aiutò però in qualche modo, poiché il direttore del marketing di Nike, Rob Strasser (Jason Bateman), riconobbe il valore di Vaccaro e lo assunse per convertire gli allenatori che conosceva in testimonial Nike. Con 5000 dollari a disposizione, Vaccaro finì per attirare gli allenatori come una calamita. In effetti, Vaccaro riuscì persino a far apparire un giovane giocatore di nome Larry Bird sulla copertina di Sports Illustrated con un paio di Nike addosso. Pur non riuscendo a concretizzare la sua visione di una linea di scarpe, Vaccaro riuscì quindi ad avere un certo ascendente sui vertici di Nike. Ma la visione di Vaccaro si è riaccesa quando ha visto un ragazzino di nome Michael Jordan segnare i punti della vittoria per il North Carolina. Vaccaro ha assistito e identificato una leggenda in divenire.

All’epoca, l’allenatore della squadra, Dean Smith, aveva un accordo con Converse e la squadra indossava il marchio durante le partite. Tuttavia, Jordan preferiva Adidas. D’altro canto, Vaccaro voleva che Jordan si unisse a Nike. Sottopose quindi ai dirigenti di Nike la sua idea di ingaggiare Jordan e di disegnare una collezione di scarpe basata su di lui. Rob Strasser si convinse della fiducia di Vaccaro in Jordan, poiché l’idea era originale. Anche se la creazione di una strategia di marketing attorno a un giocatore che aveva appena lasciato il segno nella comunità del basket poteva sembrare ridicola, Rob Strasser procedette e decise di incontrare l’agente di Jordan, David Falk (Chris Messina).

Nike aveva bisogno di Jordan più di quanto Jordan volesse Nike

La disperazione di Nike nel tentativo di penetrare nel settore delle scarpe sportive ebbe un ruolo efficace nella decisione di procedere. Dopo la quotazione in borsa nel 1980, le azioni stavano già toccando il minimo e l’azienda aveva registrato una perdita nel 1984. Se c’è stato un momento in cui Nike ha avuto bisogno di essere salvata, è stato quando è apparso Michael Jordan, una scommessa rischiosa ma in grado di cambiare le cose. La personalità e il carisma di Jordan erano in parte responsabili della redditività che sembrava portare. Durante una riunione nell’ufficio di Falk, gli “Air Jordan” si materializzarono quando Rob Strasser e il designer creativo di Nike, Peter Moore, si incontrarono per una sessione di brainstorming.

Come vuole la leggenda, Falk aveva suggerito il nome “Air Jordans” e Moore aveva rapidamente scritto il logo. Con l’idea pronta, era importante per la missione di Vaccaro che Jordan abbandonasse il suo amore per Adidas e si convertisse a Nike, il concorrente meno favorito all’epoca. Vaccaro incontrò Jordan tramite l’amico George Raveling, che era assistente dell’allenatore della nazionale, Bobby Knight. Ma, contrariamente alle aspettative di Vaccaro, Jordan non accolse la proposta Nike con il più caloroso dei modi. Il primo appuntamento tra Jordan e Vaccaro fu infatti un incubo. Ma le vere trattative iniziarono il giorno della vittoria della squadra statunitense alle Olimpiadi di Los Angeles. A Jordan furono offerti 2,5 milioni di dollari per cinque anni e una royalty del 25% su ogni scarpa venduta da Nike.

Sebbene all’epoca si trattasse di un’offerta incredibile per qualsiasi giocatore, il fatto che Jordan non avesse ancora dimostrato il suo valore non fece che amplificare il rischio per Nike. Nike capì anche che non sarebbe bastata l’approvazione del ventunenne Jordan per essere selezionato. Così, Jordan e i suoi genitori vennero portati in Oregon per farli assistere a una presentazione messa a punto da Strasser e Moore. Davanti ai suoi genitori, Jordan non disse molto, ma presentò la sua insoddisfazione per la mancanza del colore blu del North Carolina. La madre di Jordan, Deloris, ha guidato gran parte della conversazione per conto di Jordan, per garantire che il figlio traesse il meglio dalla situazione. Strasser, alla fine, riuscì a convincere Deloris che Jordan sarebbe diventato più ricco di qualsiasi giocatore di basket.

La proposta di Nike a Michael Jordan era impareggiabile

Anche se rimase in silenzio durante quell’incontro, molto più tardi Jordan riconobbe di essere rimasto impressionato dalla presentazione iniziale di Strasser. Jordan cercò comunque di convincere Adidas a proporgli un accordo simile, ma quando ciò non avvenne, Jordan debuttò per i Chicago Bulls con un paio di Air Jordan 1. Mentre Adidas e Converse avrebbero potuto offrire a Jordan un accordo più grande, a loro mancava una cosa che Nike aveva: la convinzione nelle capacità di Jordan. Più che delle sue capacità, Nike era convinta che il fascino di Jordan lo avrebbe reso più grande del suo gioco. Il giorno stesso, Nike scoprì che Jordan era stato multato per non aver indossato un paio di scarpe simili a quelle dei suoi compagni di squadra.

Ma anche dinanzi a quel problema la Nike non si tirò indietro, continuò a credere nel potenziale di Jordan e coprì il costo della multa, cosa che fece diventare l’accordo la più grande operazione di marketing mai realizzata per il produttore di scarpe. Da quel momento in poi, Nike non dovette più riflettere sulla sua decisione, dato che nel primo anno furono venduti 126 milioni di dollari di Air Jordan, contro l’obiettivo di 3 milioni. Oltre alle vendite massicce, le Air Jordan sono diventate un segno culturale nel mondo dello sport. Oggi si discute su chi sia stato il vero eroe dietro l’accordo che ha cambiato il futuro di Nike.

Secondo un’intervista rilasciata a USA Today, Jordan attribuisce il merito all’amico George Raveling, che lo ha spinto a incontrare Vaccaro. Sebbene il sodalizio tra Strasser e Vaccaro con Nike non si sia concluso con una nota positiva, entrambi hanno svolto il loro ruolo nel permettere che la magia si realizzasse fuori dal campo prima che Jordan potesse replicarla nell’NBA. Nonostante i dibattiti su chi abbia i meriti, la vera storia della nascita delle Air Jordan e del lungo sodalizio di Jordan con Nike è una storia che deve essere raccontata. Con un cast di grandi attori, Air – La storia del grande salto porta sullo schermo una versione onesta e divertente della storia dietro il corteggiamento di una leggenda da parte di Nike.