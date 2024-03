Da quando si sono accesi i motori di Fast & Furious, nel lontano 2001, la saga è cresciuta film dopo film, arrivando ad essere uno dei franchise più redditizi della storia del cinema. Inizialmente incentrata sulle corse d’auto, la serie ha progressivamente mutato le proprie caratteristiche. Film dopo film si sono infatti aggiunti elementi che l’accomunano sempre di più ai fortunati filoni di film action e di spionaggio. Ormai iconica, la saga ha in particolare negli anni visto crescere l’apprezzamento del pubblico verso alcuni personaggi e proprio due di questi hanno poi ottenuto un loro spin-off ufficiale: Fast & Furious – Hobbs & Shaw.

Si tratta del primo film della saga a lasciare da parte gli eventi principali per concentrarsi su personaggi ed eventi nuovi, i quali si svolgono due anni dopo quelli di Fast & Furious 8. I due protagonisti, come il titolo suggerisce, sono l’agente Luke Hobbs (comparso a partire dal quinto film della saga) e il criminale Deckard Shaw (antagonista principale del settimo film). Uscito al cinema nel 2019 per la regia di David Leitch (regista anche di Atomica bionda e Deadpool 2), il film è un concentrato di azione ed esplosivi combattimenti, che vedono i due carismatici personaggi costretti a fare fronte comune verso un nemico estremamente potente.

Con un incasso di 760 milioni di dollari in tutto il mondo, Fast & Furious – Hobbs & Shaw ha confermato non solo l’interesse verso la saga, ma anche verso tutto ciò che ad essa si lega, in modo più o meno stretto. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e all’annunciato sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Fast & Furious – Hobbs & Shaw

Il film, come anticipato, si svolge due anni gli eventi di Fast & Furious 8. Questo ha per protagonisti Luke Hobbs, mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Deckard Shaw, emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell’esercito inglese, tra i quali in seguito ai loro tanti scontri fisici c’è sempre stato un forte scambio di provocazioni e aggressioni nel tentativo di farsi fuori a vicenda. Ma quando Brixton, un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l’unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due.

A chiamare alle armi i due ci sarà anche Hattie Shaw, sorella di Deckard e agente dell’MI6. La donna ha avuto già modo di incrociare il proprio percorso con Brixton e sa quanto egli sia potente e pericoloso. I tre insieme intraprenderanno dunque una vera e propria missione suicida che li porterà da Los Angeles a Londra, dalla tossica Chernobyl alle terre incontaminate delle isole Samoa. Lungo il percorso, naturalmente, Hobbs e Shaw dovranno venire a patti con le loro divergenze, cercando un modo per cooperare e portare a termine il loro compito. Solo mettendo da parte le ostilità e collaborando in tutto e per tutto potranno fermare il temibile criminale.

Fast & Furious – Hobbs & Shaw: il cast del film

Ad interpreare l’agente Luke Hobbs vi è naturalmente ancora una volta l’attore ed ex wrestler Dwayne Johnson. Noto per la sua possenza fisica, anche in questo caso egli si è preparato sottoponendosi ad un rigido allenamento fisico, che gli ha permesso di rendere ancor più definita la sua massa muscolare. Nel ruolo di Deckard Shaw vi è invece Jason Statham, il quale a sua volta riprende il personaggio dopo averlo interpretato nei precedenti film della saga. Un altro personaggio già comparso nella saga e presente in questo film è Madgalene Queenie, interpretato dalla premio Oscar Helen Mirren, la quale si è detta ben disponibile a comparire in questo spin-off.

La candidata all’Oscar Vanessa Kirby è invece l’interprete di Hattie Shaw. Per prepararsi al suo ruolo, l’attrice si è a sua volta cimentata in diversi allenamenti fisici, tra cui la lotta corpo a corpo e nell’utilizzo di diverse tipologie di armi. Ad interpretare il ruolo dello spietato Brixton vi è invece Idris Elba, mentre Eiza Gonzalez è Margarita “Madame M” e Eddie Marsan il professor Andreiko. Nel film, inoltre, compare il cugino di Johnson, noto con il nome da wrestler di Roman Reigns, il quale ricopre il ruolo di Mateo Hobbs, fratello di Luke. In ultimo, si ritrovano anche i camei di Ryan Reynolds nei panni dell’agente Locke e di Kevin Hart in quelli di Dinkley. Entrambi gli attori sono stati fortemente voluti da Johnson.

Fast & Furious – Hobbs & Shaw: il sequel,

Dato il successo del film, Johnson si è dichiarato interessato a continuare a vestire i panni di Hobbs in nuove avventure a lui dedicate. Nel marzo del 2020, tramite i suoi profili social, l’attore conferma poi l’entrata in sviluppo del sequel, il quale vedrà dunque la luce nei prossimi anni. Nel giugno 2023, Johnson ha annunciato che i piani per un sequel diretto erano stati rimandati e che era in fase di sviluppo un sequel standalone che fungesse da continuazione diretta di Fast X (2023) e che facesse da ponte con l’undicesimo film principale. Il titolo è stato annunciato come Hobbs & Reyes, con Johnson e Jason Momoa come protagonisti. Ad ora si attendono dunque aggiornamenti su tale progetto.

Il trailer di Fast & Furious – Hobbs & Shaw e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Fast & Furious – Hobbs & Shaw grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV, Amazon Prime Video e Infinity+. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di lunedì 11 marzo alle ore 21:20 sul canale Italia 1.

