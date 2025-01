Crimson Peak: la spiegazione del finale del film di Guillermo del Toro

La sontuosa storia di fantasmi di Guillermo del Toro raccontata nel film Crimson Peak (qui la recensione), è un affettuoso ritorno ai classici dell’horror gotico e un omaggio a titoli come Il presagio, L’esorcista e Shining, con cui l’autore messicano è cresciuto e si è formato. La sceneggiatura venne da lui scritta successivamente alla distribuzione di Il labirinto del fauno, ma per anni la sua realizzazione fu rimandata per via di altri impegni sopraggiunti.. Sebbene il film di del Toro utilizzi molti tropi del genere, alza il tono su ogni aspetto per dare al film un tocco di modernità.

I fantasmi sono estremamente raccapriccianti in tutta la loro grondante gloria in CGI e la storia è un racconto contorto di tabù e omicidi, che si svolge all’interno di un ambiente tanto maestoso quanto suggestivo e spaventoso. Con il sopraggiungere del finale il mistero si infittesce sempre di più fino a sciogliersi fornendo allo spettatore le risposte ricercate lungo tutto il racconto. Eppure rimangono alcuni dubbi in sospeso, a cui cerchiamo di dare risposta ora con questa spiegazione del finale del film.

La trama di Crimson Peak

Protagonista del film è Edith Cushing (Mia Wasikowska), una giovane scrittrice che vive a New York all’inizio del XX secolo e che si innamora di un uomo di nome Thomas Sharpe (Tom Hiddleston). Thomas viene dall’Inghilterra, dove vive nella storica casa di famiglia, Allerdale Hall. La tenuta si trova in cima a una miniera di argilla rossa, che le ha dato il soprannome di Crimson Peak. Il padre di Edith non approva l’unione, ma dopo la sua morte inaspettata, lei decide di sposare Thomas e di trasferirsi nella sua casa ancestrale.

Edith scopre però subito che la vita nella tenuta della famiglia Sharpe non è proprio come se l’era immaginata. Allerdale Hall è fatiscente e sta lentamente sprofondando nell’argilla sottostante, poiché i proventi della miniera si sono esauriti da tempo. La sorella di Thomas, Lucille (Jessica Chastain), è invece fredda nei confronti di Edith. La ragazza, infine, inizia a vedere apparizioni notturne. Sebbene i fantasmi siano una visione terrificante, Edith si rende conto che non vogliono farle del male. In realtà, stanno cercando di aiutarla a svelare gli orribili segreti che si celano su Crimson Peak.

Gli sconvolgenti segreti di Crimson Peak

Il sospetto di Edith che non tutto sia come sembra ad Allerdale Hall si fa strada quando trova un baule pieno di documenti e una scatola di registrazioni su cilindri di cera che le sono stati mostrati da uno dei fantasmi. I documenti rivelano che Thomas si era sposato più volte, cosa che aveva tenuto nascosta a Edith. Ancora più inquietanti sono le registrazioni, che includono l’audio di una delle ex mogli di Thomas che afferma di essere stata avvelenata a morte dal marito e da Lucille. È così che Edith si accorge che da quando è arrivata ad Allerdale Hall, Lucille le prepara regolarmente il tè.

Quando ha iniziato a sentirsi male e debole, Edith aveva sospettato che il tè potesse avere qualcosa a che fare con questo, e la registrazione non fa ora che confermarle ulteriormente questa teoria. Ma se Lucille non ha mai mostrato molta gentilezza nei confronti di Edith, la rivelazione che Thomas è probabilmente coinvolto in questi piani nefasti è straziante. Mentre il loro matrimonio ha avuto bisogno di tempo per scaldarsi, una recente notte fuori casa ha portato Edith e Thomas a consumare finalmente il loro rapporto, in quello che a Edith è sembrato un vero progresso verso lo sviluppo dell’intimità.

Sfortunatamente per Edith, ha una concorrenza per l’affetto di Thomas. Più tardi, un fantasma le appare e la indirizza infatti verso la camera da letto di Lucille. All’interno, Edith trova Thomas e Lucille a letto insieme. I due hanno avuto una relazione incestuosa fin dall’infanzia e si sono aggrappati alla loro casa ancestrale solo facendo sposare a Thomas donne ricche e poi uccidendole per le eredità. Ora non solo i fratelli hanno ragioni economiche per volere Edith morta, ma lei conosce anche il loro segreto più oscuro.

Thomas comincia ad avere dei ripensamenti

Dopo che gli Sharpe vengono sorpresi a letto insieme, Lucille getta Edith da uno dei balconi sopra l’atrio nel tentativo di ucciderla. Per fortuna, il dottor Alan McMichael (Charlie Hunnam), amico di Edith, arriva ad Allerdale Hall. Dopo aver scoperto da alcune ricerche sugli Sharpe che il padre di Edith aveva ricevuto poco prima di morire misteriosamente, Alan decide di rintracciare Edith per avvertirla di persona. Il suo tempismo non potrebbe essere migliore Quando Edith si riprende, Alan rivela di essere a conoscenza dell’inquietante storia dei fratelli Sharpe.

Produce un articolo di giornale che descrive il brutale omicidio della madre di Lucille e Thomas e insinua che sia stata Lucille a commettere l’omicidio. Invece di negare le sue accuse, Lucille lo accoltella e afferra Edith, ordinando a Thomas di finire il dottore. A questo punto della storia, però, Thomas inizia ad avere un grande conflitto riguardo a ciò che stanno compiendo. Il matrimonio con Edith comincia a sembrargli reale a differenza dei precedenti matrimoni fittizi a cui ha partecipato.

La relazione con Lucille lo lega alla sua vita sempre più isolata e deprimente ad Allerdale Hall, mentre Edith rappresenta la possibilità di un nuovo inizio. Decide quindi di disobbedire agli ordini della sorella. Quando si avvicina ad Alan per pugnalarlo, chiede tranquillamente al medico di guidare il coltello in un punto non letale per ingannare Lucille e fargli credere di essere morto. Di fatto, così facendo, dà compimento alla sua volontà di tradire sua sorella Lucille, cercando dunque di rimediare al male fatto fino a quel momento.

Lucille rivela la profondità della sua devozione

Nel frattempo, Lucille accompagna Edith a firmare i documenti legali che formalizzeranno l’eredità di lei sul patrimonio del padre e permetteranno di passare il denaro a Thomas una volta morta. Lucille, a quel punto, rivela inoltre di essere la persona che ha ucciso il padre di Edith. Inoltre, chiarisce di aver ucciso la propria madre dopo che lei aveva scoperto la relazione incestuosa della figlia con il fratello Thomas, oltre ad altri dettagli inquietanti sulla loro storia familiare. Il soliloquio di Lucille contestualizza infine il suo comportamento malvagio.

Lei e Thomas sono cresciuti in una famiglia estremamente violenta e hanno passato tutta la vita a cercare di evitare di perdere la loro casa ancestrale, sia per rovina finanziaria che per decrepitezza generale. Poiché hanno una relazione incestuosa, sanno che vivere lì in isolamento è l’unico modo per assicurarsi di non essere scoperti. Hanno sopportato insieme molte situazioni disperate e di conseguenza condividono un legame intenso. Questo, ovviamente, non giustifica le loro azioni, ma offre agli spettatori una comprensione più profonda del motivo per cui hanno finito per intraprendere un percorso così oscuro.

I terrificanti momenti finali di Crimson Peak

Dopo aver raccontato come hanno adescato donne con grandi eredità per farle sposare con Thomas, Lucille dice: “I matrimoni erano per soldi, ovviamente, ma l’orrore… l’orrore era per amore”. Purtroppo per Lucille, Thomas non condivide più la sua singolare devozione. Dopo che Edith riesce a scappare, trova la sorella e la supplica di smettere. Le dice che possono smettere di lottare per tenersi Crimson Peak e trasferirsi altrove per iniziare una nuova vita. Tuttavia, quando lui suggerisce che Edith verrebbe con loro, Lucille pugnala Thomas a morte, incapace di accettare l’idea che nella sua vita ci sia qualcun altro che ama quanto lei.

Non avendo più nulla per cui vivere, Lucille parte per uccidere Edith una volta per tutte. Dopo un lungo inseguimento, Lucille la mette alle strette, brandendo la stessa mannaia che aveva usato per uccidere sua madre tanti anni prima. Ma proprio quando sembra che per Edith sia finita, il fantasma di Thomas appare alla sorella. L’intervento spettrale dà a Edith l’opportunità di avere la meglio nella lotta e di uccidere Lucille. Sconfitto il suo nemico, Edith trova Alan e i due si allontanano finalmente dal maniero in rovina.

Gli ultimi istanti del film presentano una voce fuori campo di Edith sulla natura dei fantasmi. Edith osserva che alcuni fantasmi rimangono legati a luoghi specifici, ma altri sono legati a emozioni specifiche, come “perdita, vendetta o amore”. Quando la telecamera si posa su un pianoforte con il fantasma di Lucille seduto davanti ad esso, Edith dice che i fantasmi legati a quelle forti emozioni “non se ne vanno mai”. Il focus finale su Lucille alla fine illustra quanto sia complessa questa antagonista. È una persona straordinariamente consapevole di sé, che sa che le sue azioni sono mostruose.

Ma capisce anche di essere impotente di fronte all’unica grande forza inamovibile della sua vita: l’eterna devozione al fratello. È questo il fulcro di tutto l’orrore di Crimson Peak. È l’amore, non l’odio, a renderla capace di azioni così efferate. Questa carica emotiva le conferisce una certa simpatia, ma rende lei, e il film stesso, ancora più terrificanti. In sostanza, quella raccontata da Guillermo del Toro è sì una storia di fantasmi, ma dove questa figura viene proposta sotto nuovi punti di vista, dettati non dall’orrore ma dall’amore.