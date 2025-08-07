Il padrino: la spiegazione del finale del film

Il finale de Il Padrino è uno dei più iconici nella storia del cinema, e ha consolidato la reputazione di Francis Ford Coppola come regista, oltre a preparare il terreno per gli eventi de Il Padrino – Parte II. Basato sul romanzo originale del 1969 di Mario Puzo, Il Padrino è incentrato sulla famigerata famiglia mafiosa dei Corleone di New York e inizia con Don Vito Carleone, interpretato da Marlon Brando, e Michael Corleone, interpretato da Al Pacino, il figlio integerrimo che non ha alcun interesse per gli affari del padre. Tuttavia, alla fine del film, Michael è diventato il capo dell’impero dei Corleone ed è spietato proprio come suo padre, se non di più.

La trasformazione di Michael si completa però solo nell’atto finale de Il Padrino. Con una raffica di sangue, una fotografia mozzafiato, violenza e dialoghi iconici, il finale soddisfa ogni aspettativa e, a dopo più di 50 anni dalla sua uscita nelle sale, continua a rappresentare il punto di riferimento per i finali cinematografici culminanti. A testimonianza della sottigliezza della regia di Coppola e della profondità della sceneggiatura di Puzo, il finale de Il Padrino viene infatti ancora analizzato e sviscerato a distanza di decenni dalla sua uscita. Ma soprattutto, i momenti finali consacrano Michael come il prossimo Padrino e dimostrano che ha pienamente accettato la sua nuova posizione di Don della mafia senza compromessi.

Cosa succede alla fine de Il Padrino

Il finale de Il Padrino inizia dopo la morte di Vito Corleone nel comfort del suo giardino. Prima della sua dipartita, tuttavia, Vito e Michael, ora indiscusso boss della famiglia, avevano elaborato un grande piano per eliminare tutti i loro nemici e consolidare l’eredità dei Corleone per gli anni a venire. Il piano inizia il giorno del battesimo del nipote e figlioccio di Michael. Michael Corleone organizza l’eliminazione di diversi rivali della famiglia nello stesso giorno, assicurando così il futuro dell’impero dei Corleone e inviando un chiaro messaggio ai loro rivali. Il primo a morire è Victor Stracci, capo della famiglia Stracci, che Clemenza uccide in un ascensore.

Sebbene non sia la minaccia più grande per la famiglia Corleone, Stracci è alleato con Barzini, il principale rivale di Vito. La figura intrappolata e uccisa nella porta girevole è un altro capo meno importante delle Cinque Famiglie, Carmine Cueno. Tuttavia, alla fine de Il Padrino Michael non ha eliminato solo i gangster rivali. Si assicura anche che chiunque abbia fatto del male alla famiglia Corleone venga rapidamente punito. Insieme a Victor Stracci, Moe Greene viene colpito all’occhio in un salone di massaggi. Era un ostacolo agli interessi dei Corleone a Las Vegas e, cosa ancora più importante, aveva aggredito fisicamente il fratello di Michael, Fredo Corleone, in pubblico.

Un membro della cerchia ristretta di Michael, Rocco Lampone, spara a Philip Tattaglia mentre questi si diverte a letto con una prostituta. La famiglia Tattaglia era responsabile dell’attentato alla vita di Vito all’inizio del film, così Michael si assicura che la vendetta sia servita anche a lui. Il futuro braccio destro di Michael, Al Neri, indossa la sua vecchia uniforme da poliziotto e uccide Emilio Barzini, il nemico giurato della famiglia Corleone e la forza trainante dietro la morte di Sonny. Dopo i festeggiamenti, Michael fa infine uccidere Tessio e Carlo, suo cognato, per i loro rispettivi tradimenti.

Come il finale de Il Padrino mostra le differenze tra Vito e Michael

Il finale de Il Padrino è senza dubbio iconico. Tuttavia, il motivo per cui è così apprezzato non è dovuto alla violenza della malavita o all’intricato schema machiavellico di Michael Corleone, ma alle immagini e al simbolismo che lo caratterizzano. Il frequente alternarsi di scene con immagini religiose e passaggi biblici e atti di violenza brutale e mortale rende il famigerato montaggio del “battesimo di sangue” intenzionalmente sconvolgente e consolida il tipo di Don che Michael è diventato, senza lasciare spazio a dubbi. Il figlio minore di Vito rinuncia al diavolo all’altare e promette di proteggere suo nipote in nome di Cristo. Contemporaneamente, una serie di omicidi viene compiuta in suo nome.

Questa contrapposizione crea uno sfondo di ipocrisia che troverà il suo compimento nell’ultima scena de Il Padrino. Mentre Vito e Michael assumono esattamente lo stesso ruolo di capo dell’organizzazione criminale dei Corleone, la sequenza del battesimo getta una luce molto diversa sul personaggio di Pacino rispetto a quella di suo padre. Nel primo atto, il film descrive Don Vito come un padre di famiglia devoto. Balla al matrimonio di sua figlia, vuole che la foto di famiglia sia perfetta e si prende cura di coloro che si rivolgono a lui per chiedere aiuto e lo chiamano Padrino. Il pubblico è a conoscenza delle attività criminali di Vito e del suo ricorso alla violenza letale contro i capi banda, ma la sua iniziale presentazione come padre di famiglia attenua l’impatto.

Quando Michael mette in atto il suo grande progetto il giorno del battesimo del figlio di Connie e completa la sua trasformazione nel nuovo Padrino, viene dipinto in una luce molto più crudele. Michael viene smascherato come un uomo che mente di fronte a Dio, un uomo che non ha remore a partecipare a un evento familiare mentre i suoi scagnozzi commettono omicidi su suo ordine, e un leader dal cuore di ghiaccio e dal volto impassibile. Anche Vito era tutte queste cose, ma l’oscurità intrinseca che avvolge la posizione di Don diventa pienamente chiara solo quando Michael assume il ruolo.

In tutto Il Padrino, il sound design è utilizzato per rappresentare lo stato d’animo di Michael. Ad esempio, i rumori sempre più forti del treno che culminano nel primo omicidio di Michael. Man mano che i cadaveri si accumulano e Michael continua a sembrare sempre più distante, la musica dell’organo e i pianti dei bambini raggiungono un crescendo, stabilendo che questo momento è il suo battesimo come nuovo Don Corleone. Questo uso del suono durante il finale del film mostra il conflitto al centro del suo personaggio: la guerra tra la persona che era e il Don che deve essere, ed è chiaro quale parte sta vincendo la battaglia.

La spiegazione della scena della porta che si chiude

Nella scena finale de Il Padrino, Connie affronta Michael in modo isterico riguardo alla morte di Carlo, supponendo correttamente che suo marito sia stato ucciso per ordine del fratello. Michael non conferma né smentisce le accuse di Connie, ma si limita ad abbracciarla, prima di mandare sua sorella al piano di sotto da un medico. Il confronto avviene sotto gli occhi della moglie di Michael, Kay (Diane Keaton), che ha ricevuto precise istruzioni di non fare mai domande sugli affari di famiglia da quando suo marito ha assunto il controllo. Incapace di trattenersi, Kay chiede però a Michael se è davvero coinvolto nella morte di Carlo.

Inizialmente reagisce con rabbia, ma poi Michael si calma e permette a Kay di fargli una sola domanda sui suoi affari. Lei lo fa, e Michael, freddo e risoluto come sempre, nega qualsiasi coinvolgimento nella morte di Carlo. Un’ondata di sollievo si diffonde sul volto di Kay, ma dopo aver lasciato la stanza e essersi voltata indietro, vede Michael circondato dai suoi tre capi, tutti abbracciati al loro leader e che gli baciano la mano. Guardando direttamente Kay, Al Neri si avvicina lentamente alla porta dell’ufficio e la chiude, lasciando Kay con un misto di sfiducia e cruda consapevolezza.

Questa scena nel finale de Il Padrino è la vera fase finale dell’evoluzione di Michael in un boss mafioso. La palese menzogna alla moglie è un segno che il loro rapporto è diventato molto più distante rispetto alle prime scene trascorse a fare shopping natalizio ed è un presagio di ciò che verrà, dato che Michael continua a condurre una doppia vita come boss criminale e onesto padre di famiglia. Chiudendo la porta a Kay, il finale sottolinea sia la decisione di Michael di escludere la moglie dai suoi affari, sia l’atteggiamento generale della mafia nei confronti del ruolo della donna. Mentre all’inizio del film Michael trattava Kay con dignità, rispetto e un’aria di uguaglianza (per l’epoca, almeno), ora Michael è l’archetipo del Don.

Egli gestisce gli affari di famiglia con i suoi capi in un ufficio chiuso, mentre le donne della casa si occupano dei loro doveri materni e domestici, due mondi che non devono mai scontrarsi. Kay, ovviamente, è una donna istruita e professionale, e non è disposta a chiudere un occhio sulle attività di Michael come potrebbero fare altre mogli di mafiosi. L’espressione sul volto di Diane Keaton che funge da scena finale de Il Padrino indica che, nonostante inizialmente fosse sollevata dalla smentita di Michael, la sua fiducia nei suoi confronti è stata irrimediabilmente compromessa. Kay non sente più di conoscere veramente che tipo di uomo sia suo marito, né di cosa sia capace, e vede il mondo all’interno di quelle mura come il divario tra lei e l’uomo di cui si è innamorata.

Cosa ci lascia il finale di Il padrino

Il finale de Il Padrino ci lascia dunque con una riflessione profonda su cosa significhi davvero il potere, e su quanto esso possa trasformare un uomo. Michael Corleone inizia la storia come un figlio devoto e distante dagli affari illeciti della sua famiglia, ma termina il film come un Don freddo e calcolatore, capace di mentire alla moglie e ordinare l’uccisione di parenti e nemici. Il film ci parla del prezzo dell’ambizione e del sacrificio dell’identità personale in nome del dovere familiare. Il Padrino mostra che per ottenere il controllo, Michael deve rinunciare alla sua umanità. E lo fa, senza guardarsi indietro.