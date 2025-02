È colpa mia: Londra (My Fault: London), la spiegazione del finale: Travis è morto?

Se siete curiosi di sapere come finisce È colpa mia: Londra (My Fault: London), ecco tutti gli spoiler su ciò che accade nel film. Un remake del film spagnolo del 2023, Culpa Mia, racconta la storia di una ragazza, Noah, che insieme alla madre si trasferisce nella casa del nuovo marito di quest’ultima e del suo patrigno. Questo le fa sviluppare una relazione complessa con il suo fratellastro, Nick. Quindi, Nick è vivo o morto alla fine di My Fault: London, e lui e Noah stanno insieme?

È colpa mia: Londra (My Fault: London) è uno spin-off britannico della popolare serie di film spagnoli Mia Culpa. Il fatto che sia uno dei franchise più popolari su Prime Video è una ragione sufficiente per pubblicare più o meno la stessa storia in lingua inglese per il pubblico globale. L’attenzione qui è più sul dramma e sull’elemento misterioso che sulla storia d’amore passionale. Noah aveva preparato le sue cose per trasferirsi dalla Florida a Londra. Sua madre si era innamorata di un uomo inglese e voleva che Noah rimanesse con loro. Il rapporto di Noah con suo padre era incasinato, ma ci torneremo più tardi.

Powered by

Lasciare la sua migliore amica, Haley, e il suo ragazzo, Dan, non è stato facile, ma Noah non aveva molta scelta. Era pronta a odiare la sua nuova vita, soprattutto il suo fratellastro, Nick. Condividere lo stesso spazio con qualcuno della sua età che conosceva a malapena e che avrebbe dovuto essere suo fratello era troppo strano. Ma Noah odierà per sempre Nick o le cose cambieranno tra loro? Chi ha già visto Mia Culpa sa come andrà a finire la relazione tra fratellastri, ma per chi si stesse ancora chiedendo cosa sia successo, di seguito entriamo nei dettagli.

In È colpa mia: Londra (My Fault: London) Noah e Nick si sono innamorati?

All’inizio Noah ha faticato a capire cosa provasse vedendo Nick in piscina nella sua nuova casa. Voleva odiarlo, ma c’era qualcosa in lui che la incuriosiva. All’inizio si davano sui nervi a vicenda, litigando sempre e senza fare alcuno sforzo per capirsi. Ma Noah si è resa conto che Nick teneva a lei quando è venuto in suo soccorso dopo che qualcuno aveva corretto il suo drink a una festa. Quando Noah disse a Nick che il gangster locale, Tom, voleva andare a letto con lei senza il suo consenso, lui si infuriò. Finì per prendere a pugni Tom in faccia e lasciò la festa con Noah. Nel frattempo, Noah aveva recentemente scoperto che Nick era la mente dietro un’app scaricata da milioni di persone, e che aveva fatto un sacco di soldi all’età di diciassette anni. Aveva erroneamente pensato che vivesse grazie alla ricchezza di suo padre e che fosse un buono a nulla. Nick aiutò Noah a raggiungere la sua camera da letto e, mentre la rimboccava, notò dei segni sul suo corpo che suggerivano abusi passati. Si rese anche conto che lui e Noah avevano lo stesso tatuaggio, una corda annodata che simboleggiava la forza.

Uno dei motivi per cui Noah e Nick si legarono fu perché entrambi avevano avuto un passato traumatico. La madre di Nick era un’alcolista che li aveva lasciati, lui e suo padre, per migliorare. Mentre lei cercava di legare con Nick durante la cura, lui non mostrava alcun interesse. Aveva solo dodici anni e faticava a comprendere la situazione. Un paio di anni fa, Nick e sua madre si sono riavvicinati e lei ha voluto rimanere in contatto, soprattutto per trascorrere del tempo con la sua sorellina Maddie. Noah, che era sempre coinvolto in risse e si interessava solo alle corse automobilistiche, ha potuto vedere il lato tenero di Nick quando era con Maddie.

In È colpa mia: Londra (My Fault: London) Noah si rese conto che era stata dura con lui senza aver mai affrontato le difficoltà che lui aveva dovuto superare. Anche lei aveva un passato simile. Suo padre era un alcolizzato che in seguito divenne dipendente dall’OxyContin e diventava mostruoso ogni volta che ne assumeva una dose. Un giorno, divenne violento e aggredì fisicamente Noah. Lei aveva cercato di chiudersi in una stanza, ma lui riuscì a entrare e il ricordo traumatico continuò a tormentarla. In seguito testimoniò contro il padre in tribunale e la sua testimonianza fu la ragione per cui fu mandato in prigione. Anche se sapeva che era la cosa giusta da fare, si sentì in colpa per essere stata lei a metterlo dietro le sbarre. L’unico bel ricordo che Noah aveva di suo padre era quando le insegnò a guidare; era un pilota e le piaceva passare del tempo con lui, ma la dipendenza le portò via tutto. Nick e Noah credevano di essere due esseri umani distrutti che si erano incrociati in modo del tutto inaspettato, ma insieme avevano trovato la volontà di guarire. Anche se erano fratellastri e sapevano che non era il tipo di relazione romantica che la società avrebbe accettato volentieri, non erano disposti a negarsi la gioia che provavano quando stavano insieme.

Chi stava dietro a Noah?

La madre di Nick era convinta che suo figlio avesse sviluppato un atteggiamento aggressivo nel periodo in cui lei se n’era andata. Non potendo controllare la situazione, sentiva il bisogno di farsi del male e di cimentarsi nella violenza. Anche se aveva dimostrato il suo potenziale con l’app, si era messo con le persone sbagliate e si divertiva a passare il tempo a gareggiare con le auto o a iscriversi a combattimenti a pagamento. Dopo che una sera Nick aveva dato un pugno a Tom, il capo della sua banda, Ronnie, che era stato recentemente rilasciato dal carcere, sfidò Nick a correre contro di lui. Ronnie era ossessionato dal desiderio di punire i ricchi e aveva voglia di distruggere Nick. Tutti davano per scontato che Nick avrebbe perso la gara, e fu allora che intervenne Noah.

Era una pilota esperta e saltò sull’auto di Nick per correre contro Ronnie. Dopo che Noah vinse la gara, Ronnie accusò Nick di aver evitato la sfida. Era agitato e chiese a Nick di combattere contro di lui uno contro uno, e solo allora si sarebbe riposato. Nick accettò l’accordo. Essendo cresciuta in una famiglia violenta, Noah non sopportava litigi e alterchi. Voleva che Nick non litigasse più, e anche se lui pensava di non avere scelta, Noah gli ricordò che c’era sempre una scelta. La notte della rissa tra Nick e Ronnie, Noah era tra la folla. Tutto quel sangue la faceva sentire ansiosa e, anche se Nick stava per vincere, si rifiutò di stare a guardare la rissa. Non solo non seguì il suo consiglio, ma stava anche rovinando le sue possibilità di incontrare Maddie regolarmente. La madre di Nick aveva una sola condizione: Nick non poteva venire a casa sua con ferite e tagli.

Nel momento in cui Nick vide Noah andarsene, capì che l’avrebbe fatta arrabbiare e non era pronto a combattere. Ronnie era furioso e prese la McLaren di Nick come pagamento per non aver affrontato la sfida. Mentre Noah e Nick riuscirono a superare la situazione, si trovarono presto ad affrontare di nuovo Ronnie e la sua banda in una stazione di servizio. Non c’era alcun motivo dietro l’attacco e tutto ciò che Noah e Nick potevano fare era guidare il più velocemente possibile. L’attacco successivo fu contro il migliore amico e allenatore di Nick, Lion. Fu picchiato, gli misero del nastro adesivo in bocca e lo rinchiusero in una macchina nel garage di Nick. Dopo che Lion fu portato in ambulanza per essere curato, il padre di Nick decise che era meglio che Noah e sua madre rimanessero in un hotel mentre cercavano di arrivare al fondo della questione. Dopo che Noah se ne fu andato, il padre di Nick lo presentò al detective Sato, secondo il quale i ripetuti attacchi erano stati pianificati dal padre di Noah.

Come è morto Travis in È colpa mia: Londra (My Fault: London)?

Mentre Nick aveva pensato che tutto fosse successo perché si era tirato indietro dal combattimento con Ronnie, in realtà non era così. Il padre di Noah, Travis, era evaso di prigione e aveva usato il suo passaporto falso per andare a Londra e poi aveva assunto Ronnie. Quando Nick vide la fotografia di Travis, lo riconobbe immediatamente. Era lì la notte dell’aggressione ed era uno degli uomini che avevano attaccato lui e Noah al distributore di benzina. Mentre Nick cercava di capire cosa stesse succedendo, Travis e Ronnie rapirono Noah dall’hotel. Ma qual era il movente di Travis? Voleva semplicemente dei soldi. Travis sapeva che William era un uomo ricco e voleva approfittare dell’occasione. Chiese un milione in cambio di Noah, e mentre William e il detective pianificavano la loro prossima mossa, Nick cercò di trovare una soluzione. All’improvviso gli venne in mente che la McLaren rubata da Ronnie aveva un sistema di localizzazione e che potevano usarlo per trovare Noah. Contattò suo padre e gli raccontò il piano e gli disse dove si trovava in modo che la polizia potesse seguirlo sul posto. Nick aveva ragione; il localizzatore lo condusse nel luogo in cui Noah era tenuta prigioniera.

Mentre Ronnie si occupava di Nick, Travis fuggì con Noah. Ronnie pugnalò Nick nel tentativo di fermarlo, ma fortunatamente Nick riuscì a mettere le mani su una sbarra di ferro e la usò per atterrare Ronnie. A Ronnie non importava dei soldi; tutto ciò che voleva era dare una lezione a persone ricche come Nick, ma le cose non andarono come avrebbe voluto. Travis sparò a Nick alcune volte per spaventarlo mentre dava istruzioni a Noah di guidare. Mentre seguiva Noah e Travis, Nick ricordò che Noah gli aveva detto che l’unico modo per raggiungerla era prendere una scorciatoia, e così fece. Scegliendo un altro vicolo, finì per tagliare la strada a Noah. Le auto si scontrarono e Nick riuscì a malapena a uscire dalla sua.

Durante il finale di È colpa mia: Londra (My Fault: London), Travis teneva sua figlia sotto tiro quando la polizia lo circondò. Quando Travis puntò la pistola contro Nick, Noah riuscì a scappare e si aggrappò a Nick. Senza Noah, Travis non aveva più alcuna influenza e sapeva che, qualunque cosa avesse fatto, avrebbe dovuto affrontare delle ripercussioni. Così, Travis scelse l’unica opzione che gli restava: si sparò.

Noah e Nick finirono insieme?

L’intera vicenda segnò profondamente Noah. Stava solo cercando di guarire dal suo trauma passato quando accadde qualcosa di ancora peggiore. Anche se voleva credere che suo padre non fosse del tutto un essere umano orribile, alla fine lui le dimostrò che si sbagliava. L’aveva cresciuta, sperando di sfruttarla un giorno, e sapere la verità non fu sicuramente facile per Noah. Anche se in quel momento lo odiava, vederlo morire proprio davanti ai suoi occhi fu traumatizzante. E non doveva vedersela solo con suo padre; Noah andò nel panico quando vide Nick che lottava per rimanere cosciente dopo aver perso molto sangue. Quindi Nick è sopravvissuto? A quanto pare sì.

È colpa mia: Londra (My Fault: London) avrebbe potuto concludersi in modo triste, ma per fortuna Nick si è ripreso. Il finale suggerisce che non hanno intenzione di lasciarsi solo perché sono fratellastri. Anche se la situazione non era ideale, credevano di aver trovato l’amore e volevano tenerlo stretto. Nel frattempo, William ed Ella si chiedevano se ci fosse una scintilla romantica tra Noah e Nick, ma hanno scrollato di dosso il pensiero, pensando che fosse troppo folle per essere preso in considerazione. Beh, faranno meglio a prepararsi perché li aspetta una sorpresa! Dato che il film è basato sulla trilogia “Culpables” di Mercedes Ron, possiamo aspettarci che È colpa mia: Londra (My Fault: London) torni con dei sequel.