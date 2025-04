Beetlejuice 3: il terzo capitolo è ufficialmente in sviluppo!

I vertici della Warner Bros. hanno confermato in via ufficiosa che Beetlejuice 3 è in lavorazione. La notizia arriva dopo che Beetlejuice Beetlejuice (qui la recensione), il sequel del film del 1988 di Tim Burton, uscito nel 2024 e interpretato tra gli altri da Michael Keaton, Winona Ryder e Jenna Ortega, ha ottenuto recensioni generalmente positive su Rotten Tomatoes e ha incassato 451 milioni di dollari. Parlando con Deadline, gli amministratori delegati della WB Mike De Luca e Pam Abdy hanno dunque rivelato che Beetlejuice 3 è in fase di sviluppo.

Il primo ha dichiarato che le fasi iniziali del threequel dovrebbero iniziare presto, ma che “l’inchiostro potrebbe non essere ancora asciutto sugli accordi”. Abdy ha aggiunto aggiornamenti e condiviso l’entusiasmo per altri progetti, tra cui un nuovo Matrix scritto da Drew Goddard e gli sforzi congiunti di Amblin e Chris Columbus per i nuovi episodi dei franchise di Gremlins e Goonies. Naturalmente, è lecito pensare che il progetto si farà unicamente se Burton, Keaton e Ryder accetteranno di riprendere i loro ruoli.

LEGGI ANCHE:

Tutto quello che c’è da sapere su Beetlejuice Beetlejuice con Michael Keaton

Il visionario filmmaker Tim Burton e l’attore candidato all’Oscar Michael Keaton tornano a fare squadra per Beetlejuice Beetlejuice. Keaton torna nel suo ruolo iconico accanto alla candidata all’Oscar Winona Ryder(Stranger Things, Piccole donne) nel ruolo di Lydia Deetz, e alla vincitrice di due Emmy Catherine O’Hara (Schitt’s Creek, La sposa cadavere) nel ruolo di Delia Deetz. Si aggiungono al cast le new entry Justin Theroux (Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi, The Leftovers), Monica Bellucci (Spectre, i film di Matrix), Arthur Conti (House of the Dragon) al suo debutto in un lungometraggio, la candidata agli Emmy Jenna Ortega (Mercoledì, Scream VI) nel ruolo della figlia di Lydia, Astrid, e il candidato all’Oscar Willem Dafoe (Povere Creature!, Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità).

La sinossi del film recita: “Beetlejuice è tornato! Dopo un’inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la figlia adolescente e ribelle, Astrid, scopre il misterioso modellino della città in soffitta e il portale per l’Aldilà viene accidentalmente aperto. Con i problemi che si stanno creando in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e il demone dispettoso ritorni per scatenare il suo marchio di caos”.

Burton dirige il film da una sceneggiatura di Alfred Gough & Miles Millar(Mercoledì). La squadra creativa di Burton che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia Haris Zambarloukos (Shark 2 – L’abisso, Assassinio sull’Orient Express) e diversi suoi collaboratori storici come lo scenografo Mark Scruton (Mercoledì), il montatore Jay Prychidny (Mercoledì), la costumista premio Oscar Colleen Atwood (Alice in Wonderland, Sweeney Todd: Il diabolico barbiere di Fleet Street).