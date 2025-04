Chloe – Tra seduzione e inganno: la spiegazione del finale del film

Atom Egoyan, che ha fatto la sua comparsa sulla scena come parte della New Wave di Toronto degli anni ’80, ha una predilezione per la realizzazione di film che sono principalmente studi sui personaggi e che si fondono con temi psicosessuali. Il suo Exotica incorpora i migliori aspetti di un thriller erotico, offrendo una ricca e vertiginosa discesa in un labirinto di segreti e inganni, in cui il fascino sessuale lega una trama intrigante fino alla fine. Quasi 15 anni dopo, Egoyan ha diretto Chloe – Tra seduzione e inganno, un remake del thriller erotico francese Nathalie…, che affronta le ansie di un’anziana donna sposata che sospetta che il marito sia un adultero.

Sebbene i due film condividano lo stesso nucleo narrativo, il trattamento di Egoyan dell’argomento prende alcune pieghe inaspettate, culminando in un finale macabro che si discosta significativamente da quello del dramma psicosessuale francese. Il film di Egoyan, incentrato sulle insicurezze di Catherine (Julianne Moore), che ha un rapporto complicato con la sua sessualità, lo sguardo maschile e il suo valore agli occhi del marito David (Liam Neeson), ha un ampio potenziale. In Chloe – Tra seduzione e inganno c’è infatti molto da scoprire, soprattutto per quanto riguarda il finale ambiguo.

Un finale che ricontestualizza Catherine come individuo e aggiunge un contesto poco rassicurante al suo comportamento nel corso del film. Tutte le relazioni nel film sono nfatti imperniate su dinamiche di potere, e Chloe – Tra seduzione e inganno mette a nudo proprio queste gerarchie non dette, mantenendo al centro l’autonomia sessuale femminile e la percezione sociale del lavoro sessuale. Sebbene il punto di vista di Catherine colori la nostra percezione del suo mondo, è Chloe (Amanda Seyfried) a portarci in una verità più profonda dei colpi di scena che tentano di animare il terzo atto.

La trama di Chloe

Cosa si fa quando si sospetta che il proprio coniuge sia infedele? Non ci sono risposte facili, perché queste situazioni possono essere estremamente complicate. Quando l’affermata ginecologa Catherine trova una foto sospetta del marito David (professore universitario) con una giovane studentessa della sua classe, il suo mondo si blocca. Fin dall’inizio, la percezione che Catherine ha di David è codificata in modo iper-specifico: lo vede come un uomo anziano, ma affascinante, con un’evidente attrazione per le donne più giovani che lo circondano. La tendenza di David a flirtare non aiuta la situazione e Catherine, invece di affrontarlo, mette gli occhi su una prostituta di nome Chloe per coglierlo sul fatto.

Sebbene questo possa sembrare un espediente per dare impulso alla trama, non è difficile comprendere la preferenza di Catherine nel raccogliere le prove dell’apparente infedeltà del marito piuttosto che avere una conversazione onesta con David. È interessante il modo in cui Catherine considera tutte le altre donne che la circondano prima di venire a conoscenza di questo presunto tradimento. Una delle sue clienti si sente infelice per il fatto di non riuscire a raggiungere l’orgasmo, e Catherine minimizza la cosa come una contrazione muscolare mantenendo un’aria di fredda freddezza, quasi a trasmettere l’idea che la soddisfazione sessuale femminile sia irrilevante.

Sembra che anche le sue amiche donne siano in qualche modo inferiori a lei, mentre le donne che frequentano arbitrariamente gli spazi pubblici o quelle che, ai suoi occhi, violano la sua casa (come Anna, la ragazza del figlio adolescente Michael), sono considerate con silenziosa rabbia e disprezzo. Tuttavia, Chloe, che Catherine osserva mentre la prima si incontra con i suoi clienti di lusso nei bar di lusso, emerge come un’anomalia nella sua percezione consolidata delle donne come inferiori a lei o come una minaccia diretta per lei dal punto di vista psicosessuale.

La radice dell’agonia emotiva di Catherine quando si tratta dell’infedeltà di David è la sua convinzione di essere invisibile agli occhi del marito perché sta invecchiando. Si tratta, ovviamente, di una convinzione dannosa e profondamente radicata, dettata dagli standard di bellezza. Catherine vede gli uomini più anziani, come suo marito, come quelli che diventano sempre più attraenti con l’età, il che è uno sconcertante doppio standard che non è in grado di analizzare a causa delle sue insicurezze. Questo senso autoironico di diventare invisibili nel contesto dello sguardo maschile si estende anche al figlio Michael, che sta per esercitare la propria autonomia sessuale, cosa che Catherine trova profondamente preoccupante.

La qualità onirica che Chloe emana è intenzionale. Questa libertà è un’arma a doppio taglio, poiché la società vede Chloe come un mezzo per raggiungere un fine, al punto che la disumanizzazione è radicata nel lavoro sessuale di cui lei gode. Innamorata e respinta da tutto ciò che Chloe rappresenta, Catherine va a letto con lei per capriccio, per simulare come si sente il marito mentre fa sesso con un’altra donna. Questo atto di sostituzione sessuale, in cui si mette nei panni di David per sentirsi più vicina a lui, è intriso dello stesso marchio di misoginia patriarcale che uomini come David adottano con disinvoltura.

Di conseguenza, Catherine dimostra di non essere diversa dagli uomini che trattano Chloe come un oggetto, poiché le ricorda freddamente che la loro notte di passione insieme era solo una transazione commerciale. Sebbene Catherine si senta “vista” da Chloe quando dormono insieme (e Catherine esplora la sua affinità per il voyeurismo indiretto e l’attrazione verso le donne), non ritiene che l’esperienza sia abbastanza consistente da convalidarla come significativa.

Chloe è innamorata di Catherine?

L’atteggiamento sprezzante di Catherine nei confronti di Chloe rivela alcune scomode verità. Sebbene possa essere sinceramente attratta dalla giovane, Catherine razionalizza freddamente l’esperienza come un incontro sessuale surrogato dal punto di vista di David, anziché dal suo. Anche in un fugace momento di piacere, Catherine non è in grado di liberarsi della persistente presenza dello sguardo maschile che detta parametri problematici su ciò che conta come piacere femminile. Questo non va d’accordo con Chloe, che sa esattamente cosa vuole ed è molto orgogliosa della sua capacità di anticipare i bisogni fisici e psicologici del cliente.

Dopo che Catherine decide di affrontare David per averla tradita con Chloe, si rende infatti conto che il marito, pur essendo adultero, non ha mai incontrato la giovane. Le storie erotiche che Chloe aveva raccontato a Catherine sulla sua relazione con David erano tutte inventate, rendendo chiaro che l’ossessione di Chloe era iniziata molto prima che i due sviluppassero la loro complessa e carica relazione. Non è difficile capire perché Chloe si sia fissata su una bella donna di mezza età che l’ha assunta per valutare la fedeltà del marito, completamente ignara del fatto che potrebbe essere desiderabile per un’altra donna.

Mentre Chloe comprende intimamente che la liberazione sessuale e gli impulsi psicosessuali non dovrebbero essere definiti esclusivamente da standard eteronormativi, il suo oggetto del desiderio, Catherine, si rifiuta di disgiungere la propria autostima da come viene percepita dagli uomini. Questo crea un conflitto, rendendo Catherine irraggiungibile sotto ogni punto di vista e alimentando la crescente ossessione di Chloe nei suoi confronti. È amore? Difficile dirlo, ma ciò che conta è che questi sentimenti intensi sono abbastanza forti da spingere Chloe a perseguire Catherine in modi sempre più inquietanti.

La spiegazione del finale di Chloe – Tra seduzione e inganno

Rendendosi conto che l’unico modo per far presa su Catherine è andare a letto con suo figlio Michael, Chloe la provoca e afferma che il ragazzo le “ricorda” Catherine. Si tratta di un’affermazione sgradevole a più livelli, che Chloe interpreta come un modo per vendicarsi di Catherine per il suo rifiuto di riconoscere il loro rapporto nella stanza d’albergo per i suoi meriti. Inoltre, il modo in cui Chloe seduce Michael è ripreso in una luce inquietante e surreale, come quella di un vampiro che gira intorno alla sua preda prima di essere invitato a entrare nella loro casa, dove colpirà al momento giusto.

La reazione di Catherine è comprensibilmente feroce, ma Chloe diventa violenta attaccandola con una forcina dai bordi seghettati. La forcina era stata una delle prime cose che Catherine aveva notato di Chloe quando si erano incontrate per la prima volta, e aveva funzionato come rompighiaccio durante la loro prima conversazione. Il fatto che un oggetto di fascino e interesse diventi un’arma che incanala rabbia e invidia è una metafora eloquente che Egoyan impiega verso la fine.

Ne consegue una lotta tra i due e Chloe finisce per cadere da una delle enormi finestre, morendo poco dopo. La domanda se Chloe cada accidentalmente o se lasci deliberatamente il telaio della finestra durante il momento culminante può essere meglio compresa se si prendono in considerazione i finali alternativi del film. Nella prima versione alternativa, si sente la voce fuori campo di Chloe dopo la sua morte, in cui ammette di essere caduta di proposito per diventare per sempre parte della vita di Catherine. L’inquadratura finale della forcina nella versione teatrale del film, in cui si vede Catherine indossarla durante il funerale di Chloe, rafforza questo sentimento.

L’altro finale alternativo, invece, è più cupo: questa versione termina con la voce fuori campo di Catherine, la quale pensa che la morte di Chloe, sebbene vana, le abbia concesso una seconda possibilità di vita. Questo finale caratterizzava però Catherine come una persona che considera la macabra morte di una donna come una sua seconda possibilità di vita. Entrambe le loro registrazioni sono poi state scartate da Egoyan, che ha preferito lasciare il finale così come lo si vede oggi, particolarmente ambiguo e rimandando alla più completa interpretazione dello spettatore, che può dunque associargli un dato valore in base a se si ritiene che sia stato commesso un omicidio o un suicidio dettato dall’amore.