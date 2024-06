Megalopolis: un impero crolla nel nuovo trailer del film con Adam Driver

Megalopolis, il progetto di passione di Francis Ford Coppola, si presenta come un vero e proprio enigma. Il leggendario regista ha sviluppato il film per decenni e l’ha realizzato a costo personale, senza il coinvolgimento di alcuno studio. Guidato da Adam Driver nei panni dell’architetto futuristico Ceaser, il film si presenta come un fantastico viaggio nella memoria, ambientato in una New York distopica, e un nuovo teaser ce lo fa scoprire meglio.

Il nuovo contributo video pubblicata da Screen Rant vede una New York distopica che crolla, con statue che si schiantano, bombe che cadono e i suoi abitanti che ne sono testimoni. Ma non è tutto: vediamo scorci della ricchezza e della stravaganza che la città ha da offrire, mentre il teaser stabilisce il tema “crea il tuo futuro”. Il teaser sembra un sogno di febbre con tutte le immagini mescolate, ma vi lascerà con una sensazione inquietante. Di certo, i fan non vedono l’ora di vedere cosa ha preparato Coppola con questo film.

Megalopolis affronta il tema del genio umano e della natura

Il film Megalopolis segue Ceaser (Adam Driver), un architetto di New York che vuole ricostruire la città come un’utopia dopo un disastro devastante. Tuttavia, per riuscire nell’impresa, deve passare attraverso il sindaco della città Frank Cicero (Giancarlo Esposito), di cui è innamorato della figlia. La storia ha una struttura lineare, ma sono i temi del film a catturare l’attenzione del pubblico con tutte le potenti immagini che Coppola ha creato. Il regista ha precedentemente rivelato che il tema del film ruota attorno all’amore e alla lealtà,

“Megalopolis ha fatto eco a questi sentimenti, in cui l’amore è stato espresso in una complessità quasi cristallina, il nostro pianeta in pericolo e la nostra famiglia umana quasi in un atto di suicidio, fino a diventare un film molto ottimista che ha fiducia nell’essere umano per possedere il genio di guarire qualsiasi problema messo davanti a noi“.

Il film non ha solo il genio di Coppola e anni di ricerche alle spalle, ma anche un ensemble altrettanto impressionante sullo schermo, che comprende Nathalie Emmanuel nel ruolo di Julia Cicero, Aubrey Plaza nel ruolo di Wow Platinum, Shia LaBeouf nel ruolo di Clodio Pulcher, Jon Voight nel ruolo di Hamilton Crassus III e Laurence Fishburne nel ruolo di Fundi Romaine, che è anche la voce narrante del film. Completano il cast Talia Shire nel ruolo di Constance, Jason Schwartzman nel ruolo di Jason, Kathryn Hunter nel ruolo di Teresa, Grace VanderWaal nel ruolo di Vesta, Chloe Fineman, James Remar, D. B. Sweeney, Dustin Hoffman e molti altri.

Megalopolis sarà proiettato nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti e del Canada il 27 settembre.