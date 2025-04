Il richiamo della foresta: la vera storia dietro il film

Il richiamo della foresta (qui la recensione) non è solo la storia di un uomo e del suo cane, ma si basa su una storia vera. Diretto da Chris Sanders e adattato dall’omonimo romanzo di Jack London del 1903, il film è arrivato nelle sale come l’ultima trasposizione sul grande schermo della storia di London, oltre a essere la prima uscita del nuovo logo 20th Century Studios di proprietà della Disney. Tuttavia, nonostante la condivisione di un materiale di partenza comune nel romanzo di London, è negli aspetti tecnici che il film si discosta notevolmente dagli adattamenti precedenti.

A differenza dei precedenti film basati sul libro di London, l’ultima versione di Il richiamo della foresta dà vita al famoso cane da slitta Buck tramite CGI, mentre Harrison Ford assume il ruolo del protagonista umano del romanzo, John Thornton. Data la natura avventurosa della storia, questo approccio facilita notevolmente la realizzazione del romanzo senza mettere a rischio i cani veri. Si presta inoltre a dare al racconto un’impronta molto più ampia rispetto ai precedenti adattamenti del romanzo (che risalgono addirittura al 1923), e vede Ford tornare a una storia d’avventura.

Pur raccontando una storia di fantasia, Il richiamo della foresta ha comunque delle solide basi nel periodo in cui è ambientato, con la vita di Jack London e le sue esperienze durante la corsa all’oro del Klondike. Il film si preoccupa soprattutto di raccontare una storia avvincente e usa la sua vicenda più che altro come struttura di base su cui costruire l’intero racconto, con i dettagli storici principalmente al servizio dell’ambientazione della storia. In questo articolo, approfondiamo dunque i modi in cui Il richiamo della foresta si basa su una storia vera.

Buck di Il richiamo della foresta è basato su un cane realmente esistito

Prima della sua carriera letteraria, Jack London aveva vissuto una vita da vagabondo, partendo nel 1897 per la regione canadese dello Yukon durante la corsa all’oro del Klondike. L’esperienza nello Yukon non solo rappresentò per London un importante viaggio alla scoperta di se stesso, ma avrebbe anche piantato il seme per la sua carriera letteraria. L’incontro di London con i cani da slitta, molto utilizzati durante la corsa all’oro, si rivelerà particolarmente influente per lui a questo proposito. Durante il periodo trascorso nel Klondike, due fratelli di nome Marshall Latham Bond e Louis Witford Bond furono i padroni di casa di London nella capanna di legno che avrebbe preso in affitto.

Lo scrittore, in particolare, sviluppò un’affinità con il cane del fratello, un mix San Bernardo-Scotch Collie. Lo stesso London confermerà in seguito che il loro cane era servito da modello per Buck in Il richiamo della foresta. Sebbene i personaggi umani di Omar Sy e Cara Gee, Perrault e Mercedes, siano gli unici di importanza paragonabile al Thornton di Ford nel nuovo film, l’influenza del reale Buck rimane un elemento integrante in ogni adattamento del romanzo di London. Tuttavia, questo non è stato l’unico aspetto dell’esperienza di London nella corsa all’oro del Klondike a influenzare il suo famoso romanzo.

La vera storia che ha ispirato Jack London

Le esperienze di London nella navigazione del fiume Yukon si sarebbero rivelate altrettanto influenti sul romanzo. Avendo contratto lo scorbuto, London scelse di tornare nella sua nativa California, navigando per 2.000 miglia attraverso il fiume Yukon per raggiungere St. Michael, in Alaska, e il suo arrivo lì si sarebbe rivelato determinante per la genesi del romanzo. Il Klondike era accessibile dall’Alaska solo attraverso un passo di montagna noto come White Pass, che portava anche il soprannome di “Dead Horse Trail” (sentiero dei cavalli morti), così chiamato per la frequenza con cui i cavalli morivano durante i tentativi di scalare il passo.

Il ricordo di queste esperienze rimarrà impresso a London durante il suo ritorno in California. Una volta ristabilitosi qui, ebbe però difficoltà a trovare un impiego. Alla fine, London riuscì a vendere un racconto su un cane di nome Batard che uccide il proprio padrone alla rivista Cosmopolitan, che lo pubblicò con il titolo “Diablo – Un cane”. Tuttavia, le sue esperienze in Alaska durante la corsa all’oro del Klondike, insieme al desiderio di scrivere una storia con una rappresentazione più favorevole dei cani, avrebbero portato alla creazione del romanzo Il richiamo della foresta. Questo ci riporta alla domanda su quanto la nuova versione per il grande schermo di questo racconto sia fedele alla storia.

Ciò che il racconto ha di giusto sulla corsa all’oro del Klondike

Poiché il film è meno interessato a raccontare eventi reali rispetto al recente e simile film Togo, anch’esso incentrato su un cane coraggioso, l’uso della corsa all’oro del Klondike serve più che altro come sfondo e contesto per la propria storia. Il film si concentra infatti su molti luoghi storici centrali della corsa all’oro del Klondike, a cominciare dal ruolo che i porti hanno avuto in quel periodo. Un punto importante che Il richiamo della foresta inchioda è il ruolo centrale di Skagway, in Alaska, nella corsa all’oro del Klondike. Skagway era uno dei porti principali utilizzati dai cercatori d’oro durante la corsa all’oro e il luogo è una presenza importante sia nel romanzo di London che nel film stesso.

Anche il fiume Yukon e il White Pass sono luoghi fondamentali per la storia del film, mentre la natura estremamente competitiva della ricerca dell’oro in quel periodo è alla base del conflitto principale del film. Non era raro che i cercatori lasciassero lo Yukon prosciugato, e questo alimenta l’atteggiamento dell’antagonista del film, Hal, interpretato da Dan Stevens, che insiste nel proseguire nello Yukon nonostante gli avvertimenti di John Thornton sullo scioglimento dei ghiacci. Hal arriva a sospettare che Thornton stia cercando di impedirgli di scoprire una riserva d’oro nascosta, il che si ripercuote nel terzo atto, quando Thornton trova un rinnovato senso di pace e di scopo con Buck nella natura.

Come il romanzo che lo ha ispirato, Il richiamo della foresta si basa dunque su questo contesto senza pretendere di essere un documento puramente storico. Ciononostante, l’ultimo adattamento del romanzo del seminario di Jack London compie notevoli sforzi per aderire ai fatti della corsa all’oro del Klondike, laddove possibile, raccontando la storia di un cane e di un uomo allontanati dalle vite che conoscevano un tempo che si legano in un’avventura nella natura selvaggia. Come storia d’avventura storica, Il richiamo della foresta porta a termine il suo compito, aggiungendo una quantità rispettabile di contesto reale per dare piena vita alla storia del romanzo di Jack London.