Il Grinch: personaggi, doppiatori e altre curiosità sul film d’animazione

Basato sull’omonimo racconto del 1957 scritto dal Dr. Seuss, nel 2018 è arrivato al cinema il terzo adattamento cinematografico della storia del Grinch, dopo lo speciale televisivo del 1966 e il lungometraggio live-action del 2000 con protagonista Jim Carrey. Questo nuovo film, diretto da Yarrow Cheney e Scott Mosier ripropone dunque attraverso l’animazione il racconto della celebre creatura verde che odia il Natale ed escogita piani malvagi di ogni tipo per rovinarlo. Con un incasso di 511 milioni di dollari in tutto il mondo, questo nuovo Il Grinch è diventando il film di Natale con il maggior incasso di tutti i tempi, nonché l’adattamento cinematografico del Dr. Seuss con il maggior riscontro economico.

Questo perché ormai, per quanto egli cerchi di rovinarlo, il Grinch è diventato un’icona imprescindibile del Natale e i film a lui dedicati sono considerati dei classici natalizi: una cosa che probabilmente al Grinch non farebbe piacere sapere. In questo articolo approfondiamo alcune curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di doppiatori originali e italiani. Si vedranno poi anche le differenze con le precedenti versioni del personaggio e le frasi più belle di questo nuovo film. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il titolo nel proprio catalogo.

Powered by

La trama di Il Grinch

Nella città di Chi Sarà, le creature simili agli umani chiamate Chi Saranno sono entusiaste di festeggiare il Natale. L’unico a non essere divertito è un’irascibile creatura dal pelo verde chiamata Il Grinch, che ha un cuore “di due taglie più piccolo” e vive in una caverna sulla cima di un monte, appena a nord di Chi Sarà. L’unico amico del Grinch è il suo fedele cane domestico Max ed entrambi visitano la città solo quando il Grinch ha bisogno di comprare cibo o fare cose cattive. Nel frattempo, Cindy Chi Lou, sei anni, si accorge che sua madre Donna è troppo oberata di lavoro per prendersi cura di lei e dei suoi due fratellini Buster e Bean.

All’inizio, la piccola decide di inviare una lettera a Babbo Natale per aiutare la madre, ma dopo aver incontrato il Grinch, che le dice sarcasticamente che dovrà parlarne con Babbo Natale faccia a faccia, decide di provare a intrappolare Babbo Natale con l’aiuto dei suoi amici. La cosa però si ritorce inaspettatamente contro lo stesso Grinch, che ha in mente di travestirsi da Babbo Natale per rubare tutti i regali agli abitanti di Chi Sarà. Nel corso di questa sua malvagia missione, però, si troverà a dover fare i conti proprio con Cindy, la quale è pronta a tutto pur di veder esaudito il proprio desiderio.

Il cast di doppiatori italiani e originali dei personaggi

A dare voce al Grinch nella versione originale vi è l’attore britannico Benedict Cumberbatch. Questi, tuttavia, si oppose all’idea dei produttori di farlo recitare con la sua voce naturale, poiché accortosi che il resto degli interpreti coinvolti è americano, ritenne che anche il Grinch avrebbe dovuto avere quell’accento. L’attore ha poi raccontato di aver trovato molteplici somiglianze tra il Grinch e Smaug, il drago da lui interpretao nella trilogia di Lo Hobbit. Entrambi, infatti, vivono reclusi su una montagna che sovrasta una cittadina ed entrambi apprezzano proprio la loro solitudine. A fornire la voce italiana al Grinch, invece, è stato scelto l’attore Alessandro Gassmann.

Sempre per la versione originale, invece, Cindy Chi Lou è doppiata da Cameron Seely, che ha invece in Italiano la voce di Lucrezia Roma. La madre, Donna, è invece doppiata da Rashida Jones in una versione e da Daniela Calò nell’altra. Per la versione originale si annoverano poi Angela Lansbury per il ruolo del sindaco McGerkle (Vittoria Fabbi in italiano), Kenan Thompson per quello di Bricklebaum (Alessandro Quarta in italiano) e Brad O’Hare per il personaggio di Groopert (Gabriele Meoni in italiano), il migliore amico di Cindy. Infine, nella versione originale la voce narrante è del cantante Pharrell Williams, mentre nella versione italiana si può ascoltare quella di Emiliano Coltorti.

Le differenze con gli altri film dedicati al Grinch

Tra questo film e i precedenti adattamenti del personaggio ideato dal Dr. Seuss, ci sono alcune somiglianze ma anche numerose differenze nel modo in cui il Grinch viene raffigurato. Innanzitutto, la sua origin story è diversa da quella del film del 2000, dove era stato pubblicamente umiliato alle elementari per essersi dovuto radere alla sua età. Un’altra differenza rispetto proprio a quel film la si ritrova nella totale assenza di Martha May Whover, qui completamente eliminata in quanto gli sceneggiatori hanno ritenuto che un interesse amoroso voluttuoso non fosse il tipo di messaggio che si voleva trasmettere questa volta. O ancora, in tutte le altre versioni, il Grinch non trova mai una renna che lo aiuti nel rubare i regali, quindi si serve di Max. In questo adattamento, invece, riesce a trovarla.

Nei precedenti due adattamenti, il Grinch ha l’idea di travestirsi da Babbo Natale quando vede il volto di Max ricoperto di neve che assomiglia vagamente al volto di Babbo Natale. Nel libro e in questa versione, invece, il Grinch matura da solo l’idea di travestirsi da Babbo Natale. Sempre questa nuova versione del Grinch insiste nel volersi calare quanto più possibile nei panni di Babbo Natale e indossa una barba bianca, a differenza delle versioni precedenti che non se ne preoccupavano nemmeno. C’è infine un elemento evidente che accomuna lo speciale del 1966, il film del 2000 e questa versione de Il Grinch, ovvero la presenza della canzone “Welcome Christmas” scritta dal Dr. Seuss e da Albert Hague e cantata dagli abitanti di Chi Sarà.

Le frasi più belle del film

Ecco ora alcune tra le frasi più belle e simpatiche del film Il Grinch, attraverso le quali si può costruire un prima idea di cosa aspettarsi dal protagonista e dal racconto:

Pietosoni di tutto il mondo, unitevi!

Ciao, creaturina… Come hai osato entrare nella tana del Grinch?! Quale impudenza! Quale audacia! Che inaudita faccia tosta! Tu hai voluto attirare il fulmine, quindi tieniti pronta a fare, bum! E ora, guarda in faccia la paura! Blblbl!

So che cosa fare! Mi inventerò un modo per rubare il loro Natale!

Bambini d’oggi. Troppo desensibilizzati da cinema e televisione.

Se ti azzardi a pronunciare anche una sola sillaba, ti darò la caccia e ti sventrerò come un pesce! Per mandare un fax premere invio adesso (segreteria telefonica del Grinch)

Che faccia tosta quei Nonsochi. Invitarmi laggiù… con tanto poco preavviso. Perfino se volessi andare i miei impegni non me lo consentirebbero. Ore 16: autocommiserazione. 16:30: fissare il muro. Ore 17: risolvere la fame nel mondo e non dirlo a nessuno. 17:30: ginnastica. 18:30: la cena con me, questo non lo posso rimandare ancora. Ore 19: lottare contro il disprezzo per me stesso. L’agenda è piena. Certo se sposto l’autodisprezzo alle 21 avrò ancora il tempo di sdraiarmi a letto a fissare il soffitto e scivolare lentamente nella pazzia. Ma che vestito mi metto?

Il trailer del filmme dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Il Grinch grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Prime Video, Infinity+, Now, Tim Vision e Netflix. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di sabato 21 dicembre alle ore 21:20 sul canale Italia 1.