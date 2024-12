Ferry 2, la spiegazione della scena post credits: Ferry Bouman è ancora vivo?

Quando ho guardato per la prima volta Undercover di Netflix, non avevo idea che il personaggio dell’olandese Ferry Bouman fosse vagamente basato su Janus van Wessenbeeck, un boss dell’ecstasy di Eindhoven realmente esistito. Ma, come vedete, dopo il successo di Undercover, tutto ciò che Netflix ha messo in onda era solo per sfruttare la popolarità del personaggio. [E quando alla fine si sono resi conto che non c’era più una trama da esplorare, hanno semplicemente ucciso il personaggio. Considerando che le ferite di Ferry sono piuttosto ambigue, c’è una piccola possibilità che non sia del tutto morto e, se il film funziona bene, probabilmente farà un ritorno trionfale.

In caso contrario, possiamo dirgli addio. In ogni caso, nella scena dei titoli di coda di Ferry 2, Jezebel van Kamp o Jez, ha venduto un sacchetto di pillole di ecstasy a un misterioso acquirente che sembrava il proprietario di un nightclub. Dopo il fiasco con Lex, Jez e il suo fidanzato, Jeremy “Jer”, hanno deciso di non fare più ricorso a intermediari e hanno iniziato a vendere le pillole direttamente ai clienti. È possibile che, dopo gli eventi del film, Jez abbia allestito il suo nuovo laboratorio e abbia iniziato a produrre pillole, anche se non so da dove abbia preso i soldi. Una seconda possibilità è che Jez è riuscita in qualche modo a entrare in possesso della spedizione non pagata di Lex, quindi potrebbe avere con sé circa 400.000 pillole e le ci vorrà molto tempo per liberare lo scaffale. Tuttavia, la domanda importante è: Jez commetterà lo stesso errore di suo zio e finirà per diventare una criminale?

Jez non deve seguire le orme di Ferry

Il giorno della vigilia di Natale, Ferry aveva chiesto a Jez cosa avrebbe fatto con i soldi ricavati dall’affare e lei aveva risposto che avrebbe costruito un nuovo laboratorio per produrre più pillole. Non appena Ferry sentì quelle parole, capì l’ironia della situazione. Jez, essendo un Bouman, avrebbe commesso gli stessi errori di Ferry nei primi giorni della sua vita. Jez disse a Ferry che non era come lui e che avrebbe smesso quando ne avesse avuto abbastanza. Ma il fatto è che nessuno conosce l’esatta definizione di “abbastanza”. Ferry voleva solo far sapere alla nipote che più a lungo sarebbe rimasta in questo giro, più sarebbe stato difficile per lei andarsene. E alla fine, le avrebbe portato via tutto. Ferry non voleva che Jez perdesse Jer come Ferry aveva perso Danielle. Voleva che lei prendesse i soldi e si stabilisse in un bel posto come Aruba.

Tuttavia, se Jez deciderà di gettare le fondamenta del suo nuovo impero della droga contro il consiglio di Ferry, allora potremo aspettarci un sequel del franchise con una protagonista femminile al centro del conflitto, in cui Jez avrà a che fare con ogni sorta di problema nella gestione della sua attività di ecstasy. Tuttavia, non so chi sarà interessato a vedere un sequel del franchise di Ferry che non sia incentrato sul personaggio principale. Detto questo, spero solo che, dopo aver guadagnato abbastanza soldi, Jez abbia il coraggio di lasciarsi alle spalle la vita criminale e di stabilirsi in un posto tranquillo con Jer. Ma se non lo fa, sappiamo tutti come andranno a finire le cose per lei.

Ferry sembra molto morto, ma c’è ancora speranza

Per vostra informazione, il vero re degli XTC, Janus, non è morto né è in prigione. Nel 2015 un tribunale belga gli ha concesso la liberazione anticipata e da allora vive una vita tranquilla da qualche parte in Europa. Anche in Ferry 2 il protagonista ha scontato solo 3 anni di prigione, proprio come la sua controparte reale. Tuttavia, alla fine del film, vediamo il nostro olandese seduto su una panchina del parco che perde molto sangue a causa delle ferite da proiettile. In quel momento, ha immaginato l’amore della sua vita, Danielle, che lo aveva lasciato durante gli eventi di Undercover, uscire dalla sua roulotte e sedersi accanto a lui sulla panchina.

Per i fan di Narcos, questa scena ricorda molto gli ultimi momenti di Escobar, quando vede il suo migliore amico morto, Gustavo Gaviria, seduto accanto a lui. Senza offesa per gli olandesi, ma ho sempre visto Ferry come una versione allegra di Pablo Escobar. Forse i creatori dell’universo di Ferry hanno voluto rendere una sorta di omaggio (alla serie Narcos, e non al signore della droga). Comunque sia, Ferry sembra essere morto tra le braccia di Danielle, o almeno è quello che ha immaginato in quei momenti. Il finale di Ferry 2 non conferma se il protagonista sia davvero morto o meno. Ma da quello che si vede, sullo schermo sembra un uomo morto. È impossibile per chiunque sopravvivere a una tale perdita di sangue, soprattutto in assenza di cure mediche adeguate. Come già detto, si può sperare che possa tornare, ma in questo caso l’intera scena diventerebbe una barzelletta.

Supponendo che Ferry sia davvero morto, c’è solo un modo per riportare in vita il personaggio, ovvero realizzare un film prequel ambientato a metà strada: dopo gli eventi di Undercover e prima di Ferry 2. Come ricorderete, Ferry ha rivelato di aver scontato circa 3 anni dietro le sbarre. Tuttavia, si era isolato dal mondo criminale negli ultimi 8 anni, il che mi fa pensare a dove sia stato in quei cinque anni. Come ha fatto a sopravvivere e quando è arrivato in Costa Blanca? So che sto esagerando, ma diciamo che c’è ancora qualche speranza di rivedere il nostro amato personaggio sullo schermo. Potremmo tollerare un film incentrato su questi cinque anni, ma se i creatori del franchise non sono interessati a questo, allora sì, questa potrebbe essere la fine dell’olandese Ferry Bouman e la sua morte segnerà anche la fine del franchise.