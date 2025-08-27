Everest: la spiegazione del finale del film

Il finale di Everest (qui la recensione) vede gli scalatori sopravvissuti ricongiungersi in lacrime con i propri cari all’aeroporto della Nuova Zelanda, mentre Beck si ricongiunge con sua moglie Peach. Basato sul reale disastro del 1996 sul Monte Everest, Everest si apre con Rob Hall, una guida della Adventure Consultants, che si prepara a scalare il Monte Everest mentre sua moglie Jan, incinta, rimane a casa, con Rob che promette di essere presente per la nascita del loro primo figlio. Rob è accompagnato dai clienti Doug Hansen, Yasuko Namba, la seconda donna giapponese a scalare le Sette Cime, Jon Krakauer, scrittore della rivista Outside, e Beck Weathers. Insieme ai clienti di Rob c’è anche Scott Fischer, un’altra guida alpina.

Nonostante il successo nella scalata, il gruppo viene colpito da un’improvvisa tempesta durante la discesa dall’Everest, che blocca gli scalatori su tutta la montagna e rende quasi impossibili i tentativi di soccorso a causa delle condizioni meteorologiche. Rob, Doug, Yasuko, Scott, Andy e altri tre perdono la vita sulla montagna a causa di una combinazione di fattori, tra cui l’ipossia e il congelamento. Prima di morire sulla montagna, Rob e Jan decidono di chiamare la loro figlia Sarah. Beck riesce poi a tornare al campo gravemente congelato e alla fine viene trasportato in elicottero, ricongiungendosi in seguito con la moglie e i figli in Texas.

Il salvataggio di Beck Weathers sull’Everest (e cosa gli è successo dopo)

Il salvataggio di Beck Weathers (Josh Brolin) è stato uno dei momenti più audaci di Everest. Dopo essere stato abbandonato dagli altri alpinisti, Beck è riuscito a svegliarsi e a raggiungere il campo, dove è stato scoperto dagli alpinisti che erano con la troupe della IMAX. Con l’aiuto di sua moglie Peach (Robin Wright), viene organizzato un salvataggio in elicottero tramite l’ambasciata americana. Questo salvataggio era anche un azzardo, dato che l’aria era troppo rarefatta per consentire all’elicottero di raggiungere il campo o di ripartire in sicurezza. Ma grazie a un pilota esperto dell’esercito nepalese, il tenente colonnello Madan (Vijay Lama), Beck viene portato via dall’Everest e trasportato in ospedale senza problemi.

Essendo uno degli alpinisti più esperti, Beck aveva scalato quasi ovunque, il che gli dava un senso di appartenenza e di avventura. Purtroppo, questo ha avuto un forte impatto sulla sua vita personale, poiché spesso trascurava la sua famiglia a favore dell’alpinismo. Secondo l’epilogo alla fine di Everest, Beck Weathers alla fine ha perso il naso e entrambe le mani a causa del grave congelamento subito durante la tempesta. Al suo ritorno a casa, è anche riuscito a fare ammenda con sua moglie Peach, dato che in precedenza aveva dimenticato il loro anniversario di matrimonio.

Perché il gruppo ha abbandonato Beck e Yasuko?

Beck Weathers ha iniziato ad avere problemi alla vista a causa dei raggi UV e dell’alta quota, dovuti a un recente intervento di cheratotomia radiale, mentre Yasuko ha iniziato a soffrire di ipotermia durante la discesa dall’Everest. Ritenendo che sia Yasuko che Beck fossero ormai irrecuperabili e non sarebbero riusciti a scendere dalla montagna a causa dell’intensa bufera di neve, entrambi furono lasciati indietro. Beck alla fine perse conoscenza mentre Yasuko morì durante la notte. Come accennato in precedenza, Beck fu infine soccorso grazie all’aiuto del team IMAX e fece una straordinaria guarigione. Il corpo di Yasuko fu poi portato giù dalla montagna nel 1997.

Le allucinazioni di Andy sull’Everest e come hanno causato la sua morte

Dopo essere stato inviato dal campo base per consegnare ossigeno di riserva, la guida Andy Harris inizia ad avere un’emergenza medica dopo aver localizzato Rob. Con Doug caduto e morto e Rob bloccato in alto sull’Everest, Andy Harris si rannicchia con lui per aspettare che passi la tempesta. Mentre Rob dorme, Andy inizia ad avere allucinazioni e alla fine si spoglia dei suoi strati esterni, scivolando giù dall’Everest verso la morte.

Come spiegato da Caroline all’inizio del film, uno dei sintomi principali dell’ipotermia o dell’ipossia sono le allucinazioni e lo spogliarsi dei vestiti a causa dell’errata interpretazione da parte del cervello del freddo estremo come sensazione di calore, una condizione nota come spogliarsi paradossale. Si tratta di una condizione che è stata osservata in numerosi casi di ipotermia e ipossia e che generalmente indica che una persona si trova nelle fasi finali prima della morte. Essere rimasto bloccato sulla montagna per troppo tempo senza ossigeno supplementare gli ha causato allucinazioni e lo ha portato a togliersi gli strati esterni, anche se probabilmente era congelato.

Poiché non si sa cosa sia successo realmente ad Andy Harris, i realizzatori del film hanno dovuto prendersi alcune libertà artistiche nel descrivere la sua morte. La maggior parte delle persone concorda sul fatto che Andy sia tornato sulla vetta per aiutare gli alpinisti in difficoltà, poiché in seguito è stata ritrovata parte della sua attrezzatura da arrampicata. Il corpo di Andy non è mai stato recuperato e nessuno lo ha visto morire, quindi la sua morte è stata qualcosa che il film ha dovuto inventare. Everest mostra che Andy era salito sulla vetta sud per soccorrere Rob e Doug, probabilmente senza rendersi conto che in quel momento anche lui stava lottando contro l’ipotermia.

L’inesperienza è stata la causa delle morti sull’Everest

Otto persone sono morte nel disastro dell’Everest e la maggior parte degli alpinisti non aveva abbastanza esperienza per scalare la montagna. Poiché la maggior parte delle morti sull’Everest sono causate da problemi di salute o da malfunzionamenti dell’attrezzatura, gli alpinisti vivono davvero secondo la regola della “sopravvivenza del più forte”. Come afferma Rob Hall all’inizio del film, “gli esseri umani semplicemente non sono fatti per funzionare all’altitudine di crociera di un 747”. Il Monte Everest non è uno scherzo per gli alpinisti: è una delle montagne più pericolose al mondo e registra da 5 a 6 morti all’anno.

Con gli scalatori bloccati su tutto l’Everest senza alcun mezzo per scendere, le guide erano oberate dal compito di mantenere in vita i loro clienti a tutti i costi. C’era anche la competizione per arrivare in cima il più velocemente possibile e il numero di scalatori inesperti desiderosi di raggiungere la vetta significava che le pratiche più sicure venivano messe da parte a favore della rapidità. Probabilmente gli scalatori inesperti non avevano familiarità con la loro attrezzatura, che avrebbe potuto aiutarli durante la discesa se non ci fosse stata una bufera di neve. Come descritto nel film, alcuni dei clienti sull’Everest avevano poca o nessuna esperienza di alpinismo. È una ricetta per il disastro.

Il vero significato del finale di Everest

Il vero significato del finale di Everest è che, sebbene possa essere divertente correre dei rischi e fare qualcosa di avventuroso, scalare l’Everest è una sfida fisica, emotiva e mentale. Essendo la montagna più alta del mondo, l’Everest è essenzialmente una condanna a morte se il tempo decide di peggiorare o se uno scalatore non è abbastanza esperto da comprendere i rischi che comporta. Gli scalatori hanno affrontato molte difficoltà durante la scalata dell’Everest e hanno rischiato la propria vita per aiutarsi a vicenda a scendere in sicurezza, ma alla fine non è stato sufficiente.

Il fatto che l’ultima scena del film sia quella del corpo di Rob congelato nella neve mostra la realtà di quanto l’Everest possa essere ingannevolmente pericoloso nonostante il suo aspetto tranquillo. Questo è accentuato quando Helen torna in Nuova Zelanda e incontra Jan, che ora è vedova. Ciò conferisce al film un’attenzione solenne alla realtà della scalata dell’Everest invece che a un finale felice e glamour. Secondo EW, il regista di Everest, Baltasar Kormákur, voleva mostrare la vera esperienza cruda del disastro del 1996 invece di renderlo un film eroico glorificato. Questo è stato fatto anche per onorare i sopravvissuti nella vita reale e le loro famiglie.