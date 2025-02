Kinda Pregnant: guida al cast e ai personaggi

La premessa esilarante di Kinda Pregnant è messa in pratica da un cast altrettanto esilarante di geni della commedia. Il film Netflix, che è arrivato sul servizio di streaming il 5 febbraio 2025, vede Amy Schumer in un altro ruolo da commedia romantica, questa volta come una donna che indossa un finto bambino incinta per fingere di essere incinta.

Kinda Pregnant segue Lainy, che sogna di diventare madre fin da quando era una bambina. Sfortunatamente, a 40 anni, Lainy è ben lontana dal realizzare il suo sogno. Quando la sua migliore amica rimane incinta, Lainy prova una finta pancia da gravidanza, e questa scelta la porterà ad attraversare un territorio insidioso. È una premessa ridicola e divertente che richiede un cast altrettanto ridicolo e divertente.

Amy Schumer è Lainy

Attrice: nata e cresciuta a New York City, la comica, attrice, scrittrice e produttrice Amy Schumer ha iniziato come concorrente nella stagione 5 di Last Comic Standing. La sua carriera di stand-up è decollata da lì, portando ad altre apparizioni televisive. Nel 2013, ha creato la serie comica di sketch Inside Amy Schumer, andata in onda fino al 2016. Il debutto cinematografico di Schumer è avvenuto con Trainwreck del 2015, che ha portato ad altri ruoli da protagonista in film comici come Snatched (2017), Come ti divento bella (2019).

Personaggio: Schumer interpreta Lainy in Kinda Pregnant, un’insegnante che non desidera altro che rimanere incinta e avere un bambino. Quando la relazione a lungo termine di Lainy finisce più o meno nello stesso periodo in cui la sua migliore amica rimane incinta, inizia ad avere un piccolo crollo emotivo. Come compromesso per i suoi sogni, Lainy finge semplicemente di essere incinta.

Will Forte nel ruolo di Josh

Attore: l’attore, scrittore e comico nato in California Will Forte è salito alla ribalta come membro del cast di Saturday Night Live a partire dal 2002 fino al 2010. Ciò ha portato al film del 2010 MacGruber (e al franchise esteso), basato su uno dei personaggi ricorrenti di Forte nella serie comica di sketch. Nel 2015, Forte ha creato e recitato in The Last Man on Earth, che si è concluso nel 2018. Oltre a recitare come guest star in decine di sitcom televisive, Forte ha recitato in progetti recenti come Strays (2023) e Bodkin (2024).

Personaggio: Forte interpreta Josh in Kinda Pregnant, che Lainy incontra in una caffetteria. Josh e Lainy vanno subito d’accordo, ma lui non ha idea che lei stia fingendo la sua gravidanza. Per mantenere viva la promettente relazione il più a lungo possibile, Lainy deve continuare con lo stratagemma.

Jillian Bell nel ruolo di Kate

Attrice: Jillian Bell, nata e cresciuta a Las Vegas, Nevada, ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2006 con le serie Crossbows and Mustaches e Preppy Hippies (2007-2008). Nel 2009, Bell è diventata scrittrice per Saturday Night Live e ha fatto alcune apparizioni nel cast fino al 2010. Da lì, ha assunto un ruolo principale nella serie Workaholics del 2011, andata in onda fino al 2017. Altri progetti importanti di Bell includono Brittany Runs a Marathon (2019), I’m Totally Fine (2022) e Candy Cane Lane (2023).

Personaggio: Bell interpreta la migliore amica di Lainy, Kate, in Kinda Pregnant. Queste due dipendevano l’una dall’altra fin da bambine, quando entrambe persero la madre. Da allora, il sogno di Lainy è sempre stato diventare madre, anche se Kate ne è meno convinta. Tuttavia, Kate finisce per rimanere incinta per prima, portando la sua amica in una crisi materna.

Brianne Howey nel ruolo di Megan

Attrice: Brianne Howey, originaria della California, ha iniziato la sua carriera apparendo in programmi TV come 90210, NCIS, The Middle e altri. La sua carriera è decollata quando ha interpretato Kat Rance in The Exorcist del 2016. Da lì, Howey ha continuato il suo viaggio sotto i riflettori con The Passage del 2019 e un ruolo ricorrente in Dollface (2019-2022). Howey è ora meglio conosciuta per aver interpretato Georgia Miller nella serie TV in corso Ginny & Georgia, iniziata nel 2021.

Personaggio: il personaggio di Howey in Kinda Pregnant, Megan, è una donna incinta che Lainy incontra a un corso di yoga per la maternità. Megan aspetta il suo secondo figlio e muore dalla voglia di entrare in contatto con altre madri che stanno attraversando lo stesso tipo di trauma. Ovviamente, non sa che Lainy non è affatto incinta.

Cast e personaggi secondari di Kinda Pregnant

Lizze Broadway nel ruolo di Shirley: Lizzie Broadway, meglio conosciuta per American Pie Presents: Girls’ Rule (2020) e Gen V (2023 – presente), interpreta Shirly, la collega di Lainy che disprezza.

Urzila Carlson nel ruolo di Fallon: la comica Urzils Carson si unisce al cast di Kinda Pregnant nel ruolo di Fallon, una bizzarra e stravagante collega della scuola di Lainy.

Chris Geere nel ruolo di Steve: il marito di Megan, Steve, è interpretato da Chris Geere, meglio conosciuto per This is Us (2021-2022) e Hot Mess Holiday (2021).

Damon Wayans Jr. nel ruolo di Dave: il fidanzato storico di Lainy, Dave, è interpretato da Damon Wayans Jr., meglio conosciuto per New Girl (2011-2018), Let’s Be Cops (2014) e Poppa’s House (2024-presente).

Alex Moffat nel ruolo di Rawn – Alex Moffat, che interpreta Rawn in Kinda Pregnant, è noto soprattutto per i suoi ruoli in The Bear (2022 – presente) e Bad Monkey (2024 – presente).

Joel David Moore nel ruolo di Mark – Il marito di Kate, Mark, è interpretato da Joel David Moore in Kinda Pregnant, noto soprattutto per Grandma’s Boy (2006), Avatar (2009) e Some Other Woman (2003).