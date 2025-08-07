Matthew McConaughey escluso da Titanic per colpa del suo accento

Non è una novità che Matthew McConaughey si fosse proposto per il ruolo di Jack Dawson in Titanic, ruolo poi andato a Leonardo DiCaprio. Tuttavia, dopo anni, è ora stato svelato il perché McConaughey sia stato scartato per la parte. Secondo Puck, che riporta un estratto dal libro di memorie del compianto produttore di quel film, Jon Landau, The Bigger Picture, McConaughey perse il ruolo da protagonista perché non voleva abbandonare il suo accento texano. Mentre la Winslet era “affascinata da Matthew, dalla sua presenza e dal suo charme”, Cameron suggerì un approccio diverso, che McConaughey però rifiutò.

Ecco lo scambio riportato nell’estratto dal libro: “Lo abbiamo fatto venire per girare una scena con Kate Winslet. Volevamo verificare l’alchimia tra i due, non solo come apparivano sullo schermo, ma anche come interagivano. Kate era affascinata da Matthew, dalla sua presenza e dal suo fascino. Matthew ha girato la scena con il suo accento. “Ottimo”, ha detto Jim Cameron. “Ora proviamo in un altro modo”. Matthew ha risposto: “No. Era abbastanza buono. Grazie”. Diciamo solo che per McConaughey era finita lì“.

Cosa significa questo per Matthew McConaughey

Lo scambio tra McConaughey e Cameron sembra suggerire che l’attore ritenesse che il suo provino fosse andato nel miglior modo possibile e che quindi il suggerimento del regista di provare “in modo diverso”, probabilmente allegerendo il suo accento, fosse superfluo. In un’intervista del 2018 con The Hollywood Reporter, McConaughey ha espresso proprio questo, affermando di “aver fatto un buon provino. Me ne sono andato abbastanza sicuro di avercela fatta”.

Sebbene McConaughey abbia recitato in numerose commedie romantiche, il che suggerisce che avesse le potenziali emotive per Titanic, il suo accento strascicato era qualcosa che Cameron riteneva non adatto al personaggio, tanto da suggerire qualcosa di “diverso” e decidere infine per DiCaprio. Fortunatamente, il fatto che McConaughey abbia perso il ruolo da protagonista in Titanic non ha influito molto sull’attore, che è diventato poi famoso grazie ad altri film di successo ed ha infine vinto l’Oscar per Dallas Buyers Club.