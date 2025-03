Étoile: il trailer della nuova serie di Amy Sherman-Palladino

Prime Video ha rilasciato l’atteso trailer e il poster ufficiali di Étoile, la nuova serie comedy ambientata nel mondo della danza, creata dagli amati Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino.

Ambientata fra New York e Parigi, la nuova serie Original segue i ballerini e lo staff artistico di due compagnie di danza di fama mondiale, che, per salvare le loro storiche istituzioni, tenteranno una mossa ambiziosa: scambiarsi gli allievi di maggior talento. Étoile debutterà con tutti gli otto episodi il 24 aprile, in oltre 240 Paesi e territori nel mondo, in esclusiva su Prime Video.

Il cast di Étoile include il vincitore dell’Emmy Award Luke Kirby (La fantastica signora Maisel), Charlotte Gainsbourg (The Pale Blue Eye – I delitti di West Point, Antichrist, Nymphomaniac), Lou de Laâge (The Innocents), Gideon Glick (La fantastica signora Maisel, Maestro), David Alvarez (West Side Story), Ivan du Pontavice (Rupture), Taïs Vinolo (The Show Must Go On), David Haig (Quattro matrimoni e un funerale), LaMay Zhang, insieme a Simon Callow (Outlander) e Yanic Truesdale (Una mamma per amica) in ruoli ricorrenti.

Prodotta da Amazon MGM Studios, Étoile ha come executive producer Amy Sherman-Palladino, Daniel Palladino e Dhana Rivera Gilbert. Scott Ellis è co-executive producer della serie.