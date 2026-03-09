Project Almanac: la spiegazione del finale del film

Project Almanac (anche noto come Benvenuti a ieri) del 2015 è un film di fantascienza diretto da Dean Israelite e interpretato da Jonny Weston, Virginia Gardner, Sofia Black-D’Ellia, Sam Lerner e Allen Evangelista. Il film è prodotto da Michael Bay e appartiene al genere found footage, molto popolare all’inizio degli anni 2000. Arriva quindi in ritardo rispetto al genere, dando l’impressione di essere un film ormai superato. Tuttavia, potrebbe comunque essere considerato un film piuttosto intrigante, per via di come i protagonisti affrontano determinate dinamiche e delle conseguenze che ne derivano.

La trama va dunque in tutte le direzioni, con il risultato però che alcune delle motivazioni, sebbene comprensibili, finiscono per diventare piuttosto confuse, soprattutto quando la struttura dello spazio e del tempo potrebbe essere distrutta da un momento all’altro. Alla luce di ciò, in questo articolo andiamo ad approfondire la conclusione di Project Almanac, andando a chiarire alcuni risvolti del finale e come concludono la vicenda narrata.

LEGGI ANCHE: 8 film sui viaggi nel tempo che hanno davvero senso

Cos’è Project Almanac?

Project Almanac appartiene al genere dei viaggi nel tempo, un sottogenere della fantascienza che si concentra sulla scienza speculativa dei viaggi nel tempo e sulle loro conseguenze per il mondo. Tra i membri più classici di questo sottogenere, possiamo trovare film come “Ritorno al futuro”, “Terminator” e anche film molto complessi come “Primer” o “Looper”. Il genere ha utilizzato l’elemento del viaggio nel tempo per mettere i personaggi di fronte a dilemmi morali seri e ambigui. Project Almanac segue questa tendenza e, come c’era da aspettarsi, le cose non andranno bene.

Il film inizia con la presentazione del nostro protagonista, un giovane scienziato di nome David. Lo vediamo lavorare a un progetto scientifico che presenterà per l’ammissione al MIT. La famiglia e gli amici lo hanno sostenuto e lui è stato ammesso alla prestigiosa scuola di scienze. Tuttavia, non ha i fondi necessari per frequentarla come studente. Sua madre ha intenzione di vendere la loro casa e trasferirsi in un posto più piccolo per avere abbastanza soldi da permettergli di frequentare il MIT. Dice che il padre di David avrebbe fatto lo stesso. Si scopre così che il padre di David è morto in un incidente d’auto molti anni fa.

David, sua sorella Christina e i suoi amici Adam e Quinn iniziano a cercare nel seminterrato qualcosa che possa dare loro abbastanza soldi. Ben, il padre di David, era un inventore, quindi probabilmente lì c’è qualcosa di valore. Trovano davvero qualcosa, una strana macchina che apparentemente è una macchina per viaggiare nel tempo. Sembra tutto molto inverosimile, ma viene alla luce che Ben stava lavorando a questa macchina per il governo prima di morire, il tutto nell’ambito di un progetto chiamato Almanac. David e i suoi amici fanno una scoperta ancora più spaventosa.

Trovano una videocassetta di molti anni fa. In essa vedono David che festeggia il suo compleanno. A quel punto sono tutti bambini e Ben è ancora vivo. Tuttavia, sullo sfondo, scoprono che c’è anche Ben adulto. Come? Sembra impossibile, tranne che per una spiegazione: la macchina funziona e, per qualche motivo, David torna indietro nel tempo fino a quel momento. David e il resto dei suoi amici decidono di completare la macchina e vedere se riescono a usarla. Questo li renderebbe sicuramente famosi e probabilmente anche molto ricchi.

Come è apparso David nel video del compleanno?

Così David e i suoi amici armeggiano con la macchina fino a quando non iniziano a sperimentare con i giocattoli. Riescono persino a trasportare indietro nel tempo una macchinina, ottenendo un enorme successo. Tuttavia, il processo non è del tutto pianificato e lungo il percorso si verificano alcuni errori. Durante uno di questi esperimenti, causano un blackout in tutto il quartiere. A questo punto, la ragazza di cui David è innamorato, Jessie, viene coinvolta nel progetto e suggerisce che forse dovrebbero provare a usare la macchina sugli esseri umani.

È pericoloso, ma David vuole farlo da solo, sapendo che alla fine viaggerà. Tuttavia, l’intero team si offre di accompagnarlo. Viaggiano nel tempo ed entrano nella casa di Quinn. Quinn segna il collo del suo sé addormentato con un pennarello, che appare anche sul suo collo. Tuttavia, quando Quinn si sveglia, succede qualcosa ed entrambi vengono quasi cancellati dall’esistenza. Sembra che due persone non possano conoscere l’esistenza l’una dell’altra sulla stessa linea temporale. Tornano indietro e David scopre che i loro esperimenti hanno causato dei disastri. Comincia a viaggiare indietro nel tempo da solo per sistemare queste cose.

Quinn diventa popolare grazie agli esperimenti, mentre Adam e Christina si baciano e iniziano a frequentarsi. Anche i sentimenti di David diventano una parte pericolosa dell’esperimento. Vuole tornare indietro nel tempo per salvare suo padre dall’incidente e vuole anche tornare al momento in cui avrebbe potuto baciare Jessie, ma non l’ha fatto. Tuttavia, questo diventa un altro problema perché Jessie scopre che lui ha viaggiato indietro nel tempo da solo. Lui ammette di aver viaggiato indietro nel tempo affinché lei potesse innamorarsi di lui. A questo punto, Jessie rivela di essersi innamorata di lui a prima vista. Durante uno di questi viaggi, Jessie incontra il suo sé passato e viene cancellata.

La polizia inizia a perseguire David, vedendolo come un possibile sospettato della scomparsa di Jessie. David conclude che l’unica cosa che può fare è tornare indietro nel tempo e impedire la creazione della macchina. Lo fa, e questo è il momento in cui torna al suo compleanno nel passato. Affronta suo padre, che capisce che completerà la macchina, ma dopo aver scoperto cosa succede, lo distrugge e distrugge se stesso, sapendo che ne creerà un’altra. La linea temporale viene resettata e tutto va bene. Conoscendo la linea temporale passata, David trova finalmente il coraggio di avvicinarsi di nuovo a Jessie, e si capisce che questa volta staranno insieme fin dall’inizio.

LEGGI ANCHE: Viaggi nel tempo, 10 dettagli che i film sbagliano sempre