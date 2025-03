I Cavalieri dello Zodiaco: la spiegazione del finale del film

Il finale di I Cavalieri dello Zodiaco (Knights of the Zodiac) diretto da Tomasz Baginski vede Seiya e Sienna fare delle scelte ridefinitive e allo stesso tempo prepara le storie future incentrate sui personaggi del manga di Saint Seiya. Il film live-action incorpora infatti elementi del manga e dell’anime originali e del reboot animato del 2019 in una storia che apporta cambiamenti significativi al materiale di partenza. Invece delle Guerre di Galaxian, I Cavalieri dello Zodiaco si conclude con una battaglia tra Pegasus Seiya e Phoenix Nero, seguita dal tentativo del primo di salvare Sienna dai suoi stessi poteri.

La maggior parte dei personaggi non faceva parte del cast di I Cavalieri dello Zodiaco, quindi il film si è concentrato interamente su Seiya. La battaglia tra Seiya e Nero non ha avuto una vera e propria conclusione, poiché è stata interrotta dalla trasformazione di Sienna. La forma reincarnata di Atena aveva perso il controllo dei suoi poteri e stava lentamente abbracciando tutto il Cosmo di Atena. Fortunatamente, con l’aiuto di Seiya, Sienna è riuscita a recuperare la sua coscienza e a controllare il suo Cosmo. Sebbene il cattivo principale sia stato sconfitto e persino redento, il finale ha lasciato spazio a un potenziale I Cavalieri dello Zodiaco 2.

La spiegazione del cliffhanger de I Cavalieri dello Zodiaco: Seiya troverà mai sua sorella?

La ricerca della sorella da parte di Seiya è il punto di partenza di I Cavalieri dello Zodiaco. Sebbene questa trama faccia parte anche del manga, ciò che è accaduto alla sorella di Seiya nel film di Saint Seiya differisce dal materiale di partenza. Nel manga, Seika scompare quando Seiya si sta allenando in Grecia, mentre nel film viene portata via dalla loro casa da Guraad e Kido. Verso la fine del film, Seiya scopre che sua sorella è molto probabilmente viva e che ha evitato di riunirsi a lui per proteggerlo. La sorella di Seiya non ha mai avuto Cosmo, il che significa che Guraad ha preso il bambino sbagliato.

Anche se Guraad ha lasciato andare la sorella di Seiya, la ragazza era ancora seguita dai suoi agenti. Pertanto, se Seika si fosse mai riunita a Seiya, Guraad avrebbe avuto la sua esatta posizione. Ora che Guraad e la sua organizzazione sono stati sconfitti, Seiya e sua sorella dovrebbero, in teoria, potersi riunire dopo diversi anni. Se Marin, il guerriero che ha addestrato Seiya, fosse sua sorella fin dall’inizio, è una domanda su cui Saint Seiya ha giocato per diversi anni. Tuttavia, nel manga viene successivamente confermato che Marin non è la sorella di Seiya. Seika appare di nuovo nella Saga dell’Ade, dove appare chiaro che lei e Marin sono due persone diverse.

La spiegazione della trasformazione di Sienna in Cosmo: ora è Athena?

La storia di I Cavalieri dello Zodiaco è incentrata sul crescente potere di Sienna, che la porta a diventare Atena, la dea della guerra. Il film live-action di Saint Seiya ritrae il Cosmo di Atena come qualcosa di estremamente pericoloso che mette a rischio la vita di Sienna e del pianeta. Kido ha sviluppato una tecnologia speciale per impedire a Sienna di risvegliare il Cosmo di Atena, ma ha funzionato solo all’interno della loro casa. Una volta che Sienna è uscita dalla villa ed è stata esposta alla macchina di Guraad, è entrata rapidamente in uno stato di trasformazione. La scena d’azione finale di I Cavalieri dello Zodiaco vede Seiya cercare di impedire a Sienna di trasformarsi completamente in Atena e di distruggere il mondo.

Grazie a Seiya, Sienna è riuscita a fermare la trasformazione prima che fosse completa. In breve, il personaggio aveva il classico aspetto di Atena, compresi i lunghi capelli viola, il vestito bianco e il bastone. Sebbene Sienna sia riuscita a mantenere il controllo del suo corpo e a non bruciare tutto il Cosmo di Atena, alcuni dei cambiamenti sono stati permanenti. Ecco perché Sienna aveva i capelli viola alla fine del film. La versione reincarnata di Atena ora ha anche un migliore controllo dei suoi poteri, ed è per questo che è stata in grado di usare il suo Cosmo per curare le ferite della madre e ricostruire le sue braccia.

Qual era il vero piano di Nero ne I Cavalieri dello Zodiaco?

Ikki, che nel 2019 è stato rinominato “Nero” per la versione inglese, era uno dei cattivi del film live-action I Cavalieri dello Zodiaco. Nero è stato inizialmente presentato come uno degli scagnozzi di Guraad, ma il film ha offerto diversi indizi sul fatto che fosse in realtà il Cavaliere della Fenice. Il ritratto e il ruolo di Nero nella storia sono molto diversi dal materiale di partenza e il film non rivela molto della sua storia o dei suoi obiettivi. È solo durante il finale che Nero attiva il suo Phoenix Cloth e combatte Seiya dopo aver tradito Guraad.

Oltre a uccidere Sienna per proteggere il mondo da Atena, Nero voleva anche rubare la Tela del Saggitario. Per qualche motivo, Guraad possedeva una delle Stoffe d’oro, anche se non viene spiegato quando o come sia riuscita ad acquisirla. In ogni caso, Nero non riesce a sconfiggere Seiya e a uccidere Sienna, ma sopravvive agli eventi del film. Un eventuale I Cavalieri dello Zodiaco 2 avrebbe molto da esplorare sul personaggio, soprattutto se introducesse il resto dei personaggi. Nonostante le modifiche apportate alla sua storia, vedere Phoenix Ikki – o Phoenix Nero – con l’armatura completa è stato un punto di forza del film.

Perché Guraad rinuncia al suo piano di rubare il Cosmo di Atena

Vander Guraad, un personaggio che non esiste nel manga e che è basato sull’antagonista di Saint Seiya: Knights of the Zodiac, era il cattivo principale di I Cavalieri dello Zodiaco. Guraad temeva che i poteri della figlia adottiva sarebbero diventati troppo pericolosi, soprattutto dopo che la “maledizione di Atena” aveva distrutto le sue braccia e l’aveva resa dipendente da Cosmo per sopravvivere. Guraad progettava di estrarre il Cosmo di Sienna e di ucciderla nel processo, ma alla fine la cattiva si è pentita della sua decisione e ha cercato di fermare il processo. La redenzione di Guraad è stata confermata quando Sienna ha usato i suoi poteri per guarire la madre.

Il vero significato del finale di I Cavalieri dello Zodiaco

Prima di sconfiggere Phoenix Nero e impedire a Sienna di diventare pienamente Athena, Seiya ha avuto una classica “sequenza di ispirazione” prima di avere un power-up, un classico tropo degli anime. Seiya ha finalmente capito che si stava incolpando per quello che era successo a sua sorella e che doveva lasciar andare il senso di colpa se voleva accedere al suo pieno potere. Una cosa simile è accaduta a Sienna che, dopo aver capito di essere padrona del proprio destino, ha potuto utilizzare maggiormente il Cosmo di Athena senza diventare una minaccia per l’umanità. Seiya e Sienna sono ora pronti per i prossimi capitoli del loro viaggio.