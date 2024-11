Fast X, la spiegazione del finale e del potente Cliffhanger

Fast X si conclude con un grosso cliffhanger, e gli ultimi momenti preparano ciò che deve ancora venire in Fast & Furious 11. La banda è tornata insieme in Fast X, anche se trascorre la maggior parte del film separata. Il decimo capitolo del franchise Fast and Furious introduce un nuovo cattivo, tornando al passato di Fast Five e portando il figlio di Hernan Reyes, Dante, alla ribalta dello spettacolo.

La fine di Fast X porta tradimenti, morte e situazioni pericolose per Dom e la sua famiglia. Letty e Cipher sono appena fuggiti dalla prigione del sito nero in Antartide, solo per essere recuperati da Gisele, che torna nel franchise di Fast dopo essere stata data per morta; l’aereo di Roman, Tej, Han e Ramsey viene abbattuto, Dom e il piccolo Brian si trovano su una diga in Portogallo che sta per esplodere, si scopre che Aimes ha sempre lavorato con Dante e Jakob sacrifica la sua vita affinché Dom possa salvare suo figlio. Sembra che Dante abbia sconfitto Dom, per ora.

Qual era il piano di Dante Reyes in Fast X?

Dante voleva certamente vendicarsi di Dom Toretto per aver preso parte alla rapina che alla fine ha ucciso suo padre in Fast Five, ma voleva assicurarsi che Dom rimanesse senza soldi, libertà e famiglia. Non si trattava solo di minacciare lui o la sua famiglia, ma voleva vedere Dom soffrire davvero. Dante ha separato la famiglia di Dom, indebolendola, ha prosciugato i loro conti bancari e ha pagato dei mercenari per dare la caccia alla famiglia e a tutti coloro che hanno lavorato con loro, inserendoli nella lista dei ricercati. In breve, Dante voleva gongolare per la vittoria e per essere così avanti rispetto a Dom prima di porre fine alla sua vita.

Spiegata la morte di Jakob in Fast X

Jakob sacrifica la sua vita alla fine di Fast X per far sì che Dom possa salvare il piccolo Brian da Dante. Jakob ha usato il tubo del carburante tagliato del suo veicolo per dare fuoco alla sua auto, che ha scavalcato un binario e si è schiantata contro le auto degli uomini di Dante, facendo saltare in aria tutte le persone coinvolte. Jakob sente che è il suo momento di uscire dall’ombra di Dom e la sua è una decisione altruistica che permette a Dom di continuare a proteggere suo figlio. Naturalmente, Jakob tiene in mano la collana con la croce di Dom proprio prima di andare a sbattere con l’auto contro gli altri, quindi è possibile che Fast and Furious 11 riveli che è sopravvissuto all’esplosione in qualche modo.

Dov’è il signor Nessuno e perché è scomparso?

Tess, la figlia di Mr. Nobody, rivela che suo padre è scomparso. Fast X mantiene il mistero su dove si trovi e non ci sono spiegazioni sul perché sia scomparso e su come sia successo. È possibile che Dante abbia pianificato la scomparsa del signor Nessuno fin dall’inizio. Dopotutto, è stato rivelato che Aimes ha lavorato con Dante per tutto il tempo, quindi è probabile che abbiano complottato per far sparire Mr. Nobody in modo che Aimes potesse diventare il leader e prendere il comando. Se Mr. Nobody fosse stato al comando, avrebbe appoggiato Dom e la sua banda. La scomparsa di Mr. Nobody durante Fast X spiega l’assenza di Kurt Russell e, dato il finale a rischio, è possibile che ritorni nel sequel.

Perché Aimes e l’Agenzia hanno tradito Dom in Fast X

Il tradimento di Aimes è stratificato. Aimes abbandona Dom e la sua famiglia dopo che sono stati etichettati come terroristi in seguito ai tentativi di Dante di bombardare Roma. Aimes ritiene che il legame dell’Agenzia con Dom li avrebbe messi nel mirino e non poteva rischiare che l’Agenzia venisse scoperta. In seguito, Aimes finge di collaborare con Dom, rendendosi conto che sono stati incastrati da Dante, per poi tradirlo di nuovo in un colpo di scena che suggerisce che non tutti possono diventare una famiglia. Aimes ha voltato le spalle all’agenzia anche a causa della sua collaborazione con Dante, iniziata dieci anni prima dell’inizio di Fast X. Anche se non è chiaro quali siano le sue motivazioni, probabilmente voleva soldi e potere.

Come Gisele è viva e perché lavora con Cipher

Alla fine di Fast X, Gisele appare in cima a un sottomarino per salvare Cipher e Letty dalla prigione in Antartide. Questo è stato un grande shock, considerando che è morta alla fine di Fast & Furious del 2009, cadendo dopo aver salvato Han. Considerando che il franchise ha resuscitato Han, il ritorno di Gal Gadot in Fast X come Gisele non dovrebbe essere una sorpresa. Sebbene Fast X non fornisca alcuna risposta immediata sulla sua sopravvivenza, è possibile che sia stata in qualche modo salvata da Cipher in cambio della sua lealtà. Questo spiegherebbe perché Gisele si è alleata con il cattivo e perché è tornata per aiutarlo. In ogni caso, è qualcosa su cui Fast and Furious 11 farà più luce.

Perché Shaw non ha aiutato Dom a dare la caccia a Dante

Come anticipato nella scena post-credits di Fast 9, Han decide di chiedere aiuto a Deckard Shaw a Londra, nonostante ciò che Shaw gli ha fatto. Il loro incontro, però, non dura molto, perché vengono attaccati dai mercenari. Shaw rinuncia ad aiutare la famiglia di Dom a dare la caccia a Dante perché vuole assicurarsi che sua madre, Queenie Shaw, sia al sicuro dopo che lei e tutti coloro con cui Dom ha lavorato sono stati presi di mira. Nonostante Shaw non abbia aiutato Dom e la sua squadra questa volta, è possibile che lui e sua madre tornino nel prossimo sequel di Fast and Furious per offrire la loro assistenza, soprattutto ora che l’attacco di Dante ha reso la cosa personale per Shaw. Vorrà vendicarsi.

Spiegato il ritorno di Luke Hobbs di The Rock

L’ultima volta che Dwayne Johnson ha interpretato Luke Hobbs è stato in The Fate of the Furious e nello spinoff Hobbs & Shaw. La scena mid-credits di Fast X segna il ritorno di The Rock per la prima volta dopo un po’ di tempo all’interno del franchise principale, e vede Hobbs in una missione apparentemente organizzata da Dante, che vuole vendicarsi di Hobbs per aver premuto il grilletto contro suo padre, uccidendolo sul ponte di Rio dieci anni fa. La risposta di Hobbs a Dante non è di paura, ma anzi è pronto a combattere. La scena di metà film definisce il ruolo di Hobbs in Fast & Furious 11 e il suo ritorno lo vedrà sicuramente riunirsi con Dom dopo diversi anni di assenza.

Come Fast X prepara Fast and Furious 11

Fast X si conclude con un cliffhanger e la posta in gioco per Dom e la sua famiglia è molto alta. Il finale del film vede ogni membro della famiglia in una situazione precaria e Fast & Furious 11 deve rispondere alle domande su come riusciranno a sfuggire alle grinfie di Dante, che è sempre stato dieci passi avanti a loro. Il finale di Fast X lascia la famiglia di Dom impreparata e alle prese con le conseguenze degli attacchi di Dante, ma introduce anche personaggi e colpi di scena che li aiuteranno a riunirsi per sconfiggere Dante in Fast & Furious 11. Ora che Cipher e Letty sono fuggiti di prigione, potrebbero recarsi nel luogo in cui si trova Dom e riorganizzarsi prima di dare la caccia a Dante.

Il finale del film lascia presagire anche un team-up tra Hobbs e Dom, che probabilmente uniranno le loro risorse per combattere Dante. Ora che Aimes si è rivelato un traditore, Fast X apre anche la strada al ritorno di Mr. Nobody in Fast and Furious 11. Dante ha lasciato la squadra bloccata, morta, in pericolo e con un bersaglio sulla schiena negli ultimi istanti del film, e il prossimo capitolo risolverà tutte le trame lasciate in sospeso, compreso il destino di alcuni personaggi. Fast X pone le basi per un sequel ancora più epico che probabilmente riunirà la squadra e la renderà più forte che mai.

Perché Fast X finisce con un cliffhanger (e cosa significa)

Fast X è solo una parte di una storia completa che deve ancora essere raccontata per intero. Seguendo le orme di Harry Potter, The Hunger Games e di molti altri franchise che si sono conclusi con un finale in due parti (anche se Vin Diesel suggerisce che un terzo film di Fast X potrebbe essere in lavorazione), l’ultimo film di Fast and the Furious lascia la storia in sospeso nella speranza che il pubblico torni a vedere come si concluderà.

Il finale con cliffhanger di Fast X crea anticipazione e tensione, suggerendo che Dante ha vinto il primo round, ma c’è ancora molto da fare. Il film è simile ad Avengers: Infinity War, incentrato principalmente sul cattivo della storia che rovina le vite dei protagonisti prima che questi ultimi si ribellino ancora di più per sconfiggerlo in Fast & Furious 11. Il cliffhanger del film permette ai personaggi principali di trovarsi nel punto più basso possibile, di fronte all’incertezza e alla morte in una sconfitta che raramente è così grande. Il cliffhanger di Fast X segna anche l’inizio della fine del franchise, che è andato avanti per oltre 20 anni.