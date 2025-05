Godzilla x Kong 3, la spiegazione del titolo, ecco cosa significa Supernova

Il titolo del sequel del film campione d’incassi Godzilla X Kong: The New Empire è stato ufficialmente rivelato e, sebbene sia composto da una sola parola, ha enormi implicazioni per l’intero MonsterVerse. Il nuovo titolo, Godzilla X Kong: Supernova, è stato rivelato insieme a un teaser che indica che il film è ora in produzione in vista della sua uscita nel 2027. Il cast del sequel di Godzilla X Kong si sta arricchendo di star da mesi e, sebbene il teaser non riveli alcun dettaglio sulla trama o sui personaggi, si tratta di un passo avanti entusiasmante per il MonsterVerse.

Il sottotitolo di ogni film del MonsterVerse fornisce un indizio sul contenuto del film. Ad esempio, Godzilla X Kong: The New Empire finiva per riferirsi al desiderio di Skar King di dominare il mondo in superficie e di portare una nuova era glaciale su cui governare con pugno di ferro, mentre Godzilla: King of the Monsters si riferiva a Godzilla che si riaffermava come Alpha Titan del pianeta dopo aver sconfitto Ghidorah.

Qualcosa di così nebuloso come il titolo recentemente rivelato Godzilla X Kong: Supernova sta già generando molte teorie su cosa potrebbe riferirsi dal punto di vista della trama.

Supernova non è un riferimento a personaggi o poteri esistenti di Godzilla o Kong

Non esiste un mostro chiamato Supernova nella storia di Godzilla della Toho

La parola Supernova di per sé non è un riferimento a nulla del passato cinematografico di Godzilla o Kong. Nessuno dei due mostri ha mai combattuto contro un altro mostro chiamato Supernova, né Kong o Godzilla hanno un potere specifico o una trama legata alla parola Supernova. È abbastanza facile fare i salti mortali mentali per pensare che Supernova potrebbe essere un riferimento a una versione ancora più evoluta dei poteri atomici di Godzilla, come una versione potenziata dell’impulso nucleare che ha usato per uccidere Ghidorah in Godzilla: King of the Monsters, ma ciò sembra improbabile dato lo sviluppo del franchise.

Il titolo Supernova di Godzilla x Kong 3 suggerisce una storia ambientata nello spazio

La definizione della parola Supernova è l’indizio

Una supernova, per definizione, è l’esplosione luminosa e potente di una stella, con diverse iterazioni che esplodono con magnitudo diverse. Si verificano verso la fine della vita di una stella, quando essenzialmente esaurisce il combustibile nucleare e collassa su se stessa. Le supernove sono in genere la causa dei buchi neri, poiché il collasso di una stella sulla propria gravità produce un buco superdenso dopo aver espulso la maggior parte della sua massa. L’uso della parola supernova nel titolo del film garantisce quasi certamente che ci sarà un elemento spaziale nel prossimo sequel di Godzilla X Kong.

Non è ancora chiaro in che misura il film esplorerà lo spazio. Potrebbe essere un indizio che alcuni dei personaggi, tra cui Godzilla e Kong, finiranno nello spazio, come è già successo nella storia di Godzilla. È più probabile che il film coinvolga alieni che arrivano sulla Terra, cosa che in realtà è già successa nel MonsterVerse; Ghidorah stesso era un organismo extraterrestre che cercava di modellare la Terra secondo i propri desideri. La teoria più ovvia è che il film introdurrà un altro dei mostri provenienti dallo spazio della storia di Godzilla della Toho.

Il titolo di Godzilla x Kong 3 suggerisce l’introduzione di SpaceGodzilla

Le origini del mostro classico corrispondono al titolo

Il collegamento più diretto che la parola supernova ha con uno dei nemici del passato di Godzilla è il famigerato SpaceGodzilla, un doppelgänger ultra potente del Titano alfa della Terra. Nella sua origine Toho, SpaceGodzilla è nato quando alcune cellule di Godzilla sono arrivate nello spazio sulla schiena di Mothra o sono state lanciate nello spazio durante la morte di Biollante; entrambe le possibilità sono state avanzate, ma nessuna delle due è stata confermata. Le cellule sono entrate in un buco nero e sono riemerse da un buco bianco (il teorico inverso di un buco nero), assorbendo organismi cristallini che alla fine hanno dato vita al gigantesco kaiju.

Con SpaceGodzilla originario di un buco nero, il titolo Godzilla X Kong: Supernova punta un enorme dito artigliato nella sua direzione. Il MonsterVerse non ha introdotto un modo per le cellule di Godzilla di arrivare nello spazio, quindi sembra quasi certo che sarà necessario sviluppare una nuova origine per l’arrivo di SpaceGodzilla. È anche possibile che il titolo a tema spaziale si riferisca a un altro mostro alieno del passato di Godzilla, come Gigan, Hedorah o Orga. Tuttavia, nessuna delle loro origini è così strettamente legata alle stelle e ai buchi neri come SpaceGodzilla, rendendolo la scelta più ovvia.

SpaceGodzilla è anche abbastanza potente da rendere Godzilla il protagonista assoluto di Godzilla X Kong: Supernova. Kong è stato il protagonista di fatto degli ultimi due film del MonsterVerse e molti fan del franchise si aspettano e sperano che il prossimo capitolo torni a concentrarsi su Godzilla. Se SpaceGodzilla venisse davvero introdotto, Kong non sarebbe in grado di competere con lui nemmeno con la sua ascia da battaglia e il guanto B.E.A.S.T., il che significa che il film dovrebbe tornare a Godzilla come protagonista principale e relegare Kong in secondo piano.

Il titolo di Godzilla x Kong 3 potrebbe suggerire l’arrivo di una morte importante

Godzilla X Kong: Supernova potrebbe anche suggerire che una morte importante sta per arrivare nel MonsterVerse. Una supernova è solitamente considerata la morte di una stella, quindi il nuovo titolo potrebbe anche indicare la morte di Godzilla o Kong. Ciò sembra particolarmente probabile se verrà introdotto SpaceGodzilla, dato che è ampiamente considerato uno dei mostri più potenti, se non il più potente, che Godzilla abbia mai affrontato nella sua storia cinematografica. Il suo arsenale di attacchi basati sull’energia e telecinetici ha superato Godzilla, che ha prevalso solo con l’aiuto del robot M.O.G.U.E.R.A. in Godzilla vs. SpaceGodzilla.

In effetti, la morte di Godzilla o Kong ha molto senso nella narrazione generale del MonsterVerse. Godzilla è antico e l’ultimo della sua specie, e si è ipotizzato che il MonsterVerse potrebbe finalmente introdurre uno dei suoi discendenti e creare un “nuovo” Godzilla per il futuro. L’unica apparizione di SpaceGodzilla nella Toho ruotava attorno alla sua cattura di Little Godzilla, una versione giovanile di Godzilla che sarebbe diventato il nuovo Godzilla dopo la morte dell’originale Big G dell’era Heisei, causata essenzialmente da un infarto nucleare.

Kong è meno antico di Godzilla, ma dato che la sua origine è stata esplorata, si è guadagnato il titolo di King Kong in the Hollow Earth e gli è stato dato un figlio per portare avanti la sua eredità, è possibile che il suo tempo nel MonsterVerse stia volgendo al termine. Data la forte connessione che il pubblico ha con lui, la morte di Kong per mano di SpaceGodzilla o di un altro nemico potrebbe avere un impatto davvero forte e rendere Godzilla X Kong: Supernova il capitolo più drammatico del MonsterVerse fino ad ora.