Duplicity, spiegazione del finale del film con Julia Roberts

È impressionante dire che un film che abbiamo capito a malapena ci ha intrattenuto e tenuto sul filo del rasoio per 125 minuti, ma questa è la realtà di Duplicity (la recensione). Non capita spesso di uscire da un film dicendo “Non ho idea di cosa sia appena successo, ma mi è piaciuto!“. Il film, pur essendo contorto e invischiato nelle sue stesse bugie e inganni, si rivela uno dei film più divertenti che abbiamo visto.

Cosa succede in Duplicity?

Clive Owen e Julia Roberts interpretano i ruoli di Ray e Claire, due spie aziendali che lavorano per società concorrenti. Il loro primo incontro, che avviene a Dubai, consiste nel fatto che Claire droga e ruba a Ray come incarico del suo consulente. Questo atto dà il tono alle personalità fredde e diffidenti di entrambi i personaggi, che si evolvono nel conflitto principale tra le due forze per tutto il film.

Qualche anno dopo, Claire e Ray si rincontrano, si innamorano e progettano di unire le forze per una truffa che li porterà a guadagnare milioni per il loro obiettivo finale: vivere per sempre felici e contenti con uno stile di vita sfarzoso oltre ogni immaginazione. Attraverso bugie, furti e molte azioni che lasciano il pubblico a chiedersi se stiano ancora lavorando insieme, Claire e Ray lavorano per avvicinarsi sempre di più al jackpot, ovvero un brevetto multimilionario per un’idea rivoluzionaria in arrivo. Il trucco, però, è arrivare al brevetto prima di tutti gli altri.

Comporre a fatica il puzzle di Duplicity

La ricerca della ricchezza li porta in tutte le zone del mondo, tra cui Dubai, Roma, Miami e le Bahamas. I personaggi di alta classe si sposano perfettamente con le splendide ambientazioni del film. L’ambientazione da sola avrebbe potuto intrattenermi per tutto il film (oltre al sorriso affascinante e al corpo perfettamente abbronzato di Clive Owen).

Il pubblico, invece di limitarsi a guardare il film, è costretto a comporre il puzzle, suddiviso in flashback e spezzoni del presente. Non ho potuto fare a meno di pensare che il regista Tony Gilroy cercasse di proposito di confondere il pubblico solo perché il genere di film richiede solitamente questo tipo di linea narrativa. Se ogni spezzone fosse stato in ordine cronologico, non solo sarei riuscito a respirare durante il film, ma non avrei nemmeno lasciato il pubblico a grattarsi la testa e a chiedersi dove fossero finiti tutti i pezzi mancanti del puzzle.

Cosa succede nel finale del film?

Oltre alla confusa cronologia, c’è un pezzo di puzzle che sembrava spiccare come un pollice dolente. Il brevetto multimilionario, che Claire e Ray cercano di scoprire per tutto il film, sembra essere un espediente per prendere in giro sia il popolo americano che le aziende nel loro complesso. Ray pensa di avere il biglietto vincente quando scopre che la pizza surgelata è un’industria da miliardi di dollari, ma Claire scopre il loro vero biglietto d’oro: una cura per la calvizie. Entrambe queste industrie non sembrano adattarsi all’arguzia e alla raffinatezza del film. Si potrebbe pensare che il biglietto d’oro sia qualcosa di più intelligente o che cambia la vita, come una cura per il cancro o una fonte di energia alternativa, non un prodotto alimentare surgelato o uno shampoo da banco.

Nel complesso, l’intelligenza aziendale abbinata alla scintilla romantica si è rivelata piuttosto piacevole, creando due distinti parallelismi. Sia che si tratti di una storia d’amore o di una guerra tra addetti ai lavori e aziende, “Duplicity” non mancherà di divertire il pubblico.