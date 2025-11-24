Gangs of New York: la storia vera dietro il film

Martin Scorsese ha impiegato quasi 30 anni per realizzare Gangs of New York del 2002. Negli anni ’70, Scorsese si imbatté in un libro intitolato “The Gangs of New York: An Informal History of the Underworld” (Le bande di New York: una storia informale della malavita), scritto da Herbert Asbury. Il libro descriveva in dettaglio le bande e i movimenti politici nella New York del XIX secolo, prima del dominio della mafia. Sebbene oggi sia ampiamente considerato un’esagerazione degli eventi dell’epoca, il libro di Asbury ha fortemente ispirato Scorsese.

Italo-americano cresciuto a Little Italy, Scorsese amava la sua città e la sua storia di bande. Era affascinato dalla storia e dalla descrizione della vecchia Five Points di New York descritta nel libro, che oggi ospita Chinatown, Columbus Park e il Manhattan Civic Center. In una vecchia puntata della NPR, Scorsese è citato mentre spiega con parole sue che “Questo film rappresenta in un certo senso le fondamenta su cui si basano tutti i miei altri film. Crea una sorta di mondo in cui si inseriscono quelli che descrivo in Mean Streets, Quei bravi ragazzi e Toro scatenato”, una sorta di antefatto al genere del gangster movie.

Gangs of New York segna inoltre la prima collaborazione tra l’ormai leggendario duo Scorsese-Leonardo DiCaprio. Gran parte del film è finzione, o verità non confermate, come l’esistenza della spaventosa Hellcat Maggie (Cara Seymour). Tuttavia, è stato elogiato per la sua rappresentazione dello storico quartiere Five Points e per aver richiamato l’attenzione sugli eventi storici dell’epoca. Gangs of New York segue Amsterdam Vallon, interpretato da DiCaprio, figlio del prete Vallon (Liam Neeson).

Il film inizia 16 anni prima degli eventi narrati, con uno scontro tra le bande del Five Points, in cui il prete cattolico Vallon viene ucciso da Bill “The Butcher” Cutting (Daniel-Day Lewis). Amsterdam inizia dunque a tramare la sua vendetta contro l’assassino di suo padre, e veniamo trasportati nel 1862, l’epoca in cui è ambientato il film. Gangs of New York è incentrato sulle bande reali della New York della metà del XIX secolo, tra cui The Plug Uglies, The Forty Thieves, The O’Connell Guards, The Shirt Tails, The Chichesters, The Daybreak Boys, The Swamp Angels e molte altre, ma la trama centrale è di fantasia.

Quanto di Gangs of New York è vero?

Guardare Gangs of New York nel 2025 significa ricordare che la storia tende a ripetersi, o che alcune parti della storia non finiscono mai veramente. Uno dei temi principali del film è la tensione tra cattolici, immigrati e “nativi” protestanti nella New York del XIX secolo, in particolare nella Little Italy, all’epoca città natale di Scorsese. Come affermato dalla Khan Academy, molti degli immigrati erano cattolici, mentre molti degli americani nativi erano protestanti. Il film riflette un sentimento di xenofobia nei confronti dell’elevato afflusso di immigrati che alla fine ha portato gran parte della popolazione degli Stati Uniti a diventare cittadini naturalizzati.

Coloro che erano nati negli Stati Uniti e quindi si consideravano “nativi” temevano che la crescente popolazione di immigrati e di americani naturalizzati potesse influenzare negativamente la loro vita sia dal punto di vista politico che economico. Di conseguenza, molti iniziarono a organizzare società politiche la cui missione era quella di sostenere i politici nativi o incoraggiare la candidatura di leader politici nativi, privando al contempo gli immigrati e i cittadini naturalizzati dei diritti civili. Questi gruppi entrarono a far parte del Native American Party, conosciuto colloquialmente come “Know Nothings” (i “Non so nulla”), perché quando ai membri veniva chiesto delle loro organizzazioni, veniva loro insegnato a rispondere: “Non so nulla”.

William “The Butcher” Poole

Un membro famoso dei Know Nothings era William “The Butcher” Poole, che ispirò il personaggio di William Cutting. Come riportato da History Daily, Poole era un macellaio di professione, ma era conosciuto come “The Butcher” per la sua reputazione spietata di pugile che distruggeva fisicamente i suoi avversari. Poole faceva parte della banda dei Bowery Boys che, come la banda di Day-Lewis, era incentrata sulle idee nativiste.

Poole avrebbe incontrato la sua fine in modo simile a Cutting, per mano di un uomo amico di un immigrato irlandese con cui aveva avuto un conflitto in precedenza. Si dice che le sue ultime parole siano state: “Addio ragazzi, muoio da vero americano”, che sono quasi congruenti con le ultime parole di Day-Lewis nei panni di Cutting: “Grazie a Dio. Muoio da vero americano”. I Know-Nothing furono una forza potente con cui fare i conti per un certo periodo, ma furono decimati durante la guerra civile, poiché molti si concentrarono sulla politica della schiavitù.

Le rivolte di New York contro la leva militare

La lotta tra Cutting e Amsterdam ebbe luogo durante le rivolte di New York contro la leva militare, che si verificarono nel luglio 1863. I commercianti di New York City non accolsero con favore l’inizio della guerra civile, poiché temevano di perdere il Sud come partner commerciale redditizio. I politici e i periodici contrari alla guerra e alla libertà degli schiavi nel Sud instillarono paura in molti cittadini bianchi della classe operaia, avvertendoli che avrebbero sostituito la manodopera precedentemente fornita dagli schiavi.

Quando fu firmata la Proclamazione di emancipazione, ciò sconvolse la classe operaia e coloro che apprezzavano la conservazione dell’Unione, ma non necessariamente la libertà degli uomini e delle donne di colore nel Sud. Questo tono razzista è presente in tutto il film Gangs of New York. Pertanto, quando fu approvata la legge sulla coscrizione militare della guerra civile del 1863, ciò portò allo scoppio di disordini civili tra i residenti di New York. Gangs of New York menziona anche una norma che consentiva agli uomini di essere esentati dalla coscrizione se potevano pagare una tassa di 300 dollari.

La maggior parte degli uomini non poteva permettersi la tassa, il che aumentava la loro rabbia. Uomini, donne e persino bambini di colore divennero bersaglio di violenze, così come gli abolizionisti, gli edifici governativi e quelli militari. Le rivolte durarono solo pochi giorni, ma causarono migliaia di vittime. Sono ricordate come una delle rivolte più sanguinose della storia americana.

I Dead Rabbits e la Five Points Gang

I Dead Rabbits, guidati da Priest Vallon nel film, erano anch’essi una vera banda composta da immigrati irlandesi. Come riportato da History.com, si ritiene che Hellcat Maggie facesse parte della banda dei Dead Rabbits, così come nel film Gangs of New York. I membri dei Dead Rabbits, insieme a diverse altre bande dell’epoca, avrebbero poi formato la Five Points Gang. La Five Points Gang sarebbe sopravvissuta fino agli anni ’10 e avrebbe ospitato due dei membri di bande più famigerati del XX secolo: Al Capone e Lucky Luciano, inaugurando così una nuova generazione di bande a New York.

Mentre dagli altoparlanti risuona “The Hands That Built America” degli U2, il passato si trasforma gradualmente in presente fino a quando vediamo New York City per quella che molti un tempo conoscevano. Il film mostra lo skyline dal ponte di Brooklyn, comprese le Torri Gemelle. Gangs of New York è stato girato prima dell’11 settembre, quindi il World Trade Center rimane nell’ultima inquadratura. In un certo senso, questo sembra profondamente patriottico quando si parla di un film basato sugli anni formativi ma movimentati degli Stati Uniti, in particolare di New York City.

Guardare Gangs of New York oggi ricorda a molti di noi giorni ormai passati, lontani nella periferia della memoria, ma importanti oggi come lo erano allora. Giorni inizialmente segnati dall’incertezza, ma ricordati come giorni in cui una città ha perseverato e è cresciuta. Un simbolo di forza e speranza, come a dire che, a volte, romanticizzare il passato è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno, perché non si tratta di vera e propria romanticizzazione. È un ricordo onesto della storia, della sopravvivenza e dello spirito.