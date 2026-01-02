Crudelia: la spiegazione del finale del film

Crudelia (leggi qui la recensione) della Disney si conclude con la morte di un alter ego, la giustizia che viene fatta e la possibilità di un nuovo inizio. Diretto da Craig Gillespie, il film vede Emma Stone nel ruolo della protagonista e approfondisce la storia delle origini della tradizionale e appariscente cattiva fin dal momento della sua nascita. Sviluppandosi sotto forma di romanzo di formazione, Crudelia traccia una traiettoria emozionante per la sua protagonista, costruendo le sue motivazioni e aggiungendo profondità e sfumature. Ciò ha comportato un cambiamento retroattivo nel modo in cui vediamo la cattiva del film d’animazione Disney La carica dei 101, aprendo la strada a una potenziale rivisitazione di questa storia in futuro.

Crudelia descrive in dettaglio la vita di Estella (Stone), una bambina ribelle che sogna di diventare un giorno una stilista di successo. La madre di Estella, Cathrine (Emily Beecham), fa del suo meglio per infondere in Estella un senso di gentilezza, chiedendole con tenerezza di “adattarsi” per evitare il dolore dell’emarginazione sociale. Estella è profondamente consapevole dei due lati contrastanti che convivono in lei, l’altro essendo la spericolata e ribelle “Crudelia”, come affettuosamente soprannominata da Catherine. Purtroppo, la tragedia colpisce e Crudelia rimane orfana. Quello che segue è una lotta per la sopravvivenza, un risveglio di sé e un finale che potrebbe suggerire un futuro sequel.

La trasformazione di Estella in Crudelia e la morte dell’innocenza

Fin dalla più tenera età, Estella è profondamente consapevole dei due alter ego che convivono in lei, rappresentati visivamente dai suoi splendidi capelli naturalmente bianchi e neri. Mentre il simbolismo tradizionale lo interpreterebbe come una guerra tra il bene e il male, una visione così bidimensionale e binaria del mondo non fa altro che limitare la crescita del personaggio. Sebbene Crudelia riconosca l’esistenza di zone grigie e il fatto che le due identità spesso si mescolano e si sovrappongono, questa metafora è usata consapevolmente per rispecchiare il simbolismo visivo, come quello del pelo del dalmata.

Grazie all’influenza di Catherine e alla tenera amicizia di Jasper e Horace, Estella riesce a tenere a bada Crudelia, una scelta consapevole in tutto e per tutto. Tuttavia, quando scopre che la Baronessa è responsabile della morte di sua madre, qualcosa si spezza dentro Estella, che la porta ad abbracciare lentamente il suo alter ego più oscuro: Crudelia. Questo inizia come un cambiamento negativo, ma il viaggio del classico personaggio de La carica dei 101 alla ricerca dell’equilibrio è il vero centro di questa storia.

Scegliendo di scontrarsi con la Baronessa mentre lavora per lei come Estella, Crudelia riesce a sfidarla pubblicamente e ad assicurarsi che il mondo della moda riconosca il suo esplosivo talento creativo. Queste piccole vittorie hanno un prezzo molto alto: la natura di Crudelia è intrinsecamente meschina, il che la rende incapace di trattare chi le sta intorno con tenerezza o rispetto. Ciò si manifesta nel suo rapporto teso con Jasper e Horace, che vengono trattati come scagnozzi assoldati invece che come membri del team meritevoli di rispetto.

La sete di vendetta spinge Crudelia oltre il limite del controllo personale, il che porta momentaneamente alla morte dell’innocenza e della vulnerabilità. Indurita dalle crudeltà che la vita le ha riservato, Crudelia tratta tutti con lo stesso disprezzo freddo e calcolatore. Tuttavia, si rende presto conto dell’errore commesso e trova un modo per “uccidere” pubblicamente Estella per mano della Baronessa, il che si rivela una necessità che aiuta il suo piano di tornare nel mondo come Crudelia. Nonostante abbia ucciso l’identità alternativa che rappresenta la gentilezza, Crudelia sembra aver abbracciato una zona grigia, senza mai sconfinare nel tropo del “cattivo”.

Perché Crudelia usa il punk rock come mezzo di identità ed espressione artistica

Sebbene la sottocultura punk abbracci una vasta gamma di ideologie e forme di espressione, il movimento, soprattutto al suo apice, ha assunto una posizione apertamente anti-establishment, ponendo l’accento sull’identità individuale. Ciò si sposa bene con i temi presenti in Crudelia, in cui il personaggio principale è in grado di abbracciare un aspetto nascosto di sé attraverso l’espressione creativa e diventare il volto di una ribellione audace e sfrenata di idee nel mondo della moda.

Mentre l’etica fai-da-te del sottogenere si sposa perfettamente con la passione di Estella/Crudelia come designer, le convinzioni anti-consumistiche sembrano entrare in conflitto con ciò che rappresenta l’industria della moda. Questo potrebbe dipingere le azioni di Crudelia in una luce un po’ superficiale, ma è importante riconoscere che lei, a modo suo, sfida il controllo autoritario che la Baronessa esercita sulle tendenze e sull’estetica, il che include ridefinire il significato di non essere una “venduta”. Inutile dire che l’estetica punk, che si tratti dei costumi, delle luci o della musica, funziona incredibilmente a favore del film, poiché serve ad accentuare il tono drammatico e camp della narrazione nel suo complesso.

Come Crudelia intreccia perdita, vendetta e salute mentale in una storia delle origini compassionevole

Crudelia De Mon è sempre stata un’iconica cattiva, principalmente un’affascinante ereditiera londinese con un debole per la creazione di cappotti di pelliccia con il pelo dei dalmati. Le macchinazioni di Crudelia sono sempre state canonicamente originate da una vendetta contro i dalmata e da una certa indifferenza verso il destino degli animali, purché ciò servisse al suo scopo di apparire affascinante in società. Sebbene questo possa e debba essere definito malvagio, Crudelia decide di sradicare completamente ciò che definisce il suo personaggio titolare e di incidere invece una narrativa antieroica e comprensiva.

Quando Estella decide di abbracciare il lato più oscuro della sua identità, si immerge completamente nel ruolo e compie alcuni atti discutibili per portare a termine il suo piano. Tuttavia, non arriva mai al punto di alienare il pubblico, come dimostrano il fatto che sembra completamente disinteressata all’uccisione dei dalmati per ricavarne pellicce in Cruella e il momento in cui si rende conto che i suoi amici non meritano il comportamento freddo e indifferente di Cruella.

Dopo la grande rivelazione che Crudelia è la figlia della Baronessa, il peso della verità schiaccia Crudelia. Oltre a sentirsi emarginata in modo inimmaginabile, il fatto che sua madre volesse sbarazzarsi della sua bambina appena nata apre una ferita che sembra incurabile. Questo è particolarmente traumatico per Crudelia, poiché la sua motivazione iniziale di vendicare sua madre è tinta da un nuovo strato di dolore e perdita. Pur riconoscendo di aver quasi perso se stessa, Crudelia giura di accettare chi è senza sacrificare il meglio di sé, ed è pronta a prendersi ciò che le spetta di diritto.

Come sarà il futuro di Crudelia – Una possibile trama per La carica dei 101

La scena a metà dei titoli di coda di Crudelia è un’interessante premessa per un possibile sequel, ovvero il tanto amato La carica dei 101. Dopo aver ereditato la fortuna della Baronessa come Crudelia De Mon e aver ribattezzato la tenuta Hell Hall, Crudelia viene vista per l’ultima volta mentre prepara il terreno per il proprio marchio di moda e amplia la sua influenza nel mondo della moda. La scena post-titoli di coda di Crudelia vede protagonista Roger (Kayvan Novak), l’ex avvocato della Baronessa, che ora sembra perseguire una carriera a tempo pieno come pianista. La scena passa ad Anita Darling (Kirby Howell-Baptiste), amica d’infanzia di Crudelia e ora giornalista di gossip, che aiuta a promuovere la sua nuova immagine nel film.

Sia Roger che Anita ricevono dei cuccioli da Crudelia, due dalmati chiamati rispettivamente Pongo e Perdit. Questo si allinea perfettamente con l’arco narrativo di entrambe le versioni di La carica dei 101, in cui Roger e Anita si innamorano e i loro cani danno alla luce una cucciolata innaturalmente numerosa di 15 cuccioli. Per inciso, questi sono gli stessi cuccioli che Crudelia cerca di riunire con altri 86 per realizzare un cappotto invernale. Se vista attraverso questa particolare lente, la scena, altrimenti commovente, nasconde un sottotono piuttosto sinistro, poiché sembra che Crudelia stessa abbia un ruolo fondamentale nell’orchestrare questo scenario.

Dato che la Disney trascorre la maggior parte del film cercando di posizionare Crudelia come una figura ribelle con il cuore al posto giusto invece che come una vera e propria cattiva, risulta antitetico creare una premessa in cui lei diventa un’assassina di animali per fare una dichiarazione di moda. Poiché questo sentimento non è del tutto in linea con lo sviluppo del personaggio di Crudelia fino a questo punto, non è chiaro quale direzione prenderà la sua storia. Inutile dire che una certa oscurità aleggia su Crudelia, che può manifestarsi in qualsiasi momento a causa di una tragedia personale o di un’ambizione cieca che la spinge oltre ogni limite.

Cosa significa davvero il finale di Crudelia

Crudelia si conclude con la baronessa che viene dichiarata colpevole dell’omicidio di Estella e portata in prigione per i suoi crimini. Anche se la baronessa viene smascherata agli occhi del pubblico, si dimostra di avere una notevole influenza grazie alla sua posizione sociale. La baronessa sarà davvero assicurata alla giustizia o troverà un modo per sfuggire al sistema legale e mettere in atto il suo piano per distruggere Crudelia? Oltre a questo, c’è anche la questione delle motivazioni di Crudelia e di ciò che lei stessa immagina per sé stessa, insieme al prezzo che è disposta a pagare per ottenerlo.

Rimarrà intrappolata negli stessi schemi tossici e ripeterà gli errori di sua madre? È una domanda difficile a cui rispondere, poiché non è chiaro se lei trovi davvero conforto nella compagnia di coloro che le sono fedeli o se segretamente li consideri solo un mezzo per raggiungere un fine. Sebbene il personaggio titolare di Crudelia sia presentato come intrinsecamente buono, spesso nei suoi grandi occhi contornati di kohl si insinuano scintille oscure, che potrebbero benissimo essere un segno che segna l’inizio della fine.