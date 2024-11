Creed 3, la spiegazione del finale: Chi vince e cosa significa?

Creed 3 vede Adonis Creed ancora al top, uscire dalla pensione per combattere l’amico d’infanzia Damian “Diamond” Anderson. Diretto da Michael B. Jordan, che torna anche nel ruolo del protagonista, da una sceneggiatura di Keenan Coogler e Zach Baylin, Creed 3 esplora il passato di Adonis Creed e la prossima fase della sua vita.

Adonis Creed (Michael B. Jordan) è stato colto di sorpresa quando Dame (Jonathan Majors) è rientrato nella sua vita. Dopo aver rivelato ciò che cercava veramente – e quanto sarebbe andato lontano per ottenerlo – Dame ha sfidato Adonis a un combattimento. Dame voleva dimostrare di essere il migliore dei migliori e Creed non aveva intenzione di lasciarlo vincere. L’incontro di pugilato è molto carico, perché i trascorsi tra gli amici d’infanzia sono davvero tanti. Dopo 12 round, Creed vince e si riconcilia con Dame; non ci sono rancori tra loro. Creed 3 si conclude con Adonis sul ring insieme alla figlia e a Bianca, prima che si allontanino insieme.

Perché Dame voleva combattere contro Adonis in Creed 3

Damien ha contattato Creed dopo essere uscito di prigione, ma non per ravvivare la loro amicizia. Lui aveva superato tutto questo. Piuttosto, si trattava di una messinscena per consentire a Damien di accedere personalmente alla vita di Creed: la sua casa, la sua palestra, la sua famiglia. Il personaggio di Jonathan Majors mirava alle debolezze dell’altro. Dame ha persino ingaggiato un detenuto per attaccare Drago in modo che non fosse in grado di combattere contro Felix, il pugile di Creed. Questo diede a Damien l’opportunità di combattere per la prima volta da quando era in prigione.

Damien voleva riprendersi ciò che aveva perso durante il periodo di detenzione, e ne attribuiva la colpa a Creed, che era scappato e aveva apparentemente abbandonato Dame quando ne aveva più bisogno. Tornare sul ring ha dato a Dame la possibilità di vendicarsi di Creed, affrontandolo come non aveva potuto fare all’epoca, e allo stesso tempo di far conoscere il suo nome nel mondo della boxe per rilanciare la sua carriera. In definitiva, Dame aveva un conto in sospeso con Creed, usandolo come un gradino della scala per raggiungere la vetta. Il suo piano Creed 3 (la recensione) gli ha permesso di regolare i vecchi conti e di tornare alla boxe in un colpo solo.

Spiegazione dell’impostazione dello spinoff di Viktor Drago in Creed 3

Vikto Drago e Adonis Creed si sono affrontati alla fine di Creed II. In Creed 3, tuttavia, Drago e Creed sono alleati. Anche se il loro rapporto non viene esplorato a fondo in Creed 3, devono essersi avvicinati negli anni trascorsi tra i film. Drago e Creed mostrano un ampio rispetto l’uno per l’altro nel terzo capitolo del franchise di Creed, e Creed 3 crea uno spinoff su Viktor Drago. Ora che lui e Creed sono amici, qual è il prossimo passo di Drago?

Continua a praticare la boxe e sembra essere in un momento migliore, meno arrabbiato, quindi un film spinoff su Drago potrebbe dare al personaggio l’attenzione che finora non ha ricevuto nei film di Creed . Il pugile ha molto di più di quello che sembra, e un film spinoff potrebbe finalmente esplorare la sua storia, il dramma della famiglia Drago e molto altro ancora. Se non altro, Creed 3 lascia intendere che il pubblico non ha visto l’ultima volta Viktor Drago, soprattutto ora che si trova a Los Angeles. Potrebbe anche sfidare Damian Anderson nello spinoff di Creed. Tutto è possibile.

Perché Rocky non partecipa al funerale di Mary-Anne in Creed 3

Il Rocky Balboa di Sylvester Stallone non è affatto presente in Creed 3, nonostante sia apparso nei primi due film di Creed. È interessante notare che Rocky Balboa non viene nemmeno menzionato dopo la morte della madre di Creed, Mary-Anne, in seguito al suo secondo ictus. Considerando che i due si conoscevano bene e che Rocky si occupava sempre di lei, sembrava strano che non si presentasse al suo funerale o non chiamasse Creed. È possibile che Rocky fosse fuori per un incontro e non sia riuscito a raggiungere Los Angeles in tempo per il funerale. È possibile che abbia contattato Creed fuori dallo schermo. In ogni caso, si sarebbe potuta trovare una scusa per la notevole assenza di Rocky al funerale di Mary-Anne, invece di lasciare il pubblico indovinare.

Il motivo per cui Mary-Anne ha tenuto segrete le lettere di Damian

Prima che Mary-Anne Creed morisse, Creed scoprì che aveva nascosto le lettere di Damian, per le quali Adonis era arrabbiato. In definitiva, Mary-Anne non voleva che Adonis continuasse a essere legato a Damian, che riteneva avesse una cattiva influenza. Mary-Anne voleva che suo figlio andasse avanti, che si costruisse una nuova vita libera dal suo doloroso passato. Creed III rifletteva davvero sul passato di Adonis e i legami con Mary-Anne e Damian lo rafforzavano. Mentre Adonis era furioso, Mary-Anne sentiva di fare la cosa giusta per proteggere suo figlio. Era qualcosa che lui non poteva apprezzare in quel momento, anche se ha dimostrato che Adonis poteva crescere senza Damian al suo fianco.

Perché Adonis ha battuto Dame nel combattimento finale di Creed 3

Quando Adonis Creed è diventato campione del mondo, non c’era molto altro che potesse realizzare nel mondo della boxe. Tuttavia, quando Dame lo sfidò a difendere il suo titolo in diretta televisiva, Adonis non ebbe altra scelta che accettare l’offerta del suo vecchio amico. Certo, Creed avrebbe potuto rifiutare, ma non è mai stato uno che si tira indietro di fronte a un combattimento e aveva molto da dimostrare non solo a Damian, ma anche a se stesso.

Creed doveva vincere l’incontro di pugilato influenzato dall’anime per molte ragioni: per difendere il suo titolo di campione, per difendere il suo orgoglio e per dimostrare a se stesso che non è una persona che scappa da un combattimento da adulto. Combattere contro Dame dimostrava tutte queste cose e vincere l’incontro dimostrava a Dame che Creed era imbattuto, il migliore in campo. Creed doveva dimostrare a se stesso che il titolo conquistato era qualcosa di guadagnato e che non era una sorta di colpo di fortuna solo perché Dame era eccellente nella boxe. Dopotutto, Creed aveva lavorato duramente per ottenere la vita che aveva, e avrebbe fatto una brutta figura se avesse perso contro Dame.

Come Creed 3 prepara Creed 4

Non c’è molto in Creed 3 che suggerisca che Adonis tornerà per un altro round, ma Creed 4 è stato confermato da Michael B. Jordan. Oltre al potenziale spinoff su Viktor Drago, Creed 3 suggerisce uno spin-off con il personaggio di Jonathan Majors, che ha appena iniziato la sua carriera di pugile. Dato che Creed 3 ha visto Adonis ritirarsi, è possibile che Creed 4 segua sua figlia, Amara Creed, mentre inizia la sua carriera di pugile.

Creed 3 ha confermato che Amara era molto appassionata di pugilato e aveva persino visto tutti gli incontri del padre. Dato che i film di Creed hanno previsto dei salti temporali, è possibile che Creed 4 si svolga diversi anni dopo il terzo film, con Amara adolescente che si allena con il padre per il suo primo incontro. Adonis vuole restituire e dedicare il suo tempo ad allenare gli altri, quindi perché non iniziare con sua figlia? Amara potrebbe imparare a combattere correttamente da suo padre e a esprimere meglio i suoi sentimenti da sua madre Bianca. C’è molto potenziale e sarebbe un bel modo per continuare la storia di Adonis Creed.

Spiegato il significato del finale di Creed 3

Creed III parla di come affrontare il proprio passato, affrontarlo e assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Nel corso del film, Adonis deve affrontare il senso di colpa, la paura e la rabbia. Oltre ad assumersi finalmente le proprie responsabilità invece di scappare come faceva da bambino, Creed ha dovuto elaborare i propri sentimenti invece di sfogare la propria rabbia in modi malsani e rimanere chiuso in se stesso. I film di Creed sono stati a lungo incentrati sul fatto che Adonis dovesse fare i conti con l’eredità e la morte di suo padre, e che dovesse creare un percorso per se stesso alle sue condizioni.

Ma per farlo ha dovuto attraversare molte emozioni pesanti. Alla fine di Creed 3, Adonis si fa davvero avanti, mostrando a Damian che non è più la persona che era prima; è cresciuto e può elaborare le emozioni che prima non riusciva a esprimere a parole. Creed riconosce che avrebbe potuto essere presente per il suo amico quando non lo è stato, e si scusa per questo, è un vero sviluppo del personaggio. Creed è tanto migliore quanto più affronta il suo passato e riesce ad andare avanti. La sua storia chiude il cerchio.