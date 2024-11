Il Gladiatore II: la spiegazione del legame tra Massimo e Lucius nel sequel del Gladiatore

Il Gladiatore II sviluppa il rapporto tra il suo protagonista, Lucius Verus, e quello del suo predecessore, Maximus Decimus Meridius. Il cast di Il Gladiatore II è guidato da Paul Mescal, che interpreta il personaggio di Lucius. Lucius ha partecipato al primo film come figlio della Lucilla di Connie Nielsen, anche se il suo ruolo era relativamente piccolo. Nell’epica storia del Gladiatore II, Lucius è ormai un uomo adulto e si vendica dell’Impero Romano attraverso i combattimenti tra gladiatori.

Questo emula la storia del primo film; la figura storica romanzata del Gladiatore, Maximus Decimus Meridius, ha affrontato un viaggio simile nel film del 2000, trovando alla fine la strada per la moglie e il figlio defunti attraverso la sua stessa morte. Ora, la linea temporale de Il Gladiatore II riecheggia l’eredità di Maximus attraverso Lucius, fornendo un collegamento tematico tra i due protagonisti. Tuttavia, Il Gladiatore II fa un ulteriore passo avanti e rende questo legame personale, ponendo la domanda su quale sia il vero rapporto tra Massimo e Lucio.

Il Gladiatore 2 conferma che Massimo è il padre di Lucio

Sebbene Il Gladiatore non sia il film più accurato dal punto di vista storico, Lucio Vero è uno dei tanti personaggi basati su una figura storica reale. Nella vita reale, tuttavia, Lucio Vero morì in giovane età e suo padre, anch’egli di nome Lucio Vero, fu ucciso. Per questo motivo, Il gladiatore non ha mai confermato apertamente chi sia il padre di Lucio, lasciando aperta la porta a Maximus per ricoprire questo ruolo. Nel Gladiatore II viene finalmente confermato che Maximus è ufficialmente il padre di Lucius.

A confermarlo è la stessa Lucilla, che parla a Lucius della sua eredità. Come accennato, la storia di Lucio rispecchia quella di Massimo, in quanto il suo mondo è stato in qualche modo alterato dall’Impero Romano e cerca di vendicarsi facendosi un nome come gladiatore. Nel Il Gladiatore II, Lucilla riconosce questi parallelismi e dice a Lucio di prendere la forza del padre, affermando che il suo nome era Massimo. Questo coincide con l’assunzione da parte di Lucio dell’armatura e della spada di Massimo, abbracciando pienamente il padre e l’eredità che ne deriva.

La teoria che Massimo fosse il padre di Lucius era molto diffusa dopo Il Gladiatore

Dal 2000, è una teoria comune che Lucius sia il figlio di Maximus. La ragione di ciò deriva dal loro legame nel primo film. Sebbene sia vero che Lucius non ha avuto un ruolo di primo piano nel Gladiatore, è stato mostrato come ispirato da Maximus in vari punti del film. Il primo incontro tra Lucio e Massimo prevede che il primo dica al secondo che gli piace e che farà il tifo per lui nell’arena. Man mano che l’influenza di Massimo cresce, cresce anche la riverenza di Lucio nei suoi confronti.

Per questo motivo, molti hanno teorizzato che Lucio fosse il figlio di Massimo. Detto questo, il primo film non ha mai confermato la veridicità di questa ipotesi, ma ha lasciato solo accenni e stuzzicamenti sul fatto che le teorie potessero essere vere. Comunque sia, Il gladiatore II fornisce la tanto attesa conferma in questione, solidificando il rapporto tra Lucio e Massimo, informando così il rapporto di schiavitù del primo con il Macrinus di Denzel Washington ne Il gladiatore II.

L’amore di Lucilla per Massimo traspare e i due parlano spesso di proteggere Lucio da Commodo…

Un altro elemento del Gladiatore che ha fatto nascere la teoria che Massimo fosse il padre di Lucio è la relazione passata del primo con Lucilla. Nonostante non sia mai stata fornita una cronologia esatta, ci sono molti riferimenti a un passato romantico tra Massimo e Lucilla. In diversi punti, l’amore di Lucilla per Massimo traspare e i due parlano spesso di proteggere Lucio da Commodo e dai suoi modi psicotici. Sapendo che un tempo i due erano una coppia, le teorie secondo cui Lucio è il figlio di Massimo acquistano maggior credito.

Perché Il Gladiatore non ha confermato che Lucio fosse figlio di Massimo

L’attenzione tematica del Gladiatore era rivolta all’altro figlio di Massimo

Con Il Gladiatore II che conferma la teoria su Massimo e Lucio 24 anni dopo l’uscita del primo film, la domanda sul perché quest’ultimo non l’abbia fatto è certamente valida. La ragione di ciò deriva dal nucleo emotivo e tematico del personaggio di Massimo nel Gladiatore. Il film è interamente incentrato sul desiderio di vendetta di Massimo nei confronti dell’imperatore romano Commodo per l’omicidio della moglie e del figlio del primo. La famiglia di Massimo fu uccisa dopo il suo rifiuto di sostenere il regno immorale di Commodo, dando il via al suo intero arco narrativo.

Non confermare la teoria nel Gladiatore è stata la scelta giusta per rendere l’arco di Massimo più soddisfacente dal punto di vista emotivo…

Pertanto, Il Gladiatore si è concentrato interamente su questo evento come punto centrale emotivo del personaggio di Maximus. Se il film avesse confermato ufficialmente che Lucio era il figlio di Massimo, avrebbe sminuito un po’ il suo arco divendetta. Sebbene non sia assolutamente irrealistico che Maximus desideri ancora vendicarsi del figlio morto nonostante ne abbia un altro, ci si sarebbe chiesti perché Maximus non avrebbe potuto concentrarsi sulla crescita di Lucius dopo averlo scoperto. Per questo motivo, non confermare la teoria nel Gladiatore è stata la scelta giusta per rendere l’arco di Maximus più soddisfacente dal punto di vista emotivo.

Come il rapporto tra Lucius e Maximus si lega alla storia del Gladiatore 2

Lucius continua l’eredità del padre

Un altro motivo per cui Il Gladiatore non ha confermato la paternità di Lucius è semplicemente perché serve di più alla storia de Il Gladiatore II. Come già detto, la mancanza di una rivelazione ha reso la storia di Maximus più avvincente, mentre per Lucius è vero il contrario. L’arco caratteriale di Lucius ne Il gladiatore II è guidato da una catena di eventi molto simile a quella di Maximus nel primo film. Per questo motivo, la storia di Lucius non è solo tematicamente ma anche direttamente ispirata a Maximus.

Il modo in cui il film mostra questa diretta ispirazione è confermando che Maximus è il padre di Lucius. Dato che Maximus è diventato un protagonista così iconico e simpatico, legare la sua eredità alla storia di un sequel del Gladiatore non può che avere effetti positivi. Questo è esattamente il caso del Gladiatore II e della storia di Lucius. Lucius è già un protagonista forte a prescindere, ma il concetto che stia continuando l’eredità del padre portando la lotta alle élite dell’imperatore romano è reso ancora più avvincente dalle rivelazioni sul rapporto tra lui e Maximus.

Cosa significa che Lucio è il figlio di Massimo per Il gladiatore 3

Il futuro del franchise del Gladiatore potrebbe sviluppare ulteriormente l’eredità di Massimo

L’ultima grande domanda che vale la pena di esplorare, data la rivelazione di Maximus-Lucius nel Gladiatore II, è cosa potrebbe significare per il Gladiatore III. Nel settembre 2024, Ridley Scott ha confermato a Premiere (via THR) di avere già una storia delineata per un terzo film del Gladiatore . Scott ha dichiarato che la sua idea derivava dall’eredità di Lucius, insistendo sul fatto che l’eredità di Maximus che gli viene affidata potrebbe essere una di quelle con cui non vuole fare i conti. Si tratta certamente di un’idea interessante e significherebbe che il rapporto tra Lucius e Maximus si protrarrà anche in un terzo film.

Ciò che è ancora più intrigante di questa idea è che Russell Crowe potrebbe tornare a vestire i panni di Massimo nel Gladiatore I II in qualche modo. Naturalmente, Massimo è morto nel Gladiatore, e questo non dovrebbe mai essere invertito. Ma Lucius, facendo i conti con l’eredità di Maximus, potrebbe inserire nel Gladiatore III delle scene di flashback che permettano a Crowe di fare un cameo o un ruolo di supporto. Indipendentemente dal fatto che ciò accada o meno, è chiaro che la conferma della relazione tra Lucius e Maximus nel Gladiatore II significherebbe grandi cose per il capitolo finale di una potenziale trilogia.